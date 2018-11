Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a transmis un mesaj de condoleanțe dupa decesul ambasadorului Mihnea Constantinescu“Trecerea in neființa, mult prea devreme, a Ambasadorului Mihnea Constantinescu este o pierdere pentru cei care l-au cunoscut și l-au prețuit. Ambasadorul…

- Eveniment Diplomatul Mihnea Constantinescu a murit. Teodor Melescanu, ministrul de Externe: Este o pierdere grea pentru MAE Tweet Print Mail Autor: Ionel Dancu astazi, 11:02 4 Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat duminica, la un post de televiziune, ca fostul diplomat Mihnea…

- Ambasadorul Mihnea Constantinescu, fost sef de cabinet al prim ministrilor Adrian Nastase si Calin Popescu Tariceanu, a incetat din viata duminica, la doar 57 de ani, scrie evz.ro.Nascut in 1961, Mihnea Constantinescu a fost ambasador cu insarcinari speciale, reprezentant special al Guvernului Romaniei…

- „Unul din cei mai respectati diplomati ai Romaniei, ambasadorul Mihnea Constantinescu a murit azi noapte la un spital din Nisa”, a transmis jurnalistul Radu Tudor pe blogul personal. „Nascut in 1961, Mihnea Constantinescu era ambasador cu insarcinari speciale, reprezentant special al Guvernului…

- Mihnea Constantinescu a murit fulgerator. Unul din cei mai respectati diplomati ai Romaniei s-a stins din viata la un spital din Nisa. Nascut in 1961, Mihnea Constantinescu a fost ambasador cu insarcinari speciale, reprezentant special al Guvernului Romaniei pe probleme de securitate energetica și…

- In cadrul seminarului international Bucharest Forum 2018, organizat de Institutul Aspen Romania condus de Mircea Geoana si biroul din Bucuresti al German Marshall Fund of the US, am moderat azi doua paneluri pe teme de aparare, politica externa si de securitate. I-am avut ca speakeri, printre altii,…

- "Pentru Ministerul Afacerilor Externe, va dau o informație in exclusivitate, ramane sa vedem daca se va intampla așa. E posibil ca intr-adevar domnul Meleșcanu sa fie schimbat cu domnul Mircea Geoana. Nu știu, o sa vedem. Eu nu cred ca ALDE ține morțiș de Ministerul Afacerilor Externe. Eu sunt convins…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca va transmite o scrisoare catre Ministerul Afacerilor Externe pentru retragerea lui George Maior din funcția de ambasador al Romaniei in SUA.Tariceanu a criticat activitatea de ambasador a lui George Maior, susținand ca vizitele…