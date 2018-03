Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte priveste cu oarecare ingrijorare decizia serviciilor de informatii americane de a il cataloga drept o amenintare la adresa democratiei, a declarat purtatorul de cuvant al Administratiei prezidentiale de la Manila, citat de agentia Reuters.

- Deținatorii de caini din Buzau, atat de la case cat și de la bloc, sunt avertizați de catre Primaria Municipiului Buzau privind obligația leagala de vaccinare a patrupedelor dar și de microcipare a acestora pana pe data de 1 aprilie 2018. Cei care nu vor respecta litera legii vor risca amenzi consistente…

- Responsabilii unui centru pentru animale din Manila, Filipine, au gasit un mod inedit de a sarbatori ziua Sfantului Valentin. Ei au organizat, ieri, „intalniri” intre iubitorii de caini si maidanezi, in speranta de a le gasi noi stapani patrupedelor abandonate.

- Un adapost pentru animale din Manila organizeaza, in preajma Sfantului Valentin, ''intalniri'' intre iubitorii de caini si maidanezi, in speranta de a le gasi noi stapani patrupedelor abandonate, informeaza Reuters. Participantii la initiativa centrului au facut poze cu…

- Pentru o anumita categorie de animale de companie, legislatia in vigoare stabileste ca cetatenii sunt obligati sa incheie asigurare de raspundere civila. Daca proprietarii nu depun la politie un act din care sa reiasa existenta politei de asigurare, acestia pot fi amendati cu sume de pana la 1.500 de…

- Peste 34.000 de persoane evacuate in urma eruptiei celui mai activ vulcan din Filipine sunt lasate sa se intoarca la locuintele lor, in ciuda nivelului de alerta inca ridicat, informeaza DPA. Localnici sunt trimisi acasa ca parte din eforturilor de descongestionare a centrelor de evacuare…

- Fortele de securitate din Filipine l-au arestat pe seful aripii armate a miscarii comuniste in urma ordinului presedintelui Rodrigo Duterte de a viza lideri de gherila dupa colapsul negocierilor de pace, au anuntat joi politia si aparatori de drepturi ale omului, informeaza Reuters. …

- Cel puțin 12 oameni au murit, marți dimineața, in urma unui atentat cu mașina capcana in Yemen.Atentatul cu bomba a avut loc in zona de sud-estul Yemenului, la un punct de control deținut de forțele locale susținute de Emiratele Arabe Unite, anunța Reuters pe site-ul propriu.

- O declaratie a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, potrivit caruia calotele glaciare ''stabilesc recorduri'', i-a uimit pe oamenii de stiinta luni, in contextul in care mare parte din cantitatea de gheata de pe mapamond se topeste din cauza incalzirii globale, informeaza Reuters.…

- De sambata, painea nu mai este subventionata in Iordania, iar preturile au crescut cu 60-100%, informeaza Reuters. Pentru "pitta" (lipie) albă, preţul a urcat de la 0,25 dinari la 0,4 dinari kilogramul (1 dinar = 1,13 euro), potrivit Agerpres. Preţurile sortimentelor de pâine…

- Deutsche Bank va majora bonusurile aferente anului 2017 la peste 1 miliard de euro, chiar daca a inregistrat pierderi pentru al treilea an consecutiv, a relatat o publicatie germana, citata de Reuters.

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante capcana, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, relateaza Reuters. Potrivit martorilor, explozia s-a produs in cartierul in care se afla birouri ale Ministerului de Interne…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a imbunatatit perspectiva ratingului suveran al Rusiei de la stabila la pozitiva, estimand ca avansul economiei in acest an va depasi in mare parte efectele negative provocate de incetinirea productiei industriale in ultimul trimestru din 2017,…

- Venezuela a anuntat joi ca il declara pe ambasadorul Spaniei "persona non grata", la cateva zile dupa ce Uniunea Europeana a impus sanctiuni asupra unor inalti oficiali ai guvernului socialist de la Caracas, informeaza Reuters.Masura de expulzare a ambasadorului Isus Silva Fernandez vine ca…

- Coreea de Nord a declarat ca toți coreeni ar trebui sa ”promoveze contactul, calatoria, cooperarea dintre Coreea de Nord și de Sud” dupa o intalnire comuna a guvernelor și partidelor politice, potrivit Reuters. Nord-coreeni au pledat și pentru reducerea tensiunilor dintre cele doua state. Președintele…

- Fostul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, cunoscut ca Lula, a fost condamnat, miercuri, de catre Curtea de Apel din Porto Alegre, Brazilia, pentru coruptie, relateaza Reuters. Doi dintre cei trei judecatori au mentinut, astfel, condamnarea la inchisoare pentru mita, decisa de o instanta…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Puigdemont…

- Seismul de 6 grade pe scara Richter, care s-a produs marti, in largul coastelor insulei indoneziene Java, s-a soldat cu ranirea mai multor persoane, iar peste 130 de cladiri au fost avariate, informeaza agentia de stiri Reuters. "In Cianjur (district in provincia Java de Vest, n.red),…

- O inregistrare video efectuata la sfarsitul saptamanii trecute pe coasta de sud a Siciliei arata cum aproape 50 de migranti nord-africani sunt expulzati din Italia, pentru a-i impiedica sa se alature numerosilor migranti ilegali scapati de sub controlul autoritatilor, relateaza Reuters. Dupa ce peste…

- Austria a avertizat luni ca intentioneaza sa dea in judecata Comisia Europeana (CE) pentru ca a permis Ungariei extinderea centralei sale nucleare de la Paks, sustinand ca nu considera energia nucleara un mod de a combate schimbarile climatice sau ca fiind in interesul comun european, transmite Reuters.

