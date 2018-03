Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de lucrari de intretinere, pe o perioada de trei ani, pe reteaua de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, valoarea contractului fiind estimata…

- Doi elevi din Barlad, doi din Vaslui și doi din Huși vor reprezenta județul la faza naționala a olimpiadei de chimie, ce se va desfașura la Craiova. La faza naționala a olimpiadei de chimie, județul Vaslui va fi reprezentat de șase elevi, dintre care doi din Barlad, doi din Vaslui și doi din Huși.…

- Un barbat de 63 de ani din Barlad a solicitat Tribunalului Vaslui sa anuleze o decizie judecatoareasca prin care, in 2016, a fost declarat mort. Magistratii au mentinut sentinta anterioara, desi petentul s-a prezentat la instanta in carne si oase.

- Aflata pe poziția a treia in clasamentul finalului de tur, CS Navodari va fi oaspetele aradenilor, pe stadionul din cartierul Sinicolau Mic, sambata, de la ora 10.00, finalista din ediția precedenta intarindu-și lotul cu trei rugbiști de la CSM București. Avand condiții de prima liga, in ceea ce…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a prelungit avertizarea cod galben de risc de inundatii pana joi, 15 martie, la ora 18:00. In schimb, a fost redus numarul cursurilor de apa vizate de avertizare, Bistrita, Moldova si Trotusul nemaiflandu-se sub efectul codului galben.…

- Juriul a acordat patru premii I, șase premii III și o mențiune. Cei mai mulți laureați sunt de la Colegiul Național “Gh. Roșca Codreanu” din Barlad. Sambata, 10 martie, la Colegiul Tehnic “A.I. Cuza” din Barlad a avut loc etapa județeana a olimpiadei de științele pamantului. Comisia de examinare a acordat…

- DE LA RAM NE TRAGEM … Conducerea CARP Barlad si salariatii, au avut ieri parte de o intalnire de suflet cu reprezentantii comunei Manta din raionul Cahul, Republica Moldova, in frunte cu primarul moldovean Viorica Hincu si cu preotul Iulian Budescu, vicar administrativ al Episcopiei Basarabiei de Sud.…

- Mandat pus in executare de politistii galateni. Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au depistat, pe raza comunei Namoloasa, o femeie de 30 ani, din municipiul Barlad, care figura data in urmarire nationala. Pe numele femeii, Judecatoria Vaslui a emis, in data de 30.10.2017, un mandat…

- O tanara in varsta de 19 ani, din municipiul Barlad, județul Vaslui, a plecat de acasa in urma cu doua saptamani și nu s-a mai intors pana in prezent. Disperat, tatal fetei, Ioan Tantu, face apel prin presa la cei care știu ceva de fata lui, pentru ca, din cate suspecteaza el, aceasta ar fi […] The…

- De-a lungul celor 85 de ani de la infiintare, indiferent ce denumire a purtat si din ce structura a facut parte, protectia civila din Romania a desfasurat o intensa activitate, s-a dovedit utila si a slujit numai interesele nationale, protejand vieti, bunuri materiale si valori de patrimoniu. In prezent,…

- Motivarea judecatorilor in cazul condamnarii unei femei de 33 ani din Barlad, pentru o infractiune la regimul circulatiei rutiere, scoate la iveala implicatiile profunde pe care le pot avea probleme din familie asupra unei persoane, in cazul de fata o profesoara respectabila.

- 2% din impozitul pe venit salveaza nou-nascuții prematur Prematuritatea ramane una dintre principalele cauze ale mortalitații infantile, a carei rata plaseaza Romania pe primul loc din Uniunea Europeana, o statistica sumbra, pentru ca datele oficiale arata ca, intr-o maternitate unde exista aparatura…

- Capat de drum pentru “autobuzul din Carpati” si in Franta! MECI DE RETRAGERE Stejarul din Barlad, Ovidiu Tonita, s-a retras din activitate. Duminica, 18 februarie el a evoluat pentru ultima data alaturi de colegii sai de la SCR XV Franta, unde joaca de cativa ani . Ajuns la 37 de ani, acesta lasa in…

- REZULTATE…Olimpiada locala de matematica a scos in evidenta cateva aspecte negative care ar trebui sa ii ingrijoreze pe profesori si sa ii determine sa gaseasca solutii pentru a indrepta lucrurile. In primul rand, cei mai multi elevi au avut rezultate foarte slabe, numarul copiilor care au dat foaia…

