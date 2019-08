Mii de cai putere prezenți la Campionatului Național de Viteză în Coastă de la finalul acestei săptămâni

Zeci de piloți profesioniști vor participa la cea de-a șaptea etapa a Campionatului Național de Viteza in Coasta ce se va desfașura in perioada 31 august-1 septembrie la Ranca. Iubitorii de cai putere și adrenalina iși vor pregati motoarele puternice și le vor tura la maxim pe serpentinele zonei montane din Gorj. La eveniment sunt așteptați mii de turiști ce vor tranzita Transalpina pentru a lua parte la evenimentul automobilistic. De asemenea, Campionatul de Drift de la inceputul acestei luni a adus pe Transalpina mii de turiști.

