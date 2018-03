Mii de abonati Distrigaz au ramas fara gaze la Navodari. Masura luata dupa deflagratia de pe strada Viorelelor O explozie violenta a avut loc in aceasta dimineata la Navodari. O locuinta a fost distrusa de fluxul exploziei iar o femeie a fost ranita. Dupa deflagratie, reprezentantii Distrigaz Sud au decis sistarea furnizarii gazelor naturale catre abonatii din Navodari pana la finalizarea cercetarilor. "Dispeceratul Distrigaz Sud Retele a fost sesizat in aceasta dimineata cu privire la o explozie produsa n imobilul de pe strada Viorelei nr 26. In urma exploziei a fost ranita o persoana, aceasta afla ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gest nebunesc facut de un șofer, in aceasta dimineața, pe Autostrada Timișoara – Arad. Conducatorul auto a fost surprins in timp ce mergea pe contrasens, iar o fotografie a fost postata pe Facebook. Șeful biroului Autostrada A1 Deva – Nadlac, Valentin Burta, ne-a declarat ca șoferul care a circulat…

- In cursul diminetii de astazi, un accident rutier s a produs pe strada Soveja, in dreptul unei treceri de pietoni.Potrivit IPJ Constanta, o femeie, de 31 de ani, din Navodari, a condus un autoturism pe strada Soveja din municipiul Constanta, dinspre strada Semanatorului catre strada Stefanita Voda si,…

- Politisti din Targu Jiu ancheteaza conditiile in care s-a produs explozia la un apartament dintr-un bloc situat pe strada Minerilor din oras. Deflagratia a avut loc marti noapte, iar, in urma exploziei, o tanara, de 24 de ani, din comuna Aninoasa, care se afla singura in apartament, a suferit arsuri…

- Politisti din Targu Jiu ancheteaza conditiile in care s-a produs explozia la un apartament dintr-un bloc situat pe strada Minerilor din oras. Deflagratia a avut loc marti noapte, iar, in urma exploziei, o tanara, de 24 de ani, din comuna ...

- O femeie in varsta de 24 de ani a suferit arsuri grave, pe fața, maini și picioare, in urma unei explozii care a fost urmata de incendiu, aseara, in apartamentul in care locuia cu chirie. Deflagratia a avut loc la parterul unui bloc de pe strada Minerilor. „Explozia a avut loc la parterul…

- Explozie, marți seara,, într-un apartament din Târgu Jiu. Deflagrația a fost urmata de incendiu. O tânara de 24 de ani a fost preluata de echipajele SMURD. Din primele informatii, explozia a avut loc din cauza unei tigari.

- Razvan Burleanu, președintele FRF, anunța in urma cu cateva zile ca va pune in discuție pe ordinea de zi a Comitetului Executiv contractele facute de Federație in perioada in care Ionuț Lupescu a fot director general. ...

- Un barbat, de 28 de ani, din Constanta, a condus un autoturism, pe strada Chiliei, unde in intersectie cu strada Ion Ratiu, pe fondul nerespectarii semnificatiei indicatorului rutier Oprire, a patruns in intersectie, intrand in coliziune cu un autoturism, condus de o femeie, de 32 de ani.In urma impactului,…

- Traficul rutier pe o strada intens circulata din municipiul a fost inchis astazi dupa ce doua vagoane cisterna ale unui tren de marfa au deraiat pe podul IPMC. Este vorba despre strada Nicolae Filimon care face legatura aintre strada Eliberarii si bulevardul Aurel Vlaicu. Bariera la trecerea la nivel…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici...

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Soseaua din vii. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme, Dacia Logan si Volkswagen. Potrivit SAJ Constanta, o persoana a fost ranita usor. ...

- In cursul acestei seri, ora 19.30, un barbat, in varsta de 61 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe strada Constantei, din Navodari, unde la intersectia cu strada Midiei, acesta nu ar fi acordat prioritate, intrand in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus.Potrivit IPJ Constanta,…

- O fata de 11 ani, din Vicovu de Sus, a ajuns la spital, dupa ce a fost ranita de un autoturism, in timp ce traversa regulamentar strada Cernauți din oraș. Accidentul s-a inregistrat ieri, la ora 08.00, și a fost provocat de un localnic de 28 de ani. Acesta se angajase in efectuarea manevrei de […]

- Un accident rutier a avut loc luni, 12 martie, in jurul orei 13.00, in Ploiesti. Accidentul a avut loc la intersectia strazilor Democratiei si Lupeni. Au fost implicate doua autoturisme, iar o persoana a fost ranita. Potrivit primelor informatii furnizate de politisti, se pare ca accidentul s-a produs…

- Altercatia a avut loc duminica dimineata, in jurul orei 5, intre doua grupuri de barbati, care s-au luat la bataie in strada. "In jurul orei 5 dimineata am avu o sesizare cu privire la un scandal inre mai multe persoane pe raza municipiului Timisoara, in zona catedralei. Va pot spune ca este…

