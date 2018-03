Stiri pe aceeasi tema

- Mii de cehi au protestat luni seara la Praga si in alte zece orase orase impotriva numirii deputatului comunist Zdenek Ondracek, fostul ofiter de politie care a a participat la reprimarea protestelor de masa impotriva regimului totalitar din ianuarie 1989, ca sef al unei comisii parlamentare responsabile…

- Mii de cehi au manifestat luni seara la Praga si in circa zece alte orase pentru a protesta fata de numirea, vineri, la sefia comisiei parlamentare de control a politiei, a deputatului comunist Zdenek Ondracek, fost membru al fortelor de ordine pe timpul comunismului, transmite AFP. Aproximativ…

- Parlamentarul comunist Zdenek Ondracek va conduce Comisia parlamentara insarcinata cu controlul GIBS, serviciul de inspectie a fortelor politiei, in pofida puternicei indignari venite din partea deputatilor de dreapta, minoritari in cadrul camerei inferioare a parlamentului. El a obtinut…

- Numirea unui fost politist comunist, care a participat la represiunea din 1989, sa supervizeze inspectia politiei cehe, a suscitat vineri proteste in parlamentul de la Praga, la mai putin de trei decenii dupa prabusirea regimului comunist, informeaza AFP. Parlamentarul comunist Zdenek Ondracek va…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans i-a oferit un marțișor premierului Viorica Dancila, in cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara la București. Pe contul de Twitter a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania se arata ca ”oficialul european a marcat inceputul primaverii…

- Un lider al kurzilor din Siria, Saleh Muslim, a fost arestat la Praga la cererea Turciei, a anuntat duminica, intr-un comunicat, coalitia de partide din care face parte acesta, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia din capitala ceha a precizat ca a actionat in baza unui mandat de arestare emis de Turcia…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza Agerpres, citand AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. ''În temeiul prevederilor art. 54 alineatul 4 coroborat cu 51 alineatul 2 litera b din Legea 303/2004 privind Statutul…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil initiativei legislative prin care se doreste ca raderele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere, conform Mediafax. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea…

- Rod Rosenstein, adjunct al procurorului general al SUA, citat de DPA, a precizat ca "nu exista nicio afirmatie in acest act de acuzare ca vreun american a participat cu buna stiinta la aceasta activitate ilegala" si "nicio afirmatie (...) ca faptele incriminate au influentat rezultatul alegerilor…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, a declarat ca va fi foarte surprinsa daca SUA nu vor introduce noi sancțiuni impotriva Rusiei in conformitate cu legea, care a intrat in vigoare la sfarșitul lunii ianuarie, transmite Reuters. „Dupa cum știți, nu facem previziuni…

- Ministrul apararii american, James Mattis, a facut apel la Turcia sa ramana concentrata pe lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic in Siria, a indicat Pentagonul joi intr-un comunicat, citat de agentia Reuters. Relatiile dintre SUA si Turcia, aliati in cadrul NATO, au devenit tensionate din…

- Executorii judecatorești ar putea fi lipsiți de dreptul de a solicita aplicarea interdicției de a parasi teritoriul Republicii Moldova pentru datornici. Comisia juridica, numiri și imunitați a Parlamentului va examina miercuri, în prima lectura, un proiect de lege pentru modificarea Codului…

- Irakul are nevoie de investitii straine in valoare de circa 100 de miliarde de dolari in domeniile transportului, energiei si agriculturii, in cadrul planului sau de reconstructie si revitalizare a economiei, dupa trei ani de razboi cu Statul Islamic, relateaza vineri agentia Reuters. …

- Plenul Comun al Parlamentului a aprobat miercuri, la propunerea grupurilor PSD din Senat si Camera Deputatilor, inlocuirea senatorului Serban Nicolae din Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA cu senatorul PSD Viorel Salan, care va prelua de la colegul sau si presedintia Comisiei. Serban…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Austria, Andrei Popov, printr-o postare pe o rețea de socializare comenteaza inițiativa PDM de modificare a Constituției, care a trecut de Comisia de Securitate a Parlementului.

