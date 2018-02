Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, sustine ca evenimentul din 5 ianuarie, in urma caruia un politist de la Rutiera este cercetat pentru pedofilie, a fost un "veritabil pretext" pentru demiterea sa din functie si ca raportul Corpului de Control al ministrului de Interne prezinta "date…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, vine cu replica dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora in urma transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, femeile insarcinate si bolnavii de cancer vor avea veniturile taiate. Teodorovici sustine ca exista la acest moment…

- Actorul Victor Rebengiuc a implinit 85 de an, petrecandu-si, sambata, ziua de nastere pe scena Teatrului National din Bucuresti. La finalul piesei „Regele Moare”, in care a jucat alaturi de sotia sa, maestrul a avut parte de o surpriza: colegii si spectatorii i-au cantat: „La multi ani!”

- Ministerul Justiției a dat aviz pozitiv, dar cu rezerve, pentru Ordonanța de urgența care ar corecta unele efecte ale „Revoluției fiscale”. Spune ca ordonanța poate fi declarata neconstituționala. Chiar și așa, OUG a fost aprobata in ședința Guvern de astazi. In avizul Ministerului Justiției se arata…

- Bechet Boris – actor de teatru si film, implinește astazi 65 de ani. Actorul s-a nascut la 7 februarie 1953 in satul Vadul Leca, raionul Telenesti, Republica Moldova. In anul 1975 a absolvit Institutul de Arte, Facultatea de Actorie. A lucrat in calitate de actor la Teatrul dramatic „V. Alecsandri…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad din 1 ianuarie cu aproape 7 la suta, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme. Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- Proiectul de buget pentru anul 2018 al CJ Timiș a fost intocmit și este deja public. Lista de investiții a instituției conține multe dintre „pozițiile” de anul trecut, dar exista și unele noutați. Cate un milion de euro au centrul de legume-fructe, aflat in blocaj total de 4 luni, și construcția de…

- Multipla campioana mondiala si olimpica la gimnastica artistica Ecaterina Szabo a fost sarbatorita luni, la Sfantu Gheorghe, cu prilejul implinirii varstei de 50 de ani, in cadrul manifestarilor organizate de Ziua Culturii Maghiare. In prezenta a zeci de persoane, care au primit-o cu aplauze si flori,…

- Pentru ca anul acesta este celebrat Centenarul Marii Uniri, in Prahova, autoritatile judetene si cele locale au tinut ca manifestarile organizate ieri și dedicate Unirii Principatelor Romane sa aiba o mai mare semnificatie, in comparatie cu cele desfasurate in anii precedenti. Astfel, cel…

- Miercuri, 24 ianuarie 2018, calatorii prezenti la primele ore ale diminetii in Aeroportul International ldquo;Henri Coanda" Bucuresti au fost martorii unui flashmob sustinut de artistii Ansamblului ldquo;Ciocarlia". Cei prezenti in terminalul aeroportului s au prins in Hora Unirii alaturi de dansatorii…

- Muzeul Memorial „Nicolae Balcescu” și Colegiul Energetic Ramnicu Valcea deschid marți, 23 ianuarie 2018, calendarul activitaților culturale dedicate Centenarului cu acțiunea „Unirea Principatelor – fundamentul Marii Uniri”. Este o activitate de tipul ”ora de istorie la muzeu” ce se va desfașura in cadrul…

- Aproximativ 200 de persoane au participat sambata la ceremonialul religios-militar prilejuit de inaugurarea Monumentului Aparatorii orasului Galati, 7/20 - 9/22 Ianuarie 1918, eveniment dedicat implinirii a 100 de ani de la Batalia pentru Galati, singura confruntare militara de amploare care a avut…

- Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza pe rit vechi cu o baie in apele inghețate ale lacului Selinger. Imaginile au fost transmise de televiziunile din Rusia iar liderul de la Kremlin nu a parut deloc deranjat de temperaturile scazute. Inconjurat de preoți, Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza la fel…

