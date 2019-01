Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 6 ianuarie, dupa oficierea Sfintei Liturghii, asa cum a intrat in traditie, la Biserica “Sfantul Sava” se organizeaza o procesiune catre apa Buzaului plecarea din fata bisericii fiind stabilita pentru ora 11,00. Buzoienii care vin direct la apa Buzaului, sunt asteptati la ora 12,00, pentru…

- Buzoienii sunt invitati sa participe la slujba de Liturghie, apoi vor pleca pe jos pana la rau. Cei care vin direct la apa Buzaului sunt asteptati la ora 12, pentru a participa impreuna la ceremonialul religios de sfintire a apei. Cei mai curajossi dintre cei prezenti se vor arunca in apele reci pentru…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului sustine vineri o conferinta de presa cu prilejul sarbatoarei de Boboteaza.Boboteaza, mult asteptata dupa Nasterea Domnului, iata soseste. Am gatit 200.000 de sticle. Ne au ajutat foarte mult. Etichetarea s a terminat in aceasta dimineata, a spus IPS Teodosie.Constantenii…

- Traditia folosirii busuiocului la sfintirea apei am preluat-o din ritualul bizantin, grecesc, deoarece in cel slav nu se foloseste numaidecat busuiocul, sfestocul confectionandu-se, in general, din flori, iar mai nou din materiale textile. Insa, ceea ce trebuie sa retinem este faptul ca nu ...

- Fl. Tanasescu Am tot trait, ani buni, aceeasi plictiseala tot auzind ca, intr-o comuna, preotul, invatatorul si doctorul sunt puncte de reper ale vesniciei noastre, nascute la sat. Ne-am inselat. La Caminul cultural din Apostolache, in organizarea Parohiei din localitate – preot Gabriel Adrian Enescu,…

- Iesenii sunt asteptati la vernisajul expozitiei Stelute de Craciun si ornamente de brad, desfasurata si anul acesta sub egida Muzeului Mitropolitan, in Sala CALEA CRUCII, pe 6 decembrie 2018, la ora 16.00. Expozitia marcheaza al 11-lea an al campaniei IMPREUNA PRIN COLIND si va prezenta publicului cele…

- Polițiștii prahoveni au descins joi dimineața la opt adrese din Prahova, intr-un dosar de inșelaciune și furt prin metoda ”pomana”. Potrivit unor surse judiciare, la percheziții oamenii legii au gasit diverse sume de bani cuprinse intre 7 000 de lei și 50 000 de lei. Citește mai mult aici: Perchezitii…

- O toamna cu adevarat de aur a fost și la Calarași. Duminica, 14 octombrie, in scuarul primariei a fost mare forfota. Dis de dimineața participanții au inceput sa iși amenajeze pavilioanele caci la ora 10.00 se dadea startul celei de-a noua ediții a sarbatorii ”Toamna de aur 2018”. In acesta an au participat…