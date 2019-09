Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea USR Florina Presada a afirmat, pentru MEDIAFAX, ca ar trebui amanate alegerile interne pentru șefia partidului. Reacția vine in contextul in care deputata Cosette Chichirau a criticat, intr-un mesaj pe un grup intern de Facebook al partidului decizia ca alegerile sa fie in septembrie.Intrebata…

- Fostul comisar Traian Berbeceanu explica care sunt efectele modificarilor legislative din ultimii ani. El arata ca in momentul in care au fost eliminați oamenii cu experiența din sistem, iar modificarile legislative au oferit tot mai multe drepturi infractorilor, Romania a fost data inapoi cu minim…

- Grupul Statelor Impotriva Coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a acuzat luni Germania ca nu respecta recomandarile privind transparenta, in special in ceea ce priveste Bundestag-ul, camera inferioara a parlamentului federal, transmite DPA luni.In Germania, nivelul de conformare…

- SUA incearca sa demonteze intregul sistem actual de control al armelor, a declarat luni ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov, intr-un comentariu cu privire la incetarea Tratatului privind Fortele Intermediare (rachete cu raza scurta si medie de actiune - INF), potrivit EFE si TASS.'Destructurarea…

- Accidentat in play-out, cand juca pentru Hermannstadt, Tiberiu Serediuc (27 de ani) a fost nevoit sa iși achite singur costurile pentru refacere, clubul avand și restanțe fața de el, trei salarii și cateva prime. Nu este nici primul și, din pacate, nici ultimul pe lista jucatorilor care se accidenteaza…

- O femeie care s-a luptat ani de zile cu diabet traiește momente cumplite, intrucat boala s-a agravat, iar medicii i-au recomanandat amputarea unui picior. Din nefericire, insa, ajunsa pe mainile doctorilor, din pricina neglijenței, aceștia i l-au taiat pe celalalt, care era sanatos.

- Copresedintele grupului Verzilor din Parlamentul European, Philippe Lamberts, i-a transmis, marti, Vioricai Dancila, ca guvernul pe care il conduce nu se ridica la inaltimea Europei. El a afirmat ca Romania merita „ceva mai bun”.