Stiri pe aceeasi tema

- La nivel national au fost confiscati peste 9.500 de brazi taiati si comercializati in mod ilegal, informeaza Politia Romana. De cele mai multe ori, pomii de Craciun au fost taiati din pepiniere silvice sau ocoale silvice private si ulterior vanduti atat in piete cat si in centre comerciale mari.

- In ultimele 24 de ore, politistii au confiscat 68 de pomi de Craciun. Actiunile de combatere a delictelor legate de taierea si valorificarea pomilor de Craciun vor continua. Potrivit IPJ Alba, marti, 18 decembrie, in jurul orei 14.00, cu ocazia unui control efectuat pe strada Toporasilor, din Alba Iulia,…

- Un targ de ”nebrazi” realizati din materiale neconventionale si reciclabile: pahare din hartie, reviste, partituri, sageti, CD-uri sau dopuri de sticle de vin s-a deschis, joi, la Cluj-Napoca, banii obtinuti din vanzare urmand sa fie donati Asociatiei Tasuleasa, pentru plantari si reimpaduriri.

- Politistii din Cimpeni au confiscat 35 de pomi de Craciun taiati ilegal. Brazii erau transporați intr-un tractor, de un barbat de 43 de ani, din Vadu Moților care nu a putut prezenta documente legale de proveniența. Potrivit IPJ Alba, marti 11 decembrie, in jurul orei 24.00, politistii Secției 9 Poliție…

- Brazii de Craciun au umplut piețele și centrele comerciale. Ca sa țina pasul cu vremurile, silvicultorii de la stat au inceput sa cultive și specii exotice, cu un coronament mai bogat și miros mai accentuat.

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva vinde, cu ocazia Craciunului, peste 65.000 de pomi, din care 53.040 sunt din specia brad, iar 12.610 sunt din specia molid sau alte specii rasinoase. Preturile ajung pana la 35 de lei bucata.

- La data de 13 noiembrie a.c., politisti din cadrul Postului de Poliție Sacelu au depistat un atelaj hipo, in timp ce transporta opt arbori de esența cer, care nu prezentau marca silvica, pe raza comunei Sacelu. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul ca un tanar,…

- O pereche de pantofi din piele, matase, aur si diamante, este scoasa la vanzare in Dubai pentru suma de 17 milioane de dolari, un record absolut, potrivit organizatorilor, citati de AFP. Perechea de pantofi stiletto a fost expusa miercuri la Burj al-Arab, unul dintre palatele acestui oras-stat din…