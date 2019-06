Stiri pe aceeasi tema

- Mii de femei au protestat luni pe strazile capitalei Buenos Aires si in alte orase argentiniene, cerand legalizarea avortului si masuri pentru combaterea violentei de gen, potrivit media locale, relateaza dpa potrivi Agerpres. Femei de toate varstele au inceput sa protesteze de la ora locala…

- Ion Iliescu, internat la Spitalul Elias pentru evaluarea starii de sanatate RADOR (31 mai) - O informație de ultim moment: fostul președinte Ion Iliescu a fost internat la Spitalul Elias din capitala pentru evaluarea starii de sanatate, în contextul unui sindrom febril recent instalat, i-a…

- Cateva zeci de membri ai Sindicatului National al Lucratorilor din Penitenciare protesteaza la aceasta ora, in fata sediului inchisorii Rahova. Ei solicita in principal, adoptarea Statutului politistului de penitenciare si publicarea de urgenta a ordinului de ministru privind plata orelor suplimentare…

- Deputatul argentinian Hector Olivares, membru al coalitiei guvernamentale Cambiemos (Noi schimbam), a fost grav ranit joi in apropierea parlamentului de la Buenos Aires. Un functionar care il insotea a fost ucis, a anuntat un parlamentar citat de un canal de televiziune local, relateaza AFP. "Au fost…

- La Departamentul de pompieri Lugoj, Statia de pompieri Faget, s-a dispus miercuri dupa amiaza alerta rosie de inundatii si s-a solicitat, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), suplimentarea cu efective de la ISU Arad. "Urmare a avertizarii cod rosu de inundatii…

- Un cuplu din Argentina a fost filmat in timp ce și-au pus bebelușul sa mearga pe balustrada unui balcon aflat la etajul 7. Totul s-a intamplat in cartierul Caballito din Buenos Aires, Argentina. Cuplul a fost filmat de un vecin in timp ce iși plimba bebelușul pe balustrada balconului. In inregistrare…

- Cel puțin 15 persoane au murit in spitalele din Venezuela, din cauza celei mai grave pene de curent din istoria recenta a țarii. Președintele Adunarii Naționale și președintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a anunțat duminica ca va cere Parlamentului sa decreteze "stare de urgența" din cauza…