Mii de amenzi au fost aplicate intr-o singura zi de politisti. Sute de soferi au ramas fara permis de conducere

- La data de 21 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au actionat pe principalele artere din municipiu, pentru prevenirea accidentelor de circulatie. Potrivit IPJ Constanta, conducatorii de autovehicule care nu au acordat prioritate de trecere pietonilor angajati regulamentar…

- In cursul nopții de 17/18 februarie 2018, politistii Biroului Rutier din Alba Iulia au organizat, pe raza municipiului Alba Iulia si a localitatilor rurale arondate, o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere si depistarea acelor conducatori auto ce conduc autovehicule dupa ce au consumat…

- Vesti proaste pentru cei care pun stapanire pe locurile de parcare, desi nu au nicio autorizatie de la Primarie pentru acele spatii. Politia le-a pus gand rau si pregatesc amenzi de pana la 1.500 de lei pentru cei care blocheaza locurile de parcare cu blocuri de ciment, bidoane sau cadre de metal. Lupta…

- In data de 15.02.2018, politistii din cadrul Poliției orașului Baia de Arieș și a Postului de Poliție Salciua, au aplicat 14 sanctiuni contravenționale, in valoare de 1650 lei. In data de 15 februarie a.c., politistii din cadrul Poliției orașului Baia de Arieș și a Postului de Poliție Salciua, au continuat…

- Politistii au intervenit in ultimele 24 de ore la peste 2.300 de evenimente, dintre care 1.863 sesizate prin 112. Au aplicat peste 12.000 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor, au constatat peste 800 de infractiuni.Potrivit Politiei Romane, ieri, 13 februarie, aproape…

- In data de 09 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au aplicat 14 sanctiuni contravenționale, in valoare de 4.060 lei. Potrivit IPJ Alba, vineri, 9 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina…

- Peste 2.600 de actiuni si interventii, in ultimele 24 de ore: 184 de persoane care ar fi comis infractiuni au fost surprinse in flagrant delict. Potrivit Politiei Romane, duminica, 11 februarie 2018, politistii din toata tara au fost la datorie, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii…

- Politistii au aplicat sambata amenzi de aproximativ 3.500.000 de lei si au lasat temporar fara permis 537 de soferi. Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Inspectoratul General al Politiei Romane, sambata au ramas temporar fara permis peste 530 de soferi, aproape 140 de persoane au fost…

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, Politiei Municipiului Sebes (42 de polițiști), impreuna cu polițiștii locali din cadrul Direcției Politia Locala Sebeș (9 de polițiști locali) si in colaborare cu un specialist din cadrul Registrului Auto Roman –…

- Numarul sanctiunilor aplicate de politistii locali constanteni in luna ianuarie 2018 a crescut in unele cazuri cu 800 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Locale Constanta, Valentina Chirita, Serviciul Constructii si Afisaj Stradal, Biroul Umrarire…

- In perioada 03.02. – 04.02. a.c. in urma a doua actiuni specifice, avand ca scop prevenirea furturilor de masa lemnoasa, efectuate de catre jandarmii municipiului Blaj, au fost depistate un numar de 8 persoane care transportau material lemnos fara a avea asupra lor documente justificative. Au fost aplicate…

- Peste 1.900 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate peste 300 de amenzi, a caror valoare depaseste Potrivit Politiei Romane, in perioada 24 30 ianuarie 2018, sub coordonarea Directiei…

- Ieri, politistii au intervenit la aproape 2.500 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate aproape 10.000 de sanctiuni contraventionale, au fost constatate aproape 800 de infractiuni si au fost retinute peste 600 de permise de conducere.La data de 2 februarie a.c., aproape 12.000…

- Politistii au dat, joi, amenzi in valoare totala de aproape 3 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara. An timpul raziilor, peste 500 de soferi au ramas fara permis, iar mai multe bunuri in valoare totala de peste 1 milion de lei au fost confiscate.

