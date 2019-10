Mii de fani Queen au creat propriile versiuni ale unora dintre hiturile trupei

Cantand in bucatarie, dansand pe camp sau pe plaja si imitandu-l pe regretatul solist Freddie Mercury, fanii Queen au creat propriile versiuni ale unora dintre cele mai cunoscute melodii apartinand formatiei rock britanice, rezultand trei videoclipuri generate de utilizatori, dezvaluite joi, relateaza Reuters. Peste 10.000 de persoane din 120 de tari au luat parte la proiectul ''You Are The Champions'' dupa ce Queen le-a propus fanilor sa trimita versiuni muzicale si artistice ale pieselor ''Bohemian Rhapsody'', ''Don't Stop Me Now'' si ''A…