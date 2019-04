Stiri pe aceeasi tema

- HRISTOS A INVIAT! Noaptea magica a Invierii Mantuitorului Iisus a adus in toate parohiile din Barlad, mii de credincioși, care s-au rugat și s-au bucurat impreuna cu preoții. Lumina Invierii a fost adusa și in acest an de la Mormantul Sfant din Ierusalim. Luata direct de la aeroportul Otopeni din…

- Lumina Sfanta de la Ierusalim a ajuns si anul acesta la Suceava. Pentru al 11-lea an consecutiv, Lumina Harica de la Mormantul Sfant de la Ierusalim a ajuns la Suceava cu un avion, urmand sa fie impartita credinciosilor ortodocsi care vor participa la Slujba de Inviere in unitatile de cult din judetul…

- Cateva mii de credinciosi au participat, sambata, la Pelerinajul de Florii din Bucuresti. Oamenii au purtat ramuri de salcie si finic, dar si icoana Intrarii Domnului in Ierusalim. ”Am scos marturisirea credintei din interiorul zidurilor bisericii si am aratat-o in public”, a spus Patriarhul Daniel…

- Guvernul Romaniei anunta printr-un comunicat de presa ca premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, in SUA, unde participa amandoi la Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC) . Niciun cuvant insa despre mutarea Ambasadei…

- "Cred ca efectele se simt de azi, dar nu este vorba numai de palestinieni, e vorba si de toti arabii. Nu vor accepta un astfel de pas. Dupa cum stiti, sustinem Romania pentru ca tara dumneavoastra este candidata la Consiliul ONU. Am promis Romaniei sa o sustinem pentru a obtine un mandat. Cred ca…

- Documentatia privind proiectarea si executia liniei de metrou spre aeroportul Otopeni, Lotul 1, va fi urcata de Metrorex in SEAP/SICAP, la inceputul saptamanii viitoare, potrivit ministrului Transporturilor, Razvan Cuc. "In primele zile ale saptamanii viitoare, Metrorex va urca, in SEAP/SICAP, documentatia…

- De curand a avut loc cea de-a II-a ediție a Targului Apicol de la Vaslui. Aici, cei interesați au avut ocazia sa achiziționeze diverse produse și utilaje apicole, de la miere, polen, propolis pana la faguri artificiali, unelte și echipamente. La fel ca la prima ediție, targul a reunit cei mai importanți…