Mii de hectare de culturi au fost afectate, la nivel național, de fenomenele meteo extreme "Am facut inventarul suprafetelor. Situatia nu este atat de dramatica ca suprafata si asta ne bucura. Sigur ne intristeaza pentru fermierii care au fost atinsi. La nivelul tarii suprafata este undeva sub 7.000 de hectare. Facem aceasta evaluare la fata locului, vedem gradul de afectare, de calamitate, apoi luam deciziile tehnice la fata locului. Incepem sa reinsamantam in culturile infiintate in aceasta primavara si este timp pentru a fi reinsamantate si a se relua cultura respectiva pe suprafetele afectate. Sunt probleme la grau, unde gradul de afectare pana la aceasta data ne indica faptul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

