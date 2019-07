Mii de animale sălbatice, confiscate de la o reţea internaţională de traficanţi Mii de animale - feline, primate, broaste testoase, pasari si chiar rechini - au fost confiscate in cadrul unei impresionante operatiuni desfasurate impotriva unei retele internationale de traficanti, in urma careia au fost arestati aproape 600 de suspecti, a anuntat miercuri Interpol, citat de AFP. Pe parcursul acestei operatiuni coordonate in luna iunie de Interpol si Organizatia Mondiala a Vamilor (WCO) in 109 tari, politistii au arestat 582 de suspecti si au confiscat 440 de colti de elefanti, peste o jumatate de tona de obiecte din fildes, 2.550 de metri cubi de lemn si 2.600 de plante. Aceste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

