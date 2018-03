Stiri pe aceeasi tema

- Impreuna cu salubrizarea parcurilor, curților și strazilor, primaria vrea sa asigure curațenia traseelor din capitala. In acest sens au fost mobilizate echipamentele tehnice care spala strazile.

- MESAJE DE FLORII: Cele mai frumoase FELICITARI DE FLORII MESAJE DE FLORII. Crestinii sarbatoresc de Florii atat intrarea lui Iisus in Ierusalim, cat si pe cei care poarta nume de flori. Anul aceasta, pregateste-te din timp si cauta cele mai frumoase mesaje de Florii. Surprinde persoanele dragi din…

- In vechime, atat in Bizanț, cat și in Țarile Romane, Floriile se praznuiau cu multa solemnitate. Se considera ca mugurii de salcie sfințiți in aceasta zi prind puteri miraculoase pentru tot restul anului. Acești mațișori erau folosiți pentru vraji și descantece. De asemenea, Saptamana Patimilor avea…

- Cu o saptamana inaintea Paștilor, duminica, pe 1 aprilie, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile sau Duminica Stalparilor, cum mai este cunoscuta in popor. Aceasta este cea mai importanta sarbatoare care vestește Invierea Domnului, aducandu-ne aminte de intrarea lui Iisus in Ierusalim. Totodata, in…

- De Florii creștinii ortodocși sarbatoresc intrarea lui Iisus în Ierusalim, unde a fost întâmpinat cu frunze de palmier. Tot de Florii este și sarbatoarea celor care poarta nume de flori.

- Prima zi a lunii aprilie marcheaza Duminica Floriilor pentru ortodocsi, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, iar catolicii celebreaza sarbatoarea Invierii Domnului. TVR 2 intampina cele doua mari sarbatori ale creștinilor cu programe speciale,…

- Deputatul PNL Dumitru Mihalescul, sustinator al familiei traditionale si al valorilor crestine, a participat recent, la Piatra Neamt, la simpozionul „Familie si societate", eveniment organizat de pastorul Liviu Axinte la sala „Calistrat Hogas" a Consiliului Judetean ...

- Sarbatoarea Intrarii lui Hristos in Ierusalim, cunoscuta in popor sub denumirea de Florii, a fost redata sub diferite forme artistice. Cea mai veche reprezentare se pastreaza la Vatican. Pe taramurile noastre, de peste trei secole, o icoana cu scena intrarii triumfale, considerata facatoare de minuni,…

- Supraaglomerarea Bucurestiului, dorinta com­pani­ilor de a se extinde si catre alte mari orase din tara atrase fiind de costurile mai reduse si nu în ultimul rând de infrastructura mai bine dezvoltata, va face din Timisoara sau

- Pelerinajul Floriilor va avea loc sambata, 31 martie, incepand cu ora 17:15. La aceasta ora, primul grup de credincioși preoți va pleca spre catedrala de la Biserica Orotodoxa din strada profesor George Dragomir (Piața Crucii), pe B-dul Mihai Viteazul – Podul de la Universitate – B-dul Regele…

- Centrul Bucurestiului au fost plin de credinciosi romano-catolici, care au retrait, duminica, momentul sacru al intrarii triumfale a lui Iisus in Ierusalim. Procesiunea a inceput de la Biserica Franceza ”Sacre...

- In urmatorii ani localitatea va fi un adevarat smart city in care se vor investi peste 30 de milioane de euro. Orasul Turda a iesit din umbra in ultimii ani, atunci cand Salina a fost modernizata si a reusit sa atraga turisti din intreaga lume. Ca sa mentina standardele, edilul a participat la o competitie…

- "In vremea aceea Iisus a luat la Sine iarasi pe cei doisprezece si a inceput sa le spuna cele ce aveau sa I se intample: Iata, ne suim la Ierusalim si Fiul Omului va fi predat arhiereilor si carturarilor; Il vor osandi la moarte si-L vor da in mana paganilor; Il vor batjocori, si-L vor ...

- Se apropie Pastele, asa ca mii de credinciosi ajung in aceasta perioada la Ierusalim, in locul Invierii lui Iisus. Toti se reculeg la Mormantul Sfant iar asta ii ajuta sa se simta mai linistiti si impliniti. Intre turisti sunt si foarte multi romani.

- Pline de gropi si cu trotuare dezastruoase. Asa arata majoritatea strazilor din orasul Balti. Situatia devine si mai deplorabila atunci cand ploua, iar craterele de pe drumuri se transforma in lacuri.

- In weekendul trecut, Kate și William au infruntat temperaturile scazute și au participat la ceremonia anuala organizata de St. Patrick`s Day. A fost și ocazia in care i-am vazut pe Ducii de Cambridge mai apropiați ca oricand, facand risipa de gesturi tandre in public! foto: Getty Images Kate nu l-a…

- Masura a atras reactia Institutiei Prefectului Covasna care a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca l-a somat pe primarul din Sfantu Gheorghe sa respecte legea privind arborarea drapelului national al Romaniei si sa intre in legalitate pana miercuri respectiv sa arboreze si tricolorul pe strazile…

- Mii de membri ortodocsi ai unei facultati din Ierusalim au protestat pe strada Jabotinsky din orasul Bnei Brak, Israel. Acestia au blocat mai multe strazi in semn de protest impotriva arestarii unui student, care nu a vrut sa faca armata.

- Confirmand zvonuri care s-au inmultit in ultima perioada, cantareata Beyonce si rapperul Jay-Z au anuntat ca vor pleca impreuna intr-un nou turneu mondial, care include 36 de orașe, relateaza BBC. Primul concert al cuplului este programat la Cardiff, pe 6 iunie, urmate de alte 14 orașe din Europa. Artistii…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si "il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru...

- Un autobuz de calatori nou-nouț marca Guleryuz Cobra GD 272 LF, de culoare gri, se afla de cateva zile in probe de circulație pe strazile municipiului Alba Iulia. Este vorba despre un autobuz cu motor Mercedes fabricat anul trecut, avand o capacitate de 28 de locuri pe scaune, 68 de locuri in picioare…

- Confuzie si incidente la unele sectii de votare pentru alegerile legislative din Italia, inclusiv un protest neobisnuit la sectia unde fostul premier Silvio Berlusconi si-a exercitat dreptul la vot, relateaza agentia The Associated Press.

- Primarii marilor orase au discutat cateva proiecte cu premierul V. Dancila Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Stadiul implementarii proiectelor cu fonduri europene destinate autoritatilor publice…

- Edilii marilor orase ale tarii au venit in Capitala, pentru ca vineri dimineata au avut o intrevedere cu sefa Guvernului. Printre cei care s-au aflat,de la ora 10 incepand, la masa discutiilor cu premierul Dancila s-au numarat edilul Iasului, Mihai Chirica, si cel al Aradului, Gheorghe Falca. La intalnire…

- Prefectul judetul Botosani, Dan Slincu, a participat, vineri, la o campanie de donare de sange, alaturi de seful Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ), ofiteri si subofiteri ai acestei institutii. Slincu sustine ca gestul sau este unul de normalitate si face apel la intreaga populatie a judetului…

- Un front atmosferic siberian a cuprins Europa, aducand caderi de zapada semnificative si vant puternic, transmite The Guardian, care consemneaza faptul ca Franta, Italia, Belgia si Tarile Baltice se confrunta cu temperaturi mult sub media obisnuita si cu ninsori abundente.Oamenii strazii din…

- A doua zi de iarna la Timișoara, de doua ori mai multe utilaje pentru curațarea strazilor. Sunt 14 mașini care acționeaza cu lama și impraștie clorura de sodiu, pentru a indeparta zapada și a combate poleiul.

- Maria Ghiorghiu, femeia care a prezis incendiul de la Colectiv, a facut dezvaluiri uluitoare in emisiunea „Voi cu Voicu”. Celebra prezicatoare a povestit și ca Iisus va veni a doua oara pe pamant in Romania. Maria Ghiorghiu, o noua premonitie infioratoare despre Romania Clarvazatoarea…

- Campania "Flotila Romania Centenar. Un proiect de promovare a Romaniei in orase europene 2018-2019", initiata de ICR Londra si Asociatia "Ivan Patzaichin-Mila 23", a fost lansata, vineri, la Romexpo. "Astazi noi lansam 'Flotila Romania Centenar', un proiect in care ne propunem sa adunam sase…

- Insolvența companiei TIM din Cluj care trebuia sa execute lucrarile pe proiectul societații Nova Apaserv pentru extinderea rețelei in municipiul Botoșani a facut ca Elsaco sa subcontracteze aceste intervenții.

- Sefii consiliilor judetene si primarii resedintelor de judet din Arad, Timis si Caras-Severin au participat la sediul ADR Vest la o intalnire cu directorul general al Autoritatii de Management POR, Luminita Zezeanu. Principala tema a sedintei la care a participat si primarul Resitei, Ioan Popa, a fost…

- Un seism major cu magnitudinea de 7,2 grade a avut loc vineri in sud-vestul Mexicului, insa pana in acest moment, nu au fost semnalate victime sau pagube semnificative in regiunea afectata, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Pe strazile capitalei nu s-a vazut nici urma de artificii, contrar peisajului obisnuit din urma cu cativa ani, cand la primele ore ale diminetii se aruncau in aer petarde pentru a alunga spiritele rele. Un mare numar de politisti au supravegheat neobositi strazile pentru a garanta securitatea…

- In perioada 8-11.02.2018 a avut loc Campionatul National – biatlon copii si cadeți, la Baza Naționala de schi fond si biatlon Valea Rasnoavei – Predeal unde au participat toate cluburile de specialitate din tara, cca.100 sportivi. C.S.S. Baia Sprie, a participat cu sportivii de la sectia biatlon…

- Un scurt film cu un caine legat de un taximetru in miscare, in Cluj, au fost fost facute publice pe Facebook spre uimirea internautilor. Persoana care a postat imaginile spune ca patrupedul nu ar fi fost urcat in masina ”pe motiv ca este...

- Productia realizata in decembrie de parcul eolian CEZ, ar fi putut asigura energia verde pentru cinci orase, respectiv 46 000 de case, pentru un an de zile. In acest ritm, toate casele romanilor ar putea utiliza preponderent energie verde.

- Ziua de 2 februarie este pentru intreaga crestinatate prilej de mare bucurie, intrucat se praznuieste intampinarea Domnului, sarbatoare care cinsteste momentul cand Iisus a fost dus la Templul din Ierusalim...

- 150 de prescolari de grupa mare si mijlocie de la mai multe gradinite din Galati au participat, in Holul Universitatii Dunarea de Jos din Galati, la un flashmob caritabil. Cei mici au dansat, ajutati de cadrele didactice si incurajati de parinti sau bunici, pentru a ajuta la strangerea de bani necesari…

- Miercuri, 31 ianuarie 2018, intre orele 9 și 17, alimentarea cu apa a cartierului Freidorf va fi afectata de o intervenție majora la o conducta principala de apa. Se va lucra la intersecția strazilor Anton Bacalbașa și Nicolo Paganini. In intervalul orar anunțat se va intrerupe furnizarea apei pe strazile…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești și operatorul de salubritate, a derulat, in perioada 20-21 ianuarie a.c., activitați de deszapezire și combatere a poleiului in municipiul Ploiești. Astfel, sambata, 20 ianuarie 2018, in intervalul orar 19.00-07.00,…

- Kazahstanul a ajuns la a patra revolutie industriala. Plan in zece etape Presedintele statului Kazahstan s-a adresat populatiei si a transmis ca viitorul tarii este legat de nboi tehnologii si digitalizare. Nursultan Nazarbayev, președintele Republicii Kazahstan, a adresat un mesaj națiunii cu…

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in marile orase americane, la Marsul Femeilor, al doilea de acest fel dupa protestul masiv de anul trecut impotriva presedintelui Donald Trump, criticand Administratia de la Washington, relateaza The Associated Press.

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in marile orase americane, la Marsul Femeilor, al doilea de acest fel dupa protestul masiv de anul trecut impotriva presedintelui Donald Trump, criticand Administratia de la Washington, relateaza The Associated Press.

- To the thousands of you that joined the #WomensMarch today: we need your help reaching the goal of getting 1 million people to register to vote in 2018.Text P2P to RTVOTE (788-683) right now!Don't just do it for the gram\uD83D\uDDE3 \uD83D\uDDE3#WomensMarch2018#PowerToThePolls#RockTheVote…

- Peste 50 de utilaje de la societatea edilitara Ecosal actioneaza marti, pe strazile municipiului Galati, pentru deszapezirea orasului afectat de ninsoarea care a cazut in cursul noptii, se arata intr-o informare transmisa de biroul de presa al administratiei locale. Potrivit sursei citate,…

- Este vorba despre Dora Gaitanovici, Dan Manciulea si Mareș Pana, ale caror piese au fost selectate de catre juriul competiției. In total, au fost selectate 60 de piese, care vor concura in cadrul a cinci semifinale organizate in cinci orașe diferite. Anul acesta, finala concursului muzical european…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat astazi, 9 ianuarie 2018, la dezbaterea cu tema ldquo;Provocari de securitate in regiunea Marii Negre", informeaza MAE. Evenimentul a fost organizat de New Strategy Center si Center for American…

- Aproximativ 400 de persoane au marsaluit duminica seara pe strazile din centrul municipiului Cluj-Napoca in semn de protest fata de modificarile aduse in Parlament la Legile Justitiei si impotriva Guvernului.Oamenii s-au adunat in centrul orasului, unde au stat aproximativ o ora, iar apoi…