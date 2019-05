Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane sunt prezente, astazi, la Manastirea Turnu unde are loc sfințirea bisericii principale. De la ora 9, a inceput slujba Sfintei Liturghii. Reprezentanții lacașului de cult au anunțat ca slujba de tarnosire a Bisericii "Antonie Voda" va fi oficiata de catre Preafericitul Parinte…

- In preajma sarbatorilor pascale, Libertatea l-a provocat pe Dani Oțil la o discuție altfel. Am aflat ca e dus la biserica și ca sarmalele sunt preferatele lui. Dar nu oricare, ci tanjește doar dupa cele pregatite de mama lui. Libertatea: Cand ai fost ultima oara la biserica? De Paște ii marturisești…

- Asociația Romanilor din Italia: Ne reintoarcem cu dorința de a imbrațișa in primul rand, copiii din Complexul de Servicii Comunitare "Sfantul Andrei" Ploiești. Intrevederea cu acești copii, reprezinta o incarcatura de mari emoții, intrucat sunt copii purtatori de handicap, o parte dintre ei cu afecțiuni…

- Ramas bun, B! Colegul nostru, Gabriel Balasoiu, a incetat din viata dupa o grea suferinta. Cei ce vor sa iși ia ramas bun și sa il conduca pe ultimul drum pe fostul nostru coleg de presa, Gabriel Balasoiu, o pot face vineri, ora 12.00, la Biserica ”Sf. Paraschieva” din comuna Rociu, sat Șerbanești.…

- Polițiștii Secției 3 Ploiești au fost sesizați de catre un reprezentant al unui centru de plasament din municipiu, cu privire la faptul ca minora Sdrelea Florentina Adriana, in varsta de 14 ani, a plecat in mod voluntar și nu a mai revenit. Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a anunțat ca a fost…

- Inca de la intrarea in satul Petricani, din comuna cu acelasi nume, undeva pe dreapta se vede o cladire impozanta, care atrage privirile tuturor trecatorilor. Este biserica din sat. * Scurt istoric al parohiei Satul Petricani, cunoscut in vechime sub denumirea de Rabaia, este atestat inca din 22 august…

- Onorați Parinți preoți, dragi credincioși! Onoare ție, Biserica a lui Dumnezeu, care ești in Romania! Ai suferit mult pentru adevar, iar adevarul te-a facut libera. Cu aceste cuvinte Sfantul Parinte Papa Ioan Paul al II-lea se adresa Bisericii noastre Greco-Catolice cu ocazia vizitei sale in Romania…

- Duminica, 10 februarie 2019, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, arhiepiscop al Albei Iulia, a fost prezent in parohia Saliștea, protopopiatul Sebeș, unde, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur și a rostit cuvantul de invațatura…