- Altercatia a avut loc duminica dimineata, in jurul orei 5, intre doua grupuri de barbati, care s-au luat la bataie in strada. "In jurul orei 5 dimineata am avu o sesizare cu privire la un scandal inre mai multe persoane pe raza municipiului Timisoara, in zona catedralei. Va pot spune ca este…

- 10.43 Pompierii au revenit si au precizat ca explozia nu a fost urmata de incendiu. La fasa locului intervin trei autospeciale dotate cu apa si spuma,autoscara si doua echipaje SMURD. 10.25 Pompierii militari intervin la aceasta ora pe strada Zizinului, unde a avut loc o explozie, urmata de un incendiu,…

- Patru mașini au fost avariate duminica dimineața pe strada Miron Costin din Municipiul Bacau. Incidentul a avut loc in jurul orelor 04.00 dimineața, iar șoferul vinovat s-a facut nevazut, abandonandu-și mașina dupa ce a provocat accidentul. „E... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In data de 25.02.2018 in jurul orelor 15.30 cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu pe raza municipiului Constanta, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au identificat pe Soseaua Mangaliei zona unui Hypermarket mai multe persoane fara adapost.Potrivit purtatorului de…

- Conform BrightSide, mixul dintre scorțișoara și miere este un fel de poțiune minune care face schimbari de necrezut in organismul tau. Adevarate minuni se produc in organismal tau dupa o perioada in care ai luat in fiecare dimineața cate o lingurița din acest amestec. Iata beneficiile mixului: Previne…

- In perioada 12-16.02.2018, polițiștii locali din cadrul Direcției Ordine Publica și Trafic Rutier au desfașurat acțiuni privind ocuparea abuziva a locurilor de parcare pentru persoanele cu dizabilitați, in urmatoarele zone: Piața Garii, str. I.L.Caragiale, strada Emil Isac, strada Navodari, strada…

- O explozie fara flacara s-a produs, luni, la o benzinarie din municipiul Galati, o masina fiind avariata de un capac metalic care a cazut peste aceasta. Inspectia de prevenire din cadrul ISU Galati va face verficari. Potrivit unor martori la incident, explozia s-a produs la o benzinarie situata pe strada…

- Pe data de 25 ianuarie, un incendiu violent a izbucnit la o locuinta din Eforie Nord, cauzat de explozia unei butelii care a explodat. Evenimentul a avut loc pe strada Transilvaniei din Eforie Nord. O femeie in varsta de 67 ani a suferit arsuri la fata, membre superioare si bazin, posibil si pe caile…

- Cel mai fierbinte subiect al momentului in Alba Iulia este, de mai bine de o saptamana, problema ridicarii mașinilor. Intrebat despre lipsa locurilor de parcare și faptul ca oamenii sunt nemulțumiți ca nu li s-a dat o alternativa la puținele parcari, dar in schimb li se ridica mașinile, primarul Mircea…

- Diminețile nu sunt la fel de liniștite pentru toți gherlenii. Cei care au ghinionul sa locuiasca la ieșirea din oraș spre Fizeșu Gherlii, in blocul de la capatul strazii Liviu Rebreanu, peste drum de fosta stație de asfalt, au parte de un program artistic zgomotos, cand le este somnul mai dulce. Ce…

- In perioada 26-31.01.2018, polițistii locali din cadrul Direcției Ordine Publica și Trafic Rutier au desfașurat acțiuni privind ocuparea abuziva a locurilor de parcare pentru persoanele cu dizabilitați, in urmatoarele zone: Piața Garii, strada I.L.Caragiale, strada Emil Isac, strada M. Eminescu, strada…

- Prefectul judetului Neamt, Vasile Panaite, a emis joi, un ordin pentru suspendarea din functie a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, arestat preventiv pentru trafic de influenta la inceputul acestei saptamani. Masura este valabila pana la incetarea masurii preventive, scrie NEWS.RO.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca premierul Viorica Dancila a informat-o marti dimineata ca renunta la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar ca masura punctuala s-a asigurat deplasarea acesteia la Palatul Victoria cu un echipaj de la Jandarmerie, dar a precizat…

- Gestul lui Mircea Dumitru de a demisiona din Consiliului de Atestare a Certificatelor Universitare, dupa declaratia halucinanta a noului ministrul al Educatiei, Valentin Popa, referitoare la plagiat, este o reactie impotriva mediocritatii, spun specialistii care vor sa sanctioneze „tampeniile” noului…

- Doua fotografii infațișand o strada din Bistrița ciuruita de gropi au reușit o performanța rara: au strans in doar cateva ore aproape 300 de distribuiri, pentru ca internauții – disperați probabil de felul in care arata strada – l-au ascultat pe autor: „Mulțumim pentru ca va doare-n... Distribuiți,…

- Azi dimineața, in jurul orei 6.30, cei care se deplasau pe strada Ion Creanga din localitate au descoperit, prabușit langa o bicicleta, un cetațean, care zacea fara suflare. In urma apelului la 112, la fața locului a sosit Poliția orașului Cugir și o ambulanța. In urma operațiilor de resuscitare, medicii…