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a afirmat, in timpul unor discutii cu vicepresedintele american Mike Pence, ca Ierusalimul de Est trebuie sa fie capitala unui viitor stat Palestina, scrie Reuters.

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Un seism cu magnitudinea de 6,3 a zguduit vineri cladirile din regiunea Golfului California din Mexic si i-a facut pe multi dintre locuitorii din nordul acestei tari sa isi paraseasca locuintele si sa se refugieze pe strazi. Potrivit autoritatilor mexicane, nu au fost raportate deocamdata victime…

- Serbia si Muntenegru au toate sansele sa fie urmatoarele tari care sa adere la Uniunea Europena, cel mai probabil pana in anul 2025, a declarat, vineri, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit, joi, dupa ce un tren a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters. Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico. Dupa ce trenul a iesit…

- Tractul gastro-intestinal are un rol principal: de a digera hrana si de a absorbi nutrientii. Dupa mestecare si inghitire, hrana ajunge in stomac, unde este amestecata si maruntita in fragmente mici, la acest nivel incepand primele etape ale digestiei. Componentele hranei, proteine, grasimi si glucide,…

- Emisarul special al ONU pentru Siria a afirmat miercuri ca a invitat guvernul sirian si opozitia la o reuniune speciala care va avea loc saptamana viitoare la Viena, in Austria, relateaza Reuters. Intr-un comunicat, Staffan de Mistura a afirmat ca intrevederea din 25-26 ianuarie se va…

- Principalul port si aeroportul din Mauritius au fost inchise miercuri din cauza apropierii unui ciclon tropical potential periculos, informeaza Reuters, scrie agerpres.ro. Ciclonului tropical Berguitta, estimat sa aduca cu sine rafale de vant de pana la 120 km/h, a determinat ridicarea nivelului…

- Ministrul de finante olandez Wopke Hoekstra a declarat marti ca nu ar fi corect ca tarile care vor fi afectate disproportionat din punct de vedere comercial dupa iesirea Marii Britanii din UE sa contribuie mai mult la bugetul blocului comunitar, relateaza Reuters.

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul…

- Mercedes-Benz - divizia de lux a Daimler AG - se confrunta cu o provocare dificila in dorinta de a indeplini viitoarele obiective ale Uniunii Europene privind emisiile de dioxid de carbon si exista riscul de a nu-si atinge scopul, a afirmat luni directorul general al producatorului auto german, Dieter…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica,…

- Cel mai activ vulcan din Filipine, a aruncat in aer, sambata, un nor dens de cenusa, provocand panica in randul a sute de persoane care si-au parasit in graba locuintele situate in apropiere, au anuntat autoritatile locale citate de DPA. Coloana de cenusa a atins o inaltime de 2.500 de…

- Guvernul Spaniei a anuntat, vineri, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu poate conduce regiunea din strainatate si a subliniat ca Madridul va contesta in instanta orice tentativa de acest tip din partea formatiunilor separatiste din Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- De fapt, toate substantele au un potential toxic daca sunt administrate incorect, in doze necorespunzatoare si, de ce nu, in momente nepotrivite. Intoxicatiile pot fi intalnite cu precadere la anumite grupuri de caini si anume la cei tineri deoarece acestia inghit si rod aproape orice si la cei care…

- Producatorul de smartphone-uri Apple si producatorul de imprimante Epson sunt dati in judecata in Franta pentru ca au accelerat procesul de imbatranire a produselor lor pentru a stimula cererea, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.O asociatie a consumatorilor din Franta, numita „HOP”, care…

- Tragedie in Filipine, unde douazeci de membri ai unei familii au murit, in timp ce se indreptau catre o liturghie de Craciun. Aceștia se aflau intr-un microbuz, care s-a izbit cu un autocar, relateaza AFP. Accidentul teribil a avut loc in orașul Agoo, aflat la 200 de kilometri de capitala Manila. Douazeci…

- "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international pentru cauza lor dreapta. Ne vom continua eforturile la ONU si la alte forumuri internationale pentru a pune capat ocupatiei (israeliene) si pentru a crea un stat palestinian cu capitala Ierusalimul de Est",…

- Un feribot filipinez, care avea 251 de persoane la bord, s-a rasturnat, joi, langa o insula din apropierea capitalei Manila, a anuntat purtatorul de cuvant al Pazei de Coasta Armand Balilo, iar media a relatat ca cel putin patru oameni au murit, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un feribot cu 251 de persoane la bord s-a rasturnat în apropierea unei insule lânga Manila, Filipine. Cel puțin trei persoane au murit, potrivit unui post de radio local. Operațiunile de salvare sunt îngreunate de vremea potrivnica și valurile mari provocate de un…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Din cauza precipitațiilor din ultima perioada, raul Lapuș are un debit mult peste media normala. Un alt factor care contribuie la nivelul mare al debitului este legat de topirea zapezilor din zona de munte. Pe alocuri, raul Lapuș iese din matca. Proprietarii terenurilor situate in preajma raului Lapuș…

- Soarta dramatica a mai mult de 30 de caini de vanatoare care trebuiau sa participe la un show dedicat rasei lor a fost dezvaluita de un video postat pe Facebook si care a devenit imediat viral. Cel care a organizat transportul din Filipine, un transport in conditii groaznice, risca 90 de ani de inchisoare.

- Un avion care aparține Philippine Airlines, care zbura de la Los Angeles (SUA), catre Manila (Filipine), s-a intors din drum. La scurt timp dupa decolare, piloții au constat ca nu pot retrage trenul de aterizare. Astfel, ei au fost nevoiți sa aterizeze de urgența la Los Angeles.

- Cateva zeci de cabanieri și proprietari de pensiuni și case de vacanța din stațiunile montane Straja și Raușor au participat la dezbateri organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența, invitați fiind și reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean, ai Inspectoratului de Poliție…