Stiri pe aceeasi tema

- Reporter: Romania este in continuare pe primul loc in Europa la numarul de cazuri noi de tuberculoza. Cat de ingrijoratoare este situatia? Dr. Adriana Sorete-Arbore, Ambulatoriul Spitalului de Pneumologie Iasi: Trebuie sa fim echilibrati si sa spunem si faptul ca in ultimii 20 de ani numarul cazurilor…

- Vineri se incheie la Bucuresti cea de a 154 a reuniune Eurimages, fond care a acordat 17 milioane de euro producatorilor romani in 21 de ani, dintre temele puse in discuție detașandu-se nevoia de a urmari relația producator-regizor din perspectiva egalitații de șanse, potrivit mediafax.Eurimages…

- Alte 111 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, in 20 de judete si in Bucuresti, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor ajunge astfel la 16.092, din care 62 de decese.

- Cazurile de rujeola s-au triplat in Europa, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). In ultimii ani, intre 2017 si 2018, a fost atins un numar record de 82.596 de cazuri. Cei mai mulți bolnavi de rujeola au fost inregistrați la granița Romaniei, in Ucraina.

- O boala pune stapanire pe Europa, Un numar de 72 de persoane au murit. Cazurile raportate anul trecut in Europa au ajuns la maximul ultimului deceniu. Cele mai ridicate rate de infectie din lume au fost semnalate in Europa de Est. Recent au fost raportate inca 30 de cazuri in 8 județe din Romania.

- Alimentele și deșeurile contaminate de la aeronave sau nave internaționale au fost identificate drept principala metoda de deplasare a virusului Pestei Porcine Africane (PPA). Nu este o boala raspandita de animale. Oamenii raspandesc aceasta boala in intreaga lume, a declarat dr. Egan Brockhoff, analist…

- Un numar de 36 de cazuri de rujeola au fost confirmate in opt judete, in perioada 4 - 11 ianuarie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica.

- Potrivit CNSCBT, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana in 21 decembrie este 15.587, din care 59 de decese. In perioada 17- 21 decembrie au fost raportate inca 32 de cazuri nou-confirmate, in 7 judete si in municipiul Bucuresti. Astfel, in Prahova au…