- PNL sustine ideea alegerilor anticipate, a declarat luni presedintele partidului, Ludovic Orban, dupa anuntul premierului Mihai Tudose privind demisia din functie. "PSD s-a decredibilizat. PNL sustine ideea declansarii alegerilor anticipate, o delegitimare a Parlamentului si crearea unei alte majoritati.…

- Revelion stil vechi 20018: Crestinii de rit vechi au trecut si ei in noul an, potrivit traditiei, si au petrecut asa cum se cuvine. Pe ritmuri energice, la Timisoara, oamenii au dansat cu foc. Iar in pauzele dintre hore, nu au optat neaparat pentru locurile de la mese, ci pentru pasi... in doi. La miezul…

- O eleva de 12 ani din Arad a fost transportata la spital in stare grava, dupa ce joi dupa-amiaza a fost lovita de tramvai, in timp ce traversa strada in centrul orasului. Martorii spun ca victima era atenta la ecranul telefonului mobil si a trecut pe culoarea rosie a semaforului, potrivit NEWS.RO.Citeste…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP."Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi…

- De Revelion, locuitorii orasului Orhei au avut parte de un show grandios. La invitatia primarului Ilan Sor, in piata Vasile Lupu din centrul localitatii, in premiera pentru Moldova, au incins atmosfera legendarele formatii Ace of Base, Dschinghis Khan (Ginghis Han) și Arabesque.

- Occidentul trimite luptatori ai Statului Islamic in Libia, tara marcata de conflicte, dupa prabusirea autoproclamatului califat al gruparii jihadiste in Siria si Irak, sustine un fost consilier apropiat al fostului lider libian executat Muammar Gaddafi. Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a…

- Cateva mii de persoane au participat la petrecerea de Revelion organizata de Primaria Cluj-Napoca in Piata Unirii. Concertele organizate cu acest prilej si spectacolul de lasere, lumini si artificiile au reprezentat cele mai savurate momente.

- Pe data de 28 decembrie 1989 a fost doborata de artileria antiaeriana romana o aeronava Antonov 24 care a decolat de pe Aeroportul Otopeni cu cinci membri ai echipajului la bord si un ziarist strain, avand destinatia Belgrad, pentru a aduce ajutoare medicale. Incidentul aviatic n-a avut niciun supravietuitor.…

- Handbaliștii vasluieni sunt in vacanța și au preferat sa fie alaturi de cei dragi de sarbatori. Gabriel Bujor a profitat din plin de puținele ore libere. Intre doua acțiuni ale lotului național de seniori, golgheterul HC Vaslui a fost alaturi de prietena sa, Sonia Vasiliu, și de familia handbalistei,…

- Cel mai batran beneficiar al Centrului de Asistenta Medico -Sociala din Ghergani, orasul Racari, a implinit 105 ani .Gheorghe Raduta a ajuns anul acesta la venerabila varsta de 105 ani si este nascut in 22 decembrie 1912.Primarul Marius Caraveteanu si Consiliul Local Racari au tinut sa fie alaturi intr-o…

- Mii de credinciosi s-au adunat, noaptea trecuta, la Vatican. Papa Francisc a oficiat liturghia nasterii Domnului la Bazilica Sfantul Petru. Astazi, capul Bisericii Catolice va rosti traditionala urare ”Urbi et Orbi”.

- Saptamana trecuta, Magdalena Șerban, cunoscuta drept ”criminala de la metrou”, a atacat doua dintre angajatele Spitalului penitenciar Jilava care o pazeau. Din acest motiv, femeia s-a ales acum cu un nou dosar penal. Magdalena Șerban este acuzata in acest dosar de ultraj. Potrivit știripesurse.ro, reprezentanții…

- Un ceremonial militar si religios, urmat de depunerea de coroane de flori, pentru comemorarea eroilor martiri jandarmi care si-au pierdut viata in Revolutia din 1989, va avea loc sambata, de la ora 10.00, la Monumentul Eroilor Jandarmi de la Aeroportul International „Henri Coanda” Otopeni.

