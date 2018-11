Mihnea Constantinescu a murit. Meleșcanu: Am vorbit cu el Mihnea Constantinescu, unul din cei mai importanți diplomați ai Romaniei, care a lucrat cu toate guvernele de dupa Revoluție, a decedat azi noapte la varsta de doar 56 de ani. „A fost un om de o mare calitate profesionala, de echilibru. A promovat interesele Romaniei indiferent de culoarea politica a partidelor de la guvernare. A lucrat cu toate guvernele! Pentru MAE e o pierdere foarte grea. Vom lua toate masurile pentru repatriere. Ne vom ruga pentru odihna lui veșnica. E important ce lași in urma ta dupa o cariera. Domnul ambasador lasa un bagaj incarcat, mai ales pe problemele de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca fostul diplomat Mihnea Constantinescu a murit sambata noaptea, in strainatate, moartea acestuia fiind „o pierdere foarte grea". „Eu personal ultima data am vorbit acum doua saptamani (cu Mihnea Constantinescu - n.r.). Ieri, un consul al nostru a…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat duminica, la intr-o interventie la Antena 3, ca fostul diplomat Mihnea Constantinescu a murit sambata noaptea, in strainatate, moartea acestuia fiind „o pierdere foarte grea”.

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat duminica, la un post de televiziune, ca fostul diplomat Mihnea Constantinescu a murit sambata noaptea, in strainatate, moartea acestuia fiind „o pierdere foarte grea”.„Eu personal ultima data am vorbit acum doua saptamani (cu Mihnea Constantinescu…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat duminica, la un post de televiziune, ca fostul diplomat Mihnea Constantinescu a murit sâmbata noaptea, în strainatate, moartea acestuia fiind &"o pierdere foarte grea&".

- "Imi pare foarte rau ca domnul Neacsu a fost exclus din partid. Si in CExN am spus, domnul Tutuianu a gresit cu ceva palpabil, la domnul Neacsu nu a fost nimic palpabil. Asta a fost parerea mea. Nu am inteles de ce a fost exclus domnul Neacsu, de asta am votat impotriva si oricum as fi votat impotriva…

- In nopatea de duminica spre luni, cantaretul francez Charles Aznavour a incetat din viata, la varsta de 94 de ani, la domiciliul sau din Alpilles (sudul Frantei), au anuntat luni agentii de presa ai artistului, potrivit AFP.

- "Pentru Ministerul Afacerilor Externe, va dau o informație in exclusivitate, ramane sa vedem daca se va intampla așa. E posibil ca intr-adevar domnul Meleșcanu sa fie schimbat cu domnul Mircea Geoana. Nu știu, o sa vedem. Eu nu cred ca ALDE ține morțiș de Ministerul Afacerilor Externe. Eu sunt convins…

- Liviu Dragnea a vorbit, la Antena 3, despre ordinele pe care i le da premierului Viorica Dancila. Șeful PSD spune ca e normal ceea ce face, pentru ca atunci cand vede ca ceva nu funcționeaza bine in Guvern, trebuie sa ii semnaleze. Ca argument in plus la comportamentul sau, Dragnea l-a adus in discuție…