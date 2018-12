Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de buzoieni au asistat, sambata dimineata, la festivitatile dedicate sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei. Pentru prima data, manifestatia a avut loc pe Calea Eroilor, in fata Cimitirului Eroilor, si nu pe Bulevardul Nicolae Balcescu. La parada au participat peste 660 de militari si 64…

- O serie de manifestari dedicate Zilei Nationale a Romaniei au avut loc sambata la Giurgiu, acestea debutand cu un ceremonial religios si continuand cu o parada militara in Piata Tricolorului din municipiu. Manifestarile prilejuite de Centenarul Marii Uniri au inceput cu intonarea Imnului National si…

- Centrul Militar Județean Suceava organizeaza activitațile prilejuite de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei, in Anul Centenarului Marii Uniri, sambata 1 Decembrie, la ora 13, in Piața Tricolorului, anunța Prefectura Suceava. Programul va cuprinde un ceremonial militar de depunere coroane și jerbe…

- In fiecare an, Ziua Nationala inseamna emotie si solemnitate. In acest an, insa, Ziua Nationala are o insemnatate deosebita pentru ca se implinesc 100 de ani de la Marea Unire care a facut Romania. Astfel, prefectul Dan Slincu invita botosanenii de orice varsta si din orice localitate a judetului sa…

- Royal Marines Band, Orchestra reprezentativa a Marinei britanice, va participa sambata, la Bucuresti, la parada militara de Ziua Nationala a Romaniei. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Marii Britanii, Royal Marines Band va sosi in Romania pentru mai multe concerte, in cadrul colaborarii…

- 4.000 de militari cu peste 200 de mijloace tehnice si circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere vor participa sambata, 1 Decembrie, incepand cu ora 10.00, la Parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti.