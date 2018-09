Stiri pe aceeasi tema

- Studiul spune ca România ar trebui sa se dezvolte în continuare, deoarece beneficiaza înca de una dintre cele mai mari diferente dintre productivitatea muncii si costurile fortei de munca din Europa de Est. ”Migratia interna va fi un alt factor important al tendintelor…

- Stocul de spatii de birouri moderne ar putea ajunge la 6 milioane de metri patrati in urmatorii zece ani in conditiile in care in momentul de fata atat Capitala cat si celelalte orase regionale prezinta un grad scazut de dezvoltare raportat la populatie si la celelalte tari din regiune, dar si pe fondul…

- Piata imobiliara din Romania s-a schimbat radical in zece ani de la criza financiara globala, astfel ca averea imobiliara ramane cu aproape 40% mai mica decat inaintea crizei, iar retailul stradal, candva o forta pe piata din Bucuresti, a scazut masiv in importanta. De asemenea, pe piata de birouri…

- Stocul de birouri din marile orașe regionale – Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov – s-a dublat in ultimii cinci ani și va continua sa creasca intr-un ritm accelerat, urmand ca in 2019 sa fie depașit pragul de 1 milion de metri patrați, potrivit studiului Office Market Regional Cities, realizat de…

- În Cluj-Napoca, în momentul de fața, exista o medie de 25.28 metri patrați de spațiu verde pe cap de locuitor. Astfel, este foarte aproape de limita europeana de 26 metri patrați pe cap de locuitor. De asemenea, este la o diferența foarte mare de alte orașe mari ale țarii, precum…

- Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov vor atrage, în urmatorii ani, puțin peste 730.000 de locuitori, de aproape trei ori mai mulți decât Bucureștiul, potrivit Bancii Mondiale. Numarul potentialilor migranti care aleg Cluj-Napoca este estimat de bancheri la 260.440 de persoane,…

- Date interesante avansate de Banca Mondiala privind migrația romanilor inspre marile orașe, in urmatorii ani. Potrivit datelor furnizate de BM, romanii ar urma sa migreze masiv inspre orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov.Banca Mondiala vine și cu cifre, prezicand ca peste 700.000…

- Afacerile cu cladiri de birouri sunt intr-o continua crestere in Romania. In orase precum Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Brasov sau Iasi s-au dezvoltat de-a lungul timpului sedii pentru companii multinationale, in general din IT sau telecom - care reprezinta aproximativ 75% din suprafața tranzacționata.…