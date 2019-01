Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 10.500 de „fulare rosii”, potrivit Prefecturii de Politie a Parisului, au defilat duminica, pe ploaie, de la Place de la Nation in Piata bastilia, pentru a „apara democratia si institutiile” in fata violentelor care au patat criza ”vestelor galbene”, relateaza AFP.

- Organizatorii sperau la cel putin 10.000 de participanti la acest "Mars republican al libertatilor", la care 10.000 de persoane au anuntat, pe Facebook, ca vor sa participe. Manifestanti scandau , in fruntea coloanei, "Da democratiei, nu revolutiei!", iar manifestanti arborau cateva steaguri franceze…

- Duminica se desfașoara la Paris un marș al FULARELOR ROȘII, organizat de un grup inițiat pe facebook ca o replica la mișcarea VESTELOR GALBENE. Unul din organizatori a declarat ca vandalizarea Arcului de...

- Un barbat care a participat la protestele miscarii "Vestele galbene" si a fost implicat in violente a fost condamnat marti de justitia franceza la opt luni de inchisoare cu executare, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție, șoferi! Aveți mai multe…

- Mii de manifestanti s-au adunat sâmbata dupa-amiaza, în Paris si în alte orase din Franta, în cadrul unei nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Politistii francezi au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care isi manifesta dezacordul fata de scumpirea carburantilor, in a doua saptamana de manifestatii, relateaza Le Figaro.

