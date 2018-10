Stiri pe aceeasi tema

- „Ma uit la asaltul lansat de Guatemala, Honduras si El Salvador, ai caror conducatori nu fac nimic pentru a opri acest val de persoane, din care fac parte si multi criminali. Acest asalt este sustinut de Partidul Democrat (care vrea granite deschise si sa slabeasca legile)”, a afirmat Trump. El a…

- Organizatorul unei caravane de migranți din Honduras a fost reținut marți in Guatemala, in timp ce guvernul SUA a amenințat ca va retrage ajutorul acordat ambelor țari, precum si pentru El Salvador in cazul in care fluxul de migranți care vor sa ajunga in SUA nu va fi oprit, relateaza Reuters, citat…

- Romanii sunt acum cei mai numeroși imigranți in Germania, depașind numarul sirienilor. 73.000 de compatrioți s-au stabilit acolo, cei mai mulți in cautarea unui loc de munca, arata o statistica Deutsche Welles. 239.000 de persoane din UE locuiesc in Germania. Locul doi dupa romani il ocupa sirienii,…

- Un grup de zece romani au incercat, joi, sa treaca granita dintre Canada si Statele Unite. Romanii au fost arestati de catre autoritatile americane. Autoritatile americane au arestat zece imigranti romani care au incercat sa traverseze ilegal frontiera dintre Canada si Statele Unite, informeaza agentia…

- 53 de persoane din Irak, Iran si Palestina au fost prinse noaptea trecuta la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac – Nagylak, pe cand incercau sa ajunga ilegal in spatiul Schengen. Migrantii erau ascunsi printre butoaiele de miere incarcate intr-un tir care avea ca destinatie Germania. Automarfarul…

- Peste 50 de migranti au fost descoperiti, marti, ascunsi intr-un TIR ce transporta butoaie cu miere in Germania si urma sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I. Migrantii provin din Irak, Iran si Palestina, iar 16 dintre ei sunt minori, cu totii intentionand sa ajunga in…

- Spania nu va tolera incercarile violente ale migrantilor de a intra in tara, a anuntat guvernul miercuri, ca raspuns la criticile privind intoarcerea de la granita a 116 migranti ilegali din Maroc dupa ce au fortat gardul de protectie a unei enclave spaniole din nordul Africii, scrie Reuters conform…

- In Brazilia, presedintele Michel Temer a semnat un decret prin care este trimisa armata in statul de granita Roraima. El a declarat ca decizia are ca scop mentinerea ordinii si siguranta migrantilor. Mai devreme luna aceasta, mai multi brazilieni au atacat migrantii venezueleni dintr-un oras de granita.…