- Cooperativa Tara Mea va deschide o noua fabrica la Barlad, ce va fi gata peste doua luni, va livra peste 80 de tone de lactate lunar si a necesitat o investitie de 7 milioane de euro si va aloca alte 2 milioane de euro pentru modernizarea fabricilor de la Berca si Arad. 0 0 0 0 0 0

- Singura masina a substatiei de ambulanta Murgeni, judetul Vaslui, s-a stricat in data de 8 februarie, iar de atunci apelurile au fost preluate de substatia Barlad. "In urma cu aproape zece ani, substatia Murgeni avea patru ambulante. Erau masini vechi, care s-au defectat in timp si a ramas…

- Angajații unei stații de ambulanța din județul Vaslui nu au grija zilei de maine in ceea ce privește umplerea timpului pe perioada cat se afla la serviciu. Dupa cum descriu o parte dintre colegii acestora, activitatea celor de la Murgeni se reduce la a manca semințe și la a juca table, in timp ce colegii…

- Aceasta este propunerea colegului nostru, Alex Aciobaniței pentru emisiunea de teatru scurt INVITAȚIILE THALIEI. Diseara, incepand cu ora 21.03, ne distram ascultand doua montari memorabile dupa piese semnate sau adaptate de Victor Ion Popa, talentatul scriitor nascut la Barlad. Comediile ”Deșteapta…

- Polițiștii locali din Barlad au surprins noaptea trecuta un tanar de 19 ani care tocmai forțase casetele de colectare a banilor de la doua dozatoare de cafea, amplasate in Piața Sf. Ilie. Tanarul reținut este suspect de mai multe infracțiuni de același gen comise in ultimul timp in aceeași zona.

- Iluminat public din Barlad, despre care se stie cert ca va functiona, dar nu se stie cum anume. Si asta gratie, din nou, votului politic dat de unii consilieri locali, care, practic, nu sunt deloc interesati de conditiile in care vor face decontarile de cheltuieli pentru serviciile prestate de noul…

- PROTESTE… Zeci de taximetristi din Barlad pregatesc un protest impotriva practicarii pirateriei si a taxelor noi impuse de CLM Barlad de la 1 ianuarie, pentru folosirea doemeniului public (a statiilor de taxi). Cei mai multi taximetristi se revolta impotriva pirateriei, deoarece, din spusele lor, circa…

- Pentru al doilea an consecutiv, Centrul de Zi pentru copiii cu dizabilitați „Casa Esme” Barlad, unul dintre proiectele majore ale Asociației „Myosotis”, va putea supraviețui grație subvențiilor lunare acordate de la bugetul local. In ianuarie 2017, conducerea Asociației „Myosotis”, ONG inființat in…

- VITEZA SI POLEI Doua evenimente rutiere cu trei victime, in cateva minute, au fost inregistrate pe DJ 244 B, Barlad- Bacau, pe raza comunei Pogana. Acestea s-au petrecut ieri, unul la orele 9.14 si unul la orele 9.35, la o distanta de un kilometru unul de altul. Din cele doua accidente au rezultat trei…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din zona orasului Murgeni. Din primele informatii obtinute, baiatul l-a insotit pe tatal sau la o partida de vanatoare de mistreti, la care acesta din urma era gonaci, iar un proiectil i-a ricosat in piciorul stang.…

- Mesajul unitatii romanilor a fost adus din Capitala la Iasi de un tren denumit simbolic Trenul Unirii. Trenul a fost remorcat de o locomotiva tricolora. Prin garile in care a oprit garnitura au fost organizate momente artistice pentru a marca Unirea de la 1859. Printre pasageri s-au aflat si biciclisti…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA marcheaza ziua de 24 IANUARIE si implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane prin manifestari si evenimente culturale-artistice, organizate in garile Iasi si Bucuresti Nord. In Sala Mare a Garii Iasi se va desfasura, incepand cu ora 12:15, programul…

- Uneori o premisa simpla duce la rezultate profunde. Așa se intampla in cazul filmului „Gloria”, producția regizata de Kristina Grozeva și Petar Valchanov, care a caștigat și Mențiunea speciala a Juriului in cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania, 2017. „Gloria” va ajunge in cinematografele…

- Maine, 24 ianuarie 2018, Trenul Unirii va opri și la Barlad. Cei care doresc sa-l intampine trebuie sa știe ca trenul tras de Locomotiva Tricolora va opri in stația CFR din localitate la ora 10:25.