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus la data de 30.01.2018, punerea in mișcare a acțiunii penale, impotriva inculpatului CRISTIAN FLAVIUS FLORIN, in varsta de 23 ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. La data de 30.01.2018, procurorul de caz a formulat propunere…

- Italia va depune apel la Curtea Europeana de Justitie impotriva deciziei autoritatilor europene de a muta Agentia Europeana a Medicamentelor din Marea Britanie in Olanda, a anuntat o sursa guvernamentala, relateaza Reuters.

- Presedintele libanez Michel Aoun le-a cerut marti liderilor politici sa-si asume responsabilitatea în protejarea stabilitatii si securitatii tarii lor dupa ce o disputa politica în care a fost implicat ginerele sau a provocat proteste de strada, relateaza Reuters. Sustinatori ai presedintelui…

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate in zona Parisului, autoritatile fiind in alerta din cauza riscului de inundatii, dupa ce nivelul Senei a crescut in ultimele zile, relateaza Reuters.Michel Delpuech, prefectul Politiei din Paris, a declarat ca cele aproximativ 1.500 de persoane…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut vineri Uniunii Europene sa instituie noi sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza AFP si Reuters. In cadru european, "am adoptat sanctiuni individuale impotriva conducatorilor venezueleni, care au un impact limitat. As dori sa mergem mai…

- Liderii statelor grupului de la Visegrad (Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia), reuniti vineri la Budapesta, au estimat ca Uniunea Europeana are nevoie de un ''nou proiect'', în care sa fie ascultata si parerea tarilor central-europene si care sa se concretizeze într-o alianta…

- Un grav accident aviatic s-a produs marti, in sud-vestul Germaniei, la ora locala 13 (14, ora Romaniei). Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter, conform politiei locale, citate de France 24 și preluat de Mediafax . Accidentul s-a produs…

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit, sambata, intr-un hotel din centrul orasului Praga, a declarat un oficial al echipei de interventie pentru o televiziune ceha, relateaza Reuters. Na míste dle zasahujících…

- Gorghiu: ”Este o mare eroare sa-l culpabilizezi pe presedinte ca a respectat Constitutia” Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat joi, la Timisoara, ca presedintele Klaus Iohannis a procedat constitutional in ceea ce priveste acceptarea nominalizarii social-democratei Viorica Dancila pentru functia de…

- Guvernul Babis va ramane in functie ca executiv interimar pana la formarea unui nou cabinet, insa negocierile ar putea dura saptamani sau chiar luni in conditiile in care partidele parlamentare refuza sa colaboreze cu miliardarul ceh, acuzat de frauda din fonduri ale Uniunii Europene. Babis,…

- Guvernul ceh condus de premierul Andrej Babis si-a anuntat miercuri demisia, la o zi dupa ce nu a reusit sa obtina votul de încredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Guvernul ceh condus de premierul Andrej Babis si-a anuntat miercuri demisia, la o zi dupa ce nu a reusit sa obtina votul de incredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, transmite Reuters. Guvernul Babis va ramane in functie ca executiv interimar pana la formarea…

- Guvernul minoritar ceh, condus de premierul Andrej Babis, nu a reusit marti sa obtina votul de incredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, insa Babis ar urma sa incerce din nou formarea unui guvern, pe fondul acuzatiilor de frauda la adresa miliardarului ceh, transmit AFP…

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, Milos Zeman, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, cu 39% dintre voturi, dupa numararea a 97,6% dintre sufragii, au anuntat sambata autoritatile electorale de la Praga, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O tanara la bustul gol l-a interpelat vineri dupa-amiaza pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, care se pregatea sa voteze la scrutinul prezidential, si a strigat 'Zeman, tarfa lui Putin', relateaza AFP si Reuters. Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un…