- Un angajat al Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a fost ranit, ieri-dimineata, in urma unui conflict izbucnit intr-un club din centrul orasului. Politistul iesean, fost membru al Serviciului de Actiuni Speciale - asa-zisii „mascati" ai Politiei, a…

- CFR Cluj a jucat astazi doua meciuri amicale in mai puțin de șapte ore, contra celor de la FC Sfantu Gheorghe (6-0) și Beijing Renhe (scor 3-0). Primul meci a fost transmis live pe Facebook de un fan al feroviarilor, iar acesta a incercat sa transmita și partida cu gruparea din China. Bogdan Mara, managerul…

- S-a intamplat chiar zilele trecute, pe o straduța ascunsa din Bistrița, care putea sa fie strada Rotunda sau oricare alta strada care are in preajma vreunui bloc altfel gri – cateva tufe de gard viu capabile sa genereze un sentiment mai puternic sau sa resimta o durere ascuțita și patrunzatoare...

- In Olanda a devenit o crima daca porți haine de firma, dar ești prea sarac ca sa ți le permiți. Nu este o gluma, poliția din Rotterdam ii va dezbraca pe strada pe puștii care poarta haine scumpe, dar pe care nu le pot justifica. Controversata masura face parte dintr-un program pilot pentru…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la o pensiune din Busteni yunde a avut loc o explozie la centrala termica pe gaze. Din primele informatii explozia nu a fost urmata de incendiu, iar o persoana…

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca in data de 21.01.2018, incepand cu ora 07:30, CNE Cernavoda va reduce cu 27 cca 200 MWh puterea Unitatii 2 in vederea asigurarii conditiilor de lucru pentru remedierea unui defect incipient la unul din sistemele de proces ale partii clasice a Unitatii 2.…

- Numele nu i-a fost facut public, insa povestea sa a ajuns la sufletele oamenilor din toata țara. Este vorba de o batranica din Navodari, județul Constanța, care iși caștiga painea vanzand, pe strada, in frig, lucruri croșetate cu mainile ei.

- Potrivit reprezentantilor Prefecturii Judetului Constanta in aceasta dimineata, din cauza conditiilor meteorologice s a luat decizia suspendarii cursurilor in cinci localitati din judetul Constanta.Este vorba despre scolile din localitatile Deleni, Ion Corvin, Topalu, Saraiu si Aliman. ...

- Avand in vedere adresa Partidului Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei inregistrata la Institutia Prefectului Judetul Constanta prin care a fost comunicata Hotararea Filialei Judetene Constanta a PUNR privind excluderea din partid a lui Stan Alexandru Gurgui si implicit din cea de consilier local…

- Proteste violente la Atena. Zeci de mii de oameni au iesit în strada dupa ce Guvernul a impus noi masuri de austeritate. Manifestatiile au fost marcare de violente de amploare. Oamenii au aruncat cu vopsea, pietre si fumigene în directia fortelor de ordine. Politia…

- Traficul rutier a fost blocat vineri dimineața, timp de mai multe minute, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, dupa ce un TIR nu a reușit sa treaca de sensul giratoriu aflat la intersecția cu strada Garii din zona Barabanț. Un cititor Alba24 a surprins pe imagini coloana de autovehicule, vineri…

- Locurile de parcare sunt extrem de pretioase la oras, unde sunt extrem de rare in raport cu masnile de pe strazi. Nu face exceptie nici orasul Navodari, unde un sofer care a parcat pe locul altcuiva a avut parte de o surpriza!

- Tatal celor doi copii agresați intr-un lift dintr-un bloc din Capitala a povestit amanunțit ca dorește sa distribuie afișe cu barbatul respectiv pentru a-l putea gasi mai repede. De asemenea, acesta a marturisit ca cei doi copilași sunt speriați.

- Un copil de 10 ani a murit, duminica, la iesirea din Ovidiu, judetul Constanta, unde a fost lovit de o masina. Cu numai o zi in urma, o fetita de 6 ani a murit lovita pe o strada de catre o masina, in Navodari.Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, copilul a fost gasit, duminica…

- Guvernul se așteapta ca situația in plan social sa degenereze in urmatoarea perioada. In sistemul RO-ALERT, cel prin care populația este alertata pentru situații de urgența cum ar fi fenomene meteo extreme sau cutremure, a fost implementat un nou tip de alerta, acela de revolta sociala.Citește…

- O fetița de 6 ani care mergea cu colindul a fost accidentata mortal, chiar in seara de Revelion. Tragedia s-a petrecut pe o straduța din Navodari. Accidentul s-a produs in jurul orei 17.30, pe strada Liliacului din Navodari. Fetița, in varsta de 6 ani era la colindat cu alți copii, iar in momentul…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina duminica seara la un accident rutier produs in orasul Navodari, un copil in varsta de sase ani fiind lovit in timp ce traversa strada. Echipa medicala a mers pe strada Liliacului,…

- La data de 28 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat un tanar, de 18 ani, din Constanta, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis masura internarii intr un centru de detentie pe o durata de 4 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de…