- Ieri, politistii au intervenit la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au aplicat peste 12.000 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor, au constatat peste 800 de infractiuni. Potrivit Politiei Romane, la data de 31 ianuarie a.c., peste 11.200 de politisti…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 21 de evenimente, au aplicat 259 de amenzi si au constatat 23 de infractiuni. Opt șoferi au ramas fara permise de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 29 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 21 de evenimente, din care 20…

- In ultimele 24 de ore, politistii au intervenit la peste 2.500 de evenimente, au aplicat peste 8.700 de sanctiuni contraventionale si au constatat 638 de infractiuni, informeaza Politia Romana. La data de 28 ianuarie a.c., aproape 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea…

- Ieri, politistii au aplicat peste 36.000 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au constatat 685 de infractiuni. Acestia au intervenit la peste 2.200 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, informeaza Politia Romana. . La data de 23 ianuarie a.c., peste…

- Peste 400 de soferi au ramas fara permis, in urma mai multor actiuni de control desfasurate de politisti in toata tara. Marti, oamenii legii au aplicat amenzi in valoare totala de aproape 2,5 milioane de lei, in timpul raziilor pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, peste 6.200 de amenzi in valoare de aproape doua milioane de lei, fiind constatate aproximativ 700 de infractiuni. De asemenea, au fost retinute 375 de permise de conducere si au fost retrase 143 de certificate de inmatriculare, conform Politiei Romane.…

- Politistii au dat, duminica, amenzi in valoare totala de peste 2,5 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 2.500 de evenimente. In plus, peste 440…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 22 de evenimente, 17 fiind solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta 112, au aplicat 250 de amenzi si au constatat 42 de infractiuni. 13 infractiuni au fost constatate in flagrant delict. Au fost constatate 42 de infractiuni…

- Aproape 400 de soferi au ramas fara permis de conducere.In intreaga tara au fost constatate 730 de infractiuni si au fost retinute aproape 400 de permise de conducere. Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la aproape 2.600 de evenimente, aplicand aproape 7.000 de sanctiuni contraventionale…

- Sancțiuni de peste 57.000 de lei aplicate pe drumurile naționale in acest weekend. Numeroase alte acțiuni au fost organizate in restul județului, fiind ridicate 34 de permise de conducere In perioada 12-15 ianuarie, polițiști ai Biroului Drumuri Naționale și Europene au executat…

- ACȚIUNE PENTRU SIGURANȚA RUTIERA9 permise de conducere au fost reținute și peste 100 de sancțiuni au fost aplicate, in urma unei acțiuni desfașurate de polițiștii vranceni, pentru creșterea siguranței rutiere. La data de 12 ianuarie a.c., sub coordonarea de specialitate a Direcției Rutiere a Poliției…

- Aproape 600 de permise de conducere au fost retinute si peste 4.700 de sanctiuni au fost aplicate, in urma unei actiuni desfasurate ieri de politisti, pentru cresterea sigurantei rutiere, informeaza Politia Romana. La data de 12 ianuarie a.c., sub coordonarea de specialitate a Directiei Rutiere a Politiei…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, au aplicat 175 de amenzi si au constatat 15 infractiuni. Fata de 5 persoane au fost luate masuri preventive. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 36 de evenimente, din care 32 solicitari ale cetatenilor…

- Ieri, 10 ianuarie 2018, politistii rutieri din Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe raza municipiului Blaj, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia…

- Politistii au aplicat, intr-o singura zi, peste 8.300 de amenzi in valoare de aproximativ 2,5 milioane de lei, iar in urma interventiilor au constatat 754 de infractiuni. Potrivit Politiei Romane, marti au fost organizate 247 de actiuni si s-a intervenit la 2.430 de evenimente, dintre care…

- In ultimele 24 de ore, politistii au organizat 211 actiuni si au intervenit la 2.800 de evenimente, dintre care 2.353 au fost sesizate prin 112. In urma interventiilor, au fost constatate 796 de infractiuni, iar 139 de persoane au fost prinse in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate…

- Politistii au facut prapad, ieri, pe soselele din Romania! Peste 7.700 de amenzi in valoare de aproape 3,22 de milioane de lei au fost date de politisti in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost constatate peste 600 de infractiuni, potrivit AGERPRES. Potrivit Politiei Romane, in ultimele…

- Polițiștii Serviciului Rutier au acționat pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, indeosebi pentru identificarea conducatorilor de autovehicule care incalca regimul legal de viteza, a cazurilor de conducere sub influența bauturilor alcoolice, a abaterilor pietonilor,…

- In perioada 30 decembrie-2 ianuarie, polițiștii rutieri suceveni au constat 3 infracțiuni și au aplicat 243 de amenzi, in cuantum de peste 114.000 de lei, intr-o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor generate de viteza excesiva. Totodata, polițiștii au reținut 16 permise de conducere…

- In cadrul acțiunilor desfașurate pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si linistii publice, polițiștii au intervenit in perioada 29 decembrie 2017-2 ianuarie a.c. la aproape 115 evenimente, au aplicat peste 430 de sancțiuni contravenționale și au constatat…

