- Numai in cursul zilei de astazi, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina la 15 incendii.Potrivit ISU Delta, au ars aproximativ 87 de hectare de vegetatie uscata si vie, 2 anexe gospodaresti, aproximativ 60 de mp dintr…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati de azi dimineata sa intervina la mai multe incendii, in mare parte de vegetatie uscata. Potrivit ISU Dobrogea in jurul ore 11.20 militarii au fost solicitati sa intervina la stingerea unui…

- Pompierii militari suceveni au intervenit in 24 de ore la 11 incendii, dintre care 8 au izbucnit la vegetatie uscata, urmare a unor focuri deschise in spatii deschise. A ars vegetatia uscata de pe o suprafata totala de peste 11 hectare. Astfel, militarii, impreuna cu lucratori ai serviciilor ...

- Pompierii au intervenit pentru stingerea a doua incendii de vegetație uscata in municipiul Alba Iulia și Campeni Luni, in jurul orei 11.30, in Alba Iulia și Campeni pompierii au fost nevoiți sa intervina pentru stingerea a doua incendii de vegetație uscata. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri…

- Joi, in jurul orei 14:30, Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta in apropierea localitatii Malcoci.Suprafata afectata este de aproximativ 7 hectare de vegetatie stuficola. La fata locului s au deplasat subofiteri cu o…

- Pompierii militari din cadrul ISU Valcea intervin la acesta ora pentru stingerea a doua incendii de vegetație uscata, unul la o pepiniera de salcami din comuna Lungești, iar altul in comuna Alunu. Mai exact, primarul localitații Alunu a solicitat intervenția ...

- Doua incendii de vegetație au izbucnit sambata seara, in Zalau și pe un teren de langa Cehei. Incendiul din Zalau s-a produs pe un teren viran din spatele fostei Armatura și s-a manifestat pe o suprafața de 2,5 hectare. Pentru stingerea focului au intervenit pompierii zalauani de la detașamentul 1,…

- Un barbat a murit, marti, intr-un incendiu izbucnit in locuinta acestuia din orasul Siret, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, scrie Agerpres. Pompierii militari ai Garzii de Interventie Siret au intervenit cu trei autospeciale si o ambulanta SMURD pentru localizarea…