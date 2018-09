Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 10 ani, falimentul bancii de investitii Lehman Brothers contura apogeul unei crize financiare de o severitate deosebita, care avea sa aduca nenumarate tari in recesiune, inclusiv Romania. In deceniul scurs de atunci, economia Romaniei a trecut printr-o serie de schimbari, conform companiei…

- In urma cu 10 ani, falimentul bancii de investiții Lehman Brothers contura apogeul unei crize financiare de o severitate deosebita, care avea sa aduca nenumarate țari in recesiune, inclusiv Romania. In deceniul scurs de atunci, economia Romaniei a trecut printr-o serie de schimbari, marcand și progrese…

- Urmatoarea criza in Europa ar putea sa isi aiba originea pe piata imobiliara insa bancile sunt mai bine pregatite sa ii faca fata decat erau in urma cu zece ani, a declarat miercuri Daniele Nouy, presedintele Mecanismului Unic de Supraveghere, infiintat sub tutela BCE, transmite Reuters. Nivelul extrem…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, prezinta cele mai importante schimbari generate de criza economica pe piața imobiliara locala. Conform reprezentanților RE/MAX, piața și-a revenit progresiv, ajungand la un nivel apropiat…

- Piata imobiliara a fost una dintre cele mai afectate de aparitia crizei economice, efectele acesteia fiind resimtite cu precadere la nivelul puterii de cumparare, al interesului pentru obtinerea unor credite de locuinte la costul vehiculat pe piata, cat si in numarul de tranzactionari efective.

- Industria "functioneaza bine si este sustenabila" Ministrul economiei, Danut Andrusca, sustine ca industria, considerata motorul economiei românesti, functioneaza bine si este sustenabila. La bilantul pe primul semestru al anului, oficialul guvernamental a prezentat date care sa vina…

- Capitalul francez are in sistemul bancar romanesc o cota de mai mult de 13% din total, fiind depasit doar de cel austriac. Capitalul francez ocupa locul doi pe piata bancara romaneasca, adunand o cota de mai mult de 13% din total, dupa cel austriac. In timp ce grupul bancar francez…

- Preturile cerute de vanzatorii de apartamente au scazut, la nivel national, cu 1,2% in iunie fata de luna precedenta, iar ritmul anual de crestere a ajuns la jumatate dupa primele sase luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de portalul Imobiliare.ro, informeaza…