- In prima zi a anului 2018, politistii au intervenit la peste 3.800 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au aplicat peste 2.200 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au constatat peste 700 de infractiuni.La data de 1 ianuarie a.c., peste 8.000de politisti…

- Politia Romana a efectuat verificari si controale in domeniul operatiunilor cu material lemnos, precum si a celor cu pomi de Craciun. Potrivit Politiei Romane, politistii de ordine publica au constatat 547 de infractiuni, au aplicat aproape 9.000 de amenzi, in valoare de aproape 6.000.000 de lei, au…

- Polițiștii rutieri satmareni au aplicat in cursul zilei de joi, 28 decembrie, peste 30 de sancțiuni contravenționale, pentru nereguli privind circulația autovehiculelor pe drumurile publice, valoarea acestora depașind 10.000 de lei. De asemenea, au reținut cinci permise de conducere. Astfel, polițiștii…

- Polițiștii au dat, ieri, 3.487 de amenzi, în valoare de 1.089.508 lei, și au confiscat bunuri de 4.247 de lei, potrivit IGPR. De asemenea, 267 de șoferi au ramas fara permisul de conducere. "Au fost organizate 218 acțiuni și s-a intervenit la 3.559 de evenimente, dintre care 3.043 au fost sesizate…

- Politistii au dat peste 10.000 de amenzi in perioada Craciunului, cateva mii fiind pentru incalcarea normelor de convietuire sociala, iar aproape 1.000 de soferi au ramas fara permis, cei mai multi pentru consum de alcool si pentru viteza excesiva. Potrivit Politiei Romane, numarul accidentelor rutiere…

- Aproape 1.000 de conducatori auto s-au ales, in ultimele trei zile, cu permisele de conducere retinute, dintre care cei mai multi pentru consum de alcool si pentru viteza. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis, marti, AGERPRES, politistii au actionat de Craciun si in zilele premergatoare…

- Politistii au dat peste 10.000 de amenzi in perioada Craciunului, cateva mii fiind pentru incalcarea normelor de convietuire sociala, iar aproape 1.000 de soferi au ramas fara permis, cei mai multi pentru consum de alcool si pentru viteza excesiva, scrie News.ro . Potrivit Politiei Romane, numarul accidentelor…

- Politistii au actionat de Craciun si in zilele premergatoare Sarbatorii Nasterii Domnului,pentru siguranta comunitatii. In doar 3 zile, au fost constatate mii de infractiuni, au fost aplicate peste 10.000 de amenzi si aproape 1.000 de soferi au ramas temporar fara permis de conducere, inregistrandu…

- In Ajunul Craciunului, mii de politisti au fost la datorie pentru siguranta comunitatii, intervenind la aproape 6.500 de evenimente. Peste 1.500 de infractiuni au fost constatate si au fost aplicate aproape 9.000 de de amenzi pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor, iar aproape 500 de soferi…

- Ieri, politistii au intervenit la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 5.000 de sanctiuni contraventionale pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor si interventiilor si au fost constatate peste 700 de infractiuni.Potrivit MAI, la data de 23 decembrie…

- Ieri, politistii au intervenit la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 5.000 de sanctiuni contraventionale pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor si interventiilor si au fost constatate peste 800 de infractiuni.Potrivit IGPR la data de 22 decembrie…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au aplicat amenzi in valoare de peste 33.000 lei, au constatat 19 infractiuni, au intervenit la 39 de evenimente si au confiscat 70 de brazi de Craciun. La data de 18 decembrie 2017, politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, din care 38 au fost…

- In ultimele 48 de ore, politistii din Alba au aplicat 320 de sancțiuni contraventionale, au constatat 28 de infractiuni si au intervenit la 65 de evenimente. Ieri, 6 decembrie, politistii din Alba au continuat actiunile, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor…

- Peste 100 de infractiuni flagrante constatate, aproape 7.000 de amenzi aplicate si bunuri in valoare de peste 250.000 de lei confiscate de politisti, in urma a peste 300 de actiuni si aproape 2.500 de interventii la evenimente, toate desfasurate in ultimele 24 de ore, informeaza Politia Romana. La data…

- In perioada 29 noiembrie- 4 decembrie, polițiștii de la Economic au aplicat 41 de amenzi, in cuantum de 110.500 de lei, intr-o actiune executata pe raza Sucevei, pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și a comerțului neautorizat. Totodata, au fost confiscate bunuri in valoare de 1.450 de…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului, motiv pentru care la nivel national precum si in plan teritorial s-a decis organizarea, in fiecare saptamana din fiecare luna a acestui an, a unei campanii pentru identificarea si sanctionarea…