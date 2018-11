Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei propune decontarea combustibilului folosit de bucureștenii care impart mașina atunci cand iși duc copiii la școala. Este o incercare a administrației Bucureștiului de a decongestiona traficul in Capitala. Potrivit proiectului, persoanele care folosesc in comun un autoturism pentru…

- Peste 50 de politisti locali din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bucuresti vor asigura in aceste zile masuri de ordine publica si de fluidizare a traficului rutier, cu ocazia evenimentelor sportive ce vor avea loc in Capitala. Primaria Capitalei anunta ca agentii vor actiona si pentru…

- "Aproximativ 150 de hectare de spatii verzi sunt in pericol de a fi defrisate, de a disparea din Bucuresti, in sectoarele 3,4 si 6, in planuri urbanistice zonale care sunt fie deja votate fie urmeaza sa fie votate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Sunt fie zone de parcuri, fie zone…

- Interzicerea țigarilor electronice este in dezbatere in Senat și a trecut deja prin Comisia de sanatate. Proiectul de lege a fost depus de USR in urma cu cateva luni iar parlamentarii sunt ingrijorați ca tot mai mulți adolescenți folosesc dispozitivele de fumat fara arderea tutunului. Proiectul de…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat propunerea primarului Gabriela Firea de a acorda un ajutor de 450 de lei, o data pe an, pentru achizitionarea de rechizite, elevilor bucuresteni cu varste cuprinsa intre 6 si 14 ani, daca venitul pe membru de familie este sub 1.900 de lei. Scopul…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va dezbate in sedinta de joi o serie de proiecte de hotarare referitoare la delegarea unor servicii publice si transferul patrimoniului pentru desfasurarea acestora catre companiile municipale infiintate anul trecut de Primaria Capitalei. Pentru ca…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va dezbate in sedinta de joi o serie de proiecte de hotarare referitoare la delegarea unor servicii publice si transferul patrimoniului pentru desfasurarea acestora catre companiile municipale infiintate anul trecut de Primaria Capitalei. Pentru…

- Proiectele de hotarare privind delegarea unor servicii publice catre companiile municipale infiintate anul trecut de Primaria Capitalei se afla pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care va avea loc joi. Proiectele contin aceleasi contracte de delegare a serviciilor…