- Cel mai batran beneficiar al Centrului de Asistenta Medico – Sociala din Ghergani, orasul Racari, a implinit 105 ani .Gheorghe Raduța a ajuns anul acesta la venerabila varsta de 105 ani și este nascut in 22 decembrie 1912.Primarul Marius Caravețeanu și Consiliul Local Racari au ținut sa fie alaturi…

- Vineri, 22 decembrie, la ora 10.00, a fost desfașurare de forțe militare in incinta Cimitirului Central din municipiul Bacau, cu prilejul comemorarii eroilor Revoluției romane din anul 1989. Militarii s-au pregatit pe de o parte pentru ceremonialul militar, iar de cealalta parte, familiile eroilor bacauani…

- Presedintele Klaus Iohannis a depus, ieri, o coroana de flori la monumentul dedicat Revolutiei din Piata Universitatii, cu ocazia ceremoniei comemorative consacrate victimelor din decembrie 1989. Dupa intonarea in...

- Prea puțini revoluționari și tot atat de mic numarul de localnici prezenți la comemorarea eroilor Revoluției din Decembrie 1989, desfașurata joi, la Cugir. Ceremoniile consecrate acestui eveniment au cuprins ca in fiecare an doua momente: Primul s-a petrecut in curtea sediului Poliției orașului Cugir,…

- Miine, 22 decembrie, de la ora 10,00, la Iasi, se vor desfasura evenimente dedicate Revolutiei din 1989. Acestea vor debuta cu depuneri de coroane, alocutiuni si momente dedicate revolutionarilor din Iasi. Programul manifestarilor a fost anuntat, astazi, de prefectul judetului, Marian Serbescu. http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2017/12/21-dec-ora-13-Serbescu-ceremonii-revolutie.mp3…

- Asociația Luptatorilor, Invalizilor, Raniților, Urmași, Eroi Martiri-Decembrie 1989 invita atat deținatorii de documente guvernamentale conform Legii Nr. 341/2004, cat și Societatea Civila, sa participe la ceremonia ce va avea loc la data de 22 decembrie 2017, incepand de la orele 12:00, in Esplanada…

- Situat in centrul istoric al orasului german Rothenburg ob der Tauber, Magazinul Craciunului "Kathe Wohlfahrt", unde Craciunul se sarbatoreste in fiecare zi, a implinit in acest an patru decenii de existenta. Magazinul Craciunului sau Orasul Craciunului a fost inaugurat la Rothenburg in…

- Dupa ce primarul comunist a fost alungat de revolutionari, cel pus in locul lui a demisionat dupa doar cateva ore pentru a merge sa taie porcul. Succesorul acestuia a renuntat dupa o zi si jumatate, de frica teroristilor, iar urmatorul a rezistat pe functie aproape opt luni.

- Procurorul militar Marian Lazar a anunțat, luni, ca s-a avansat substanțial in dosarul Revoluției. Anchetatorii au identificat sursa zgomotului din timpul ultimului discurs al dictatorului Nicolae Ceaușescu, dar și faptul...

- Mii de timișoreni au comemorat, sambata și duminica, implinirea a 28 de ani de cand, in orașul de pe Bega, s-a aprins flacara Revoluției care a marcat caderea regimului comunist din Romania

- Timisoara isi cinsteste astazi eroii martiri, la 28 de ani de la declansarea Revolutiei din decembrie 1989, care a dus la caderea comunismului. Manifestarile comemorative continua in aceasta seara cu un mars pe traseul Revolutiei si o veghe cu lumanari pe treptele Catedralei Mitropolitane. Momentele…

- "Dragi romani, La 28 de ani de la Revoluția Romana, suntem in doliu național și, cu regret o spun, in doliu moral. Scanteia de la Timișoara a determinat, in acel memorabil 16 decembrie 1989, schimbarea la fața a țarii intregi, cu un preț imens, platit de cei care au pus speranța mai…