- Mii de protestatari greci au demonstrat, vineri, in centrul Atenei impotriva masurilor de austeritate impuse de catre guvern si impotriva restrictiilor privind dreptul la greva, iar politistii au folosit gaze lacrimogene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Circa 200 de membri ai gruparii mafiote italiene 'Ndrangheta au fost arestati intr-o operatiune a politiei in Italia si Germania, relateaza marti Reuters. Potrivit unui comunicat al politiei italiene, operatiunea a permis destructurarea unui clan important al gruparii mafiote 'Ndrangheta,…

- Cum ar arata o colecție de fotografii de brazi din jurul lumii? Cum moldovenii sint pretutindeni, ideea nu pare chiar atit de nerealizabila. Unde se afla cel mai frumos pom de Craciun, vedeți in fotografiile de mai jos. Pozele au fost facute in Madrid, Spania, Haifa, Israel Vatican Milano, Italia, Bologna,…

- Curtea Suprema a Rusiei a respins sambata apelul inaintat de liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii impotriva deciziei Comisiei electorale centrale a tarii care i-a interzis candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc pe 18 martie 2018, transmite agentia Reuters. Invocand o…

- Mii de peruani au participat joi la marsuri de protest in tara impotriva gratierii fostului lider autoritar Alberto Fujimori de catre presedintele in exercitiu, care este implicat intr-un scandal de coruptie, si au cerut noi alegeri generale, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Protestele…

- Mii de peruani au participat joi la marsuri de protest in tara impotriva gratierii fostului lider autoritar Alberto Fujimori de catre presedintele in exercitiu, care este implicat intr-un scandal de coruptie, si au cerut noi alegeri generale, informeaza vineri Reuters. Protestele au…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri ca va taia ajutoarele financiare pentru tarile care vor vota in favoarea unui proiect de rezolutie a Organizatiei Natiunilor Unite care condamna decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, scrie Reuters.

- ”Eu cred ca atatea semnale sunt ca acest demers (n.r. modificare Legi Justiție) nu este bun și nu mai e nevoie sa-l justificam prea mult pe fiecare amendament. Pur și simplu nu mai au credibilitate in acest moment ca sa faca aceste modificari in justiție.” a spus protestatarul, la interviul DCNews. …

- Actiunea Comisiei Europene lansata miercuri impotriva Poloniei in legatura cu reforma justitiei din aceasta tara incalca suveranitatea Poloniei, iar Ungaria isi va folosi dreptul de veto, a declarat vicepremierul ungar Zsolt Semjen, informeaza agentia de presa Reuters. Semjen a declarat…

- Alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Valoarea ofertei CEFC - Penta este de aproximativ doua miliarde de dolari, dar pretul final inca nu a fost stabilit, desi tranzactia este aproape de finalizare, sustin sursele. …

- Judecatorii de la Judecatoria Craiova au initiat in urma cu putin timp un protest impotriva intenției Parlamentului de a modifica legile Justiției și a unor prevederi din Codul Penal și Codul de Procedura Penala. Ei s-au adunat pe scarile Judecatoriei ...

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a lansat un atac asupra liderul PSD, Liviu Dragnea, spunand despre acesta ca a inceput „asaltul asupra legilor Justiției”. El a acuzat, intr-o postare marți pe Facebook, ca majoritatea PSD-ALDE a incalcat regulamentul Camerei superioare a Parlamentului prin faptul ca a respins…

- Deputata USR Cosette Chichirau a depus luni plangeri impotriva senatorului PSD Serban Nicolae la Comisia de disciplina a Senatului si la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), in urma injuriilor adresate de acesta in plenul Parlamentului acum doua saptamani, potrivit unui comunicat…

- Liderul miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniya, cere organizarea unor noi proteste ale comunitatii islamice impotriva deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza site-ul postului France24.

- Cateva mii de protestatari musulmani au organizat manifestatii in Indonezia si Malaezia, vineri, in urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Procurorii care vor sa lucreze la Directia Nationala Anticoruptie trebuie sa sustina un concurs in fata Sectiei de Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, a decis, joi, comisia speciala pentru legile justiției. In plus, potrivit modifarilor aduse in comisie, se inființeaza Secția speciala…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters, preluata…