- Mii de iranieni au iesit duminica pe strazile din Teheran pentru a demonstra impotriva introducerii, incepand de luni 5 noiembrie, a unor sanctiuni americane suplimentare contra Iranului, transmit Reuters si dpa. Participantii au scandat sloganuri impotriva SUA, Israelului si Arabiei Saudite. Manifestatia…

- State din cadrul Uniunii Europene au ajuns la un acord cu Rusia si China pentru implementarea unui sistem special de plati care sa faciliteze relatiile comerciale cu Iranul, in incercarea de salvare a Acordului nuclear contestat de Statele Unite, relateaza Financial Times . Intr-un comunicat comun,…

- Prețul petrolului Brent a atins marți un nou maxim al ultimilor patru ani, din cauza apropierii intrarii în vigoare a sancțiunilor Statelor Unite împotriva Iranui și a reticenței OPEC și a Rusiei de a crește producția pentru a compensa impactul anticipat asupra ofertei, transmite Reuters. …

- Iranul a respins oferta SUA pentru noi negocieri, sustinand ca Washingtonul a incalcat termenii vechiului acord nuclear din 2015, scrie Reuters conform News.ro . Dupa ce presedintele american, Donald Trump, a retras SUA din acordul nuclear cu Iranul din 2015, trimisul special al Statelor Unite in Iran,…

- Grupul german Volkswagen va inceta practic orice activitate in Iran, in conformitate cu cererea SUA, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri ambasadorul Statelor Unite la Berlin, Richard Grenell, citat de Bloomberg, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Un acord a fost incheiat marti intre grupul…

- Primul set de sancțiuni americane impotriva Iranului au intrat in vigoare marți, la ora 04.00 GMT (07.00 ora Romaniei), urmand ca o noua serie de interdicții sa fie aplicate in noiembrie. Iranul a respins până în ultimul moment oferta preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump,…