- ULTIMA ORA: In aceasta dupa amiaza, pe raza comunei Zorleni, in apropiere de Simila, pe Drumul European 581, a avut loc un grav accident de circulație. Un autoturism marca BMW seria 6, condus de un tanar de 28 ani, din Vaslui, venea cu viteza mare dinspre Vaslui spre Barlad, avand in fața o mașina…

- Petre Apostol Astazi, la sediul Federatiei Romane de Rugby, in Bucuresti, este programata reunirea lotului echipei nationale U18, care va urma sa efectueze un cantonament centralizat pentru pregatirea celei mai importante competitii a anului: Campionatul European. In lotul convocat de tehnicienii Nationalei,…

- In jurul orei 15,00, a revenit tensiunea la sursele de la Comana, Cotu Vaii, Cobadin, Viisoara, General Scarisoreanu, Aliman si Topraisar.La ora actuala, la nivelul judetului, din cauza lipsei de energie, nu se poate furniza apa potabila in urmatoarele localitati: Amzacea, Dumbraveni, Darabani, Furnica,…

- Copiii s-au intors la scoala, insa cei care ar trebui sa aiba grija de ei, inca par sa fie in vacanta! 750 de elevi din Negresti, Vaslui, ingheata de frig in salile de curs. Centrala s-a stricat luna trecuta, dar nimeni nu a venit sa o repare. Din pacate unul dintre cazanele de la centrala termica,…

- 21 de școli vasluiene vor primi mingi de handbal, in cadrul unei campanii inițiate de federație. Vasluiul a fost activ la Campania ”Mingi in școli”, inițiata de Federația Romana de Handbal (FRH). Vor beneficia de mingi de handbal 21 de școli vasluiene, dintre care șase sunt din municipiul reședința.…

- Primul eveniment la care vor participa reprezentantii editurii si ai revistei va avea loc sambata, pe 13 ianuarie, de la ora 11.30, la Centrul „Mihai Eminescu" Barlad. Cu aceasta ocazie, Simona Modreanu si Livia Iacob vor prezenta colectia „Eminesciana" din care fac parte volumele „Arc poetic transatlantic:…

- Accident in Barlad. Patru autoturisme s-au ciocnit, in aceasta dimineața, in zona IRB. Potrivit IPJ Vaslui, evenimentul s-a produs pe fondul nepastrarii distanței regulamentare de catre unul dintre conducatorii auto implicați in accident, mașinile fiind proiectate una in celalalta. Din fericire, nu…

- In urma competițiilor desfașurate pe parcursul anului trecut, Clubul „Gheorghe Neștian” Barlad a stabilit topul celor mai buni șahiști, atat la seniori, cat și la categoria copii. Conform situației centralizate de conducerea clubului, cei mai buni seniori au fost Ion Mocanu, Tiberiu Cezar Craescu, Neculai…

- Sediul ITM Vaslui Inspectorii de munca organizeaza sesiuni de informare in Vaslui, Barlad și Huși cu privire la transferul contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat. Potrivit calendarului campaniei, cea de-a doua sesiune va avea loc pe 15 ianuarie, la Vaslui, pe 16 ianuarie, la Barlad,…

- Mai multe drumuri din cinci judete vor fi modernizate, in urmatorii ani, cu bani de la Uniunea Europeana. Suma, alocata in acest sens de UE, se ridica la 670 de milioane de lei, la care se adauga cel putin 130 de milioane de lei (fonduri guvernamentale). Banii vor merge la repararea a circa 230 km de…

- Dragi membri C.A.R.P., voluntari, colaboratori, simpatizanți și nemembri, dragi romani, Cu prilejul sarbatorilor de iarna, va transmit gandul cel bun de pace, de sanatate și, mai cu seama, de speranța in mai bine și frumos, atat pentru dumneavoastra, cat și pentru Romania. Dragi prieteni, anul 2017…

- PROIECT CU SUFLET In saptamana 17-22 decembrie a avut loc desfașuararea Proiectului Educațional Județean „SA FIM MAI BUNI DE SARBATORI”, inclus in SNAC (Strategia Naționala de Acțiune Comunitara) aflat la a doua ediție, proiect inițiat și coordonat de catre prof. Ionel Dumitrașc, directorul școlii…

- In 2018, astronomii amatori din Barlad sunt invitați sa participe la numeroase sesiuni de observații, unele dintre acestea urmand a fi organizate pentru vizionarea unor fenomene precum eclipsele de Luna, vizibile și din Romania. Organizator este Observatorul Astronomic din cadrul Muzeului „Vasile Parvan”…