Stiri pe aceeasi tema

- Sa vezi si sa nu crezi! Un cuplu a avut parte de peripetii la nunta lor, pe plaja. Totul s-a petrecut in vazul lumii, iar momentul a fost imediat imortalizat si postat pe retelele de socializare.

- Evident, sa se trezeