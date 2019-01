Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in 2019 va debuta programul de sustinere a productiei de usturoi cu 1.000 euro/hectar. Fermierii care se ocupa cu cultivarea usturoiului vor primi o subventie in anul 2019, intocmai ca in modelul sprijinului acordat pentru cultivatorii de tomate. Potrivit programului, fiecare…

- Ieri, 11 decembrie, in cadrul unei conferințe de presa, Consiliul Național al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR), in parteneriat cu Primaria Generala a Municipiului București (PMB) au lansat oficial “Bucharest Start-Up City”. Proiectul face parte dintr-un protocol de colaborare mai aplu ce vizeaza promovarea…

