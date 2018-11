Mihnea Constantinescu a murit. Radu Tudor: A fost unul din cei mai respectati diplomati

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ambasador Mihnea Constantinescu a incetat din viata, la 57 de ani Fostul ambasador Mihnea Constantinescu a încetat din viata, în aceasta noapte, la vârsta de 57 de ani. A fost de director de cabinet al prim-ministrilor Teodor Stoljan, Nicolae Vacaroiu, Adrian Nastase…

- Ministerul Turismului a ales sa includa Brașovul in Planul de promovare a Romaniei EURO 2020. Astfel, judetul nostru se regaseste printre destinatiile turistice ce urmeaza sa fie promovate in cadrul Campionatului European de Fotbal ce va avea loc in iunie 2020. Brașovul se numara printre cele sapte…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a participat miercuri, 10 octombrie, la Bucharest Forum 2018, organizat la Palatul Cercului Militar Național, in cadrul unui panel moderat de analistul politico-militar Radu Tudor. Tematica panelului s-a axat pe abordarile diplomatice și militare ale Romaniei…

- Ministrul federal al Afacerilor Externe al RF Germania, Heiko Maas, a afirmat luni, la Bucuresti, ca este ferm convins ca poate fi identificat "un echilibru just al separatiei puterilor" in privinta reformei Justitiei din Romania. "Suntem ingrijorati de faptul ca tocmai o confruntare despre…