- Vremea incepe sa se raceasca in ultima perioada, iar utilizataorii de centrale termice sunt inclinați sa faca o serie de greșeli care pot afecta modul de funcționare a echipamentului. Centralele termice de apartament cunosc o utilizare mai intensa in perioadele cu temperaturi scazute, ca parte a nevoii…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunta organizarea unei licitatii pentru a atribui un contract pentru service si reparatii la centralele termice cu puteri sub 70 kw si instalatii termice aferente aflate pe raza SRCF Constanta. Termenul limita pentru depunerea de oferte este 8 noiembrie 2018,…

- Edilii din Galati reafirma faptul ca doar 6.000 de apartamente, aflate in zona celor 20 de de puncte termice care vor fi transformate in centrale termice de cartier (lista completa poate fi consultata in articolul de fata), vor beneficia de caldura in sistem centralizat in iarna 2018/2019. Restul galatenilor…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a finalizat inregistrarea datelor triajului epidemiologic, controlului medical, realizat in unitatile scolare ale judetului Galati in primele zile dupa inceperea scolii. In orase, aceste controale sunt efectuate de catre medicii de medicina scolara, dar in mediul…

- Copiii de la o clasa I a unei scoli din orasul Galati au stat, luni, pe hol, in prima zi a anului scolar, deoarece clasa lor este in curatenie. Purtatorul de cuvant al ISJ Galati, Oana Enache, spune ca banii pentru igienizari au venit tarziu.

- Primaria municipiului Galati a prezentat in fata Comisiei de Dialog Social de la nivelul Institutiei Prefectului o informare privind situatia furnizarii caldurii si apei calde in sistem centralizat in municipiul Galati din care reiese ca municipalitatea deruleaza in prezent doua programe pentru incalzirea…

- In una dintre asocierile care au depus oferte se afla chiar Calorgal SA Galati, compania care are in administrare punctele termice ce urmeaza sa fi transformate, in maximum trei luni, in centrale termice de zona.