- Legendarul Kirk Douglas a implinit 101 ani, iar o asemenea aniversare nu putea fi trecuta cu vederea de catre membrii familiei sale. Actorul a petrecut de ziua lui de naștere pe 9 decembrie alaturi de fii Joel Douglas și Michael Douglas, soția Anne Buydens, dar și nora Catherine Zeta-Jones și nepoții Carys…

- Dan Diaconescu este liber. Iata cum a sarbatorit 50 de ani! Dan Diaconescu a petrecut doi ani si 10 luni in inchisoare. A fost eliberat saptamana trecuta din Penitenciarul Jilava, in baza legii recursului compensatoriu. In weekend, fostul patron al OTV a dat o petrecere cu ocazia aniversarii a 50 de…

- Exercitiile militare de amploare efectuate de SUA si Coreea de Sud si amenintarile americane cu un razboi preventiv impotriva Phenianului au facut ca izbucnirea unui razboi in Peninsula Coreeana sa devina rsquo;un fapt stabilit.

- Potrivit Traditiei, din vremea prunciei, Nicolae s-a aratat a fi un copil minunat. Se hranea numai din sanul drept al mamei sale, iar in fiecare zi de miercuri si de vineri, manca o singura data si numai dupa apusul soarelui. Dupa moartea parintilor din cauza unei epidemii, Nicolae si-a impartit intreaga…

- Ordonanta de urgenta 79/2017, prin care a fost modificat Codul Fiscal, a fost adoptata luni de Senat cu 71 de voturi "pentru" si 37 de voturi "impotriva", urmand ca actul normativ sa fie transmis Camerei Deputatilor, care este forul decizional.

- Coreea de Nord a sarbatorit vineri cu fast ultima sa lansare de racheta balistica intercontinentala, in piețele publice avand loc spectacole coregrafice și focuri de artificii, transmite AFP, care citeaza la randul sau o publicație oficiala nord-coreeana. Cotidianul Partidului Muncitorilor,…

- Cu ocazia zilei de 1 Decembrie la Botosani au fost organizate o serie de manifestari dedicate celebrari Zilei Nationale a Romaniei. Desi a plouat marunt si rece, sute de oameni au venit sa vada parada militara, sa asculte slujba de comemorare a eroilor dar si participe la depunerile de coroane la momentul…

- AMINTIRE… La cei 95 de ani de viata, Toader Varlan, din Berezeni, isi aminteste de ziua Marii Uniri: “Au petrecut la bufetul din sat, au cantat si au plans toata ziua si toata noaptea, de 1 Decembrie. Au fost prezenti si fratii nostri din Basarabia.” EVENIMENT…Comuna Berezeni a fost, dintotdeauna, o…

- La data de 29 noiembrie a.c, politistii tulceni au sarbatorit Ziua Nationala a Romaniei si implinirea a 99 de ani de la Marea Unire prin avansari in grad profesional si concursuri sportive. Potrivit IPJ Tulcea, la data de 29 noiembrie a.c, in cadrul unei sedinte festive desfasurate la sediul Inspectoratului…

- S-ar parea ca desi au trecut aproape trei decenii de cand mii de tineri au murit sub gloantele Revolutiei romane, avem la butoanele puterii persoane care nu au inteles nici astazi ce inseamna economie de piata, o societate libera si o democratie functionala. Totuși, “indraznesc sa cred”… ca…

- Cotidianul Ziua de Constanta a lansat prima Biblioteca Virtuala cu Fondul Documentar ldquo;Dobrogea de ieri si de azi". Momentul s a inscris in seria unor evenimente prin care cotidianul Ziua de Constanta a marcat implinirea a 139 de ani de la intrarea Dobrogei in granite romanesti, dar si implinirea…

- Sarbatoare de platina la Palatul Buckingham. Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip au aniversat discret 70 de ani de mariaj. A fost data publicitații o fotografie-portret a cuplului regal britanic. Iar la Westminster Abbey au batut clopotele in amintirea ceremoniilor din 1947.