Stiri pe aceeasi tema

- Investit in functie de numai doua zile, noul presedinte ucrainean ales Volodimir Zelenski este deja contestat: o petitie prin care i se cere demisia a adunat peste peste patru mii de semnaturi in doar 24 de ore, relateaza joi portalul ucrainean Levii bereg. Petitia electronica 'pentru demisia lui…

- Noul președinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat marți decretul de dizolvare a Parlamentului și a anunțat organizarea alegerilor anticipate legislative pentru luna iulie, relateaza Associated Press, potrivit mediafax.Citește și: Liviu Dragnea continua razboiul: ‘Daca astia vor reveni…

- Viceprim-ministrul, ministru interimar al Justiției, Ana Birchall a reprezentat Romania, luni, 20 mai 2019, la ceremonia de investitura a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Astfel, vicepremierul roman a participat la ședința Radei Supreme a Ucrainei consacrata depunerii juramantului de catre…

- Premierul ucrainean Volodimir Groisman a anuntat, luni, ca va demisiona miercuri, dupa sedinta saptamanala a guvernului de la Kiev, si ca va participa la viitoarele alegeri parlamentare, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Ce avere avea, de fapt, Florian Walter, cunoscutul…

- Volodimir Zelenski, noul președinte al Ucrainei, a anunțat luni ca va iniția procedura de dizolvare a Radei Supreme, legislativul unicameral de la Kiev, subliniind necesitatea convocarii de alegeri legislative anticipate, informeaza agenția de știri UNIAN potrivit mediafax. Noul lider de la…

- Aprobata in luna aprilie, dupa mai bine de sase luni de dezbateri si amendamente, noua lege a suscitat critici din partea populatiei rusofone a Ucrainei, in special in centrul si estul tarii.Legea cu privire la 'utilizarea limbii ucrainene ca limba de stat' stabileste ca limba ucraineana…

- Presedintele american l-a felicitat pe comedianul ucrainean Volodimir Zelenski pentru victoria obtinuta in alegerile prezidentiale din Ucraina, a informat Kurt Volker, emisar al Statelor Unite. "Presedintele Trump a sunat sa il felicite pe Volodimir Zelensky pentru victoria sa electorala si pe oamenii…

- Actualul presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko, a fost de acord sa organizeze o dezbatere cu contracandidatul sau in turul doi la alegerile prezidentiale, Volodimir Zelenski, pe Stadionul Olimpic din Kiev, care are o capacitate de 70.000 de locuri.