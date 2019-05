Stiri pe aceeasi tema

- Mii de israelieni au iesit in strada sambata, la Tel Aviv, pentru a protesta fata de un plan de salvare a premierului Benjamin Netanyahu de problemele sale cu justitia si de limitare a puterii Curtii Supreme, relateaza Reuters.

- Mii de israelieni au manifestat sambata seara la Tel Aviv impotriva unui eventual acord de coalitie condusa de premierul desemnat Benjamin Netanyahu ce ar putea constitui pentru opozitie sfarsitul democratiei in tara, noteaza AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Furia 'vestelor galbene' se…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat marți ca va numi o noua comunitate inființata in Inalțimile Golan dupa președintele american Donald Trump, in semn de mulțumire fața de recunoașterea suveranitații Israelului asupra platoului, relateaza Euronews, citat de Mediafax.„Cetațenii…

- Mesajul vine in urma anunțului premierului Viorica Dancila privind decizia de mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. „Ma bucur de intalnirea de saptamana aceasta cu Prim Ministrul Viorica Dancila, un aliat NATO și un prieten. Am avut oportunitatea de a-i mulțumi pentru parteneriatul…

- Senatorul Traian Basescu, care deschide lista de candidati ai PMP la alegerile europarlamentare, a reiterat miercuri ca 39; 39;este o mare prostie 39; 39; ceea ce a facut Guvernul prin premierul Viorica Dancila in ceea ce priveste anuntul referitor la relocarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim,…

- Cateva sute de persoane de toate varstele au participat, astazi, la un marș impotriva avorturilor organizat in fiecare an pe strazile Timișoarei. Evenimentul a avut loc in mai multe orașe din Romania, fiind organizat de catre mai multe culte creștine. In acest an, marșul s-a desfașurat sub sloganul…

- Tel Aviv, 21 mar /Agerpres/ - Secretarul de stat american Mike Pompeo, aflat intr-o vizita in Israel, urma sa mearga joi la Zidul Plangerii, in Vechiul Oras al Ierusalimului, insotit de premierul israelian Benjamin Netanyahu, rupand astfel o cutuma diplomatica mai veche, noteaza AFP. Este intr-adevar…

- Actorii ies din nou în strada. Dupa ce angajații și colaboratorii Teatrului Național București au protestat împotriva modificarii legilor justiției, acum li se alatura și cei de la Teatrul de Comedie din Capitala.