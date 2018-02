Mii de corsicani au demonstrat pentru autonomie inaintea unei vizite a lui Emmanuel Macron

Stiri pe aceeasi tema

- Nationalistii corsicani încearca sa puna presiune pe Paris înainte de apropiata vizita a presedintelui francez Emmanuel Macron si au organizat o demonstratie de proportii sâmbata în capitala insulei, Ajaccio, informeaza dpa

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, a declarat ca Ankara considera drept "insultatoare" afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron privind ofensiva Turciei in Afrin, dupa ce liderul de la Paris a avertizat Ankara sa nu transforme operatiunea intr-o scuza pentru invazia Siriei.

- Curtea Suprema a Venezuelei i-a interzis, saptamana trecuta, coalitia opozitiei, sa candideze la alegerile prezidentiale, oferind astfel mai multe sanse de intoarcere a liderului Nicolas Maduro, care a condus tara intr-o criza politica si economica.Data alegerilor nu a fost inca aleasa,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita oficiala la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro. Vizita de stat a lui Emmanuel Macron…

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri, la Paris, cancelarul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel, au promis vineri sa accelereze eforturile pentru reformarea Uniunii Europene, in contextul in care Merkel a efectuat o vizita oficiala la Paris, relateaza Politico.eu.

- Presedintele francez Emmanuel Macron o primeste astazi, la Palatul Elysee, pe Angela Merkel, aflata in plin proces de formare a unui nou guvern. Intrevederea are loc a doua zi de la summitul franco-britanic.

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters.…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, va efectua vineri o vizita de lucru la Paris pentru a discuta cu presedintele francez Emmanuel Macron despre viitorul Uniunii Europene, a anuntat, miercuri, Palatul Elysee, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- Președintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, la Xian, in favoarea unei vaste aliante intre Franta, Europa si China, mai ales in lupta impotriva modificarilor climatice si proiectului Beijingului cu privire la ”noi drumuri ale matasii”. Liderul de la Paris s-a angajat și sa se intoarca in China…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, care incepe luni prima sa vizita de stat in China, va oferi omologului sau chinez, Xi Jinping, un cal din Garda republicana - o "diplomatie a calului inedita" si totodata un gest de prietenie fata de gazda sa, a indicat presedintia franceza pentru AFP.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher, informeaza AFP. O prima ...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Presedintele turc a atacat verbal vineri un jurnalist francez care l-a intrebat despre presupusa livrare de arme de catre Ankara gruparii Stat Islamic (SI) in 2014, in timpul unei conferinte de presa sustinute la finalul intrevederii sale, la Paris, cu omologul francez Emmanuel Macron, informeaza…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa intrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP si Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost primit cu proteste fata de deteriorarea situatiei libertatii presei si drepturilor omului, vineri, la Paris, unde a fost primit de catre omologul sau francez Emmanuel Macron, relateaza The Associated Press.

- Cooperarea intre Franta si Turcia este de o ''importanta vitala'' pentru pacea mondiala, a apreciat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan inainte de a pleca la Paris, unde urmeaza sa poarte discutii cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Cred…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- ''SUA desfasoara in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar, ci de asemenea pe teren economic'', a declarat Erdogan in cadrul unei conferinte de presa la Istanbul. Presedintele turc urmeaza ca in cursul zilei de vineri sa se deplaseze la Paris, unde se va intalni cu omologul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se întâlni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, într-un moment în care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana

- Presedintele francez Emmanuel Macron incearca sa faca pe impaciuitorul dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, urmand sa-l primeasca vineri la Palatul Elysee pe liderul palestinian Mahmoud Abbas la doua saptamani de la vizita in Franta a premierului israelian…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, va fi primit vineri dimineata de Emmanuel Macron, la doua saptamani dupa premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anuntat marti presedintele Frantei, potrivit AFP. Franta are "vointa de a discuta cu cele doua parti, "israeliana si…

- Guvernul francez a exclus varianta de a face concesii majore spre autonomia dorita de nationalistii din Corsica dupa victoria lor la alegerile regionale, insa a precizat ca este deschis la discutii care sa tina cont de caracterul special al insulei, relateaza Reuters.Intr-un scrutin desfasurat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron sustine ca este "destul de sigur" ca omologul sau american, Donald Trump, se va razgandi in privinta acordului climatic de la Paris, reamintindu-i liderului SUA ca are o responsabilitate in fata istoriei, informeaza site-ul postului France 24.

- Guvernul de la Paris interzice telefoanele mobile in toate scolile si colegiile franceze incepand cu anul scolar 2018. Este una dintre promisiunile facute de presedintele Emmanuel Macron in campania electorala.

- Nationalistii corsicani Gilles Simeoni si Jean-Guy Talamoni au obtinut duminica o victorie electorala care le da cheile viitoarei colectivitati teritoriale unice. Acestia au cerut Guvenului de la Paris sa lanseze negocieri cu privire la dosarele pe care ei le apara, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut duminica premierului israelian Benjamin Netanyahu sa faca "gesturi curajoase" fata de poporul palestinian, dupa o intalnire a celor doi lideri la Paris, relateaza site-ul agentiei DPA.

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a adus un ultim omagiu compozitorului, actorului și cantarețului Johnny Hallyday, sambata, in fața bisericii Madeleine din Paris, declarand ca acesta a fost "o parte din noi, o parte din Franța", relateaza AFP, potrivit Agerpres.ro.

- Bulgaria este pregatita sa intre in zona euro si dupa ce va adopta euro se poate astepta la sprijin serios, financiar, dar mai ales tehnic, a afirmat Valdis Dombrovskis, vicepresedintele Comi­siei Europene responsabil de euro si dialog social. Comisarul a facut aceste comentarii in contextul…

- Ambasadorul roman a reamintit ca acest obiectiv "a fost reafirmat cu tarie in timpul vizitei in Romania, in august, a președintelui Franței, Emmanuel Macron — prima vizita bilaterala pe care noul șef al statului francez a efectuat-o in regiune". Luca Niculescu a reamintit "afinitațile culturale puternice…

- Macron și Obama vor avea "un dejun privat", a menționat aceeași sursa. Obama se va afla sambata la Paris unde urmeaza sa rosteasca un discurs la 'Les Napoleons', o rețea de peste 3.000 de reprezentanți ai industriei comunicațiilor. Axata pe deplasari in teritoriu, intalniri cu oamenii…

- "Lucrurile sunt pozitive, asa cum stiti, si daca aceasta pozitivitate continua le voi transmite saptamana viitoare cetatenilor libanezi, alaturi de presedintele Michel Aoun si presedintele Parlamentului, Nabih Berri, retragerea demisiei", a spus Hariri. Premierul Libanului cere ca toate…

- Premierul libanez demisionar Saad Hariri a aparut, ieri, în mod oficial, în țara, pentru prima data dupa ce și-a dat bizara demisie, de la 4 noiembrie, în timp ce se afla la Riad, Arabia Saudita. Acesta a fost prezent la parada militara organizata cu ocazia Zilei Independenței…

- Primul ministrulibanez Saad Hariri s-a intors in Beirut pentru prima data dupa ce a anunțat ca demisioneaza din fruntea guvernului și ca se teme de un asasinat, scrie BBC News. Hariri a fost intampinat la Aeroportul Internațional din Beirut de catre membrii forțelor de securitate in momentul in care…

- Premierul libanez Saad Hariri a plecat marti de la Paris catre Cairo, potrivit unei surse aeroportuare, unde urmeaza sa se intalneasca cu presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi si sa discute despre criza provocata de demisia sa surpriza, relateaza AFP. Saad Hariri a decolat marti, imediat dupa…

- Agentia oficiala de stiri saudita - SPA - a transmis sambata ca Ministerul saudit de Externe a dispus "chemarea la consultari" a ambasadorului saudit de la Berlin. Guvernul saudit a semnalat ca va transmite o "nota de protest" Germaniei, prin intermediul ambasadorului german la Riyad, fata…

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a fost primit sâmbata la prânz la Palatul Elysée de catre președintele Emmanuel Macron pentru o întrevedere, urmata de un dejun, transmite AFP. Hariri a fost primit de președintele Franței 'cu onorurile cuvenite unui prim-ministru',…

- Numerosi politicieni importanti, inclusiv cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, vor fi prezenti miercuri la Bonn pentru a incerca sa reimpulsioneze lupta impotriva incalzirii globale, afectata de decizia anuntata de presedintele american, Donald Trump, referitoare…

- La doi ani dupa atacurile de la Paris, care au luat 130 de vieți, Franta a adus un omagiu victimelor. Emmanuel Macron a mers la locul fiecarui atac, unde a depus coroane de flori, a tinut câte un moment de reculegere si a discutat cu rudele victimelor.

- Președintele francez Emmanuel Macron impreuna cu soția sa Brigitte au luat parte luni, pe Stade de France, la o serie de acțiuni de omagiere a victimelor atentatelor din 13 noiembrie 2015, soldate cu 130 de morți in Paris și in suburbiile capitalei, informeaza AFP. La festivitați a asistat intre…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca infrangerea completa a retelei extremiste Stat Islamic in Siria si Irak nu reprezinta finalul luptei pentru combaterea terorismului islamic, informeaza site-ul postului France 24. "Am castigat la Raqqa si in saptamanile si lunile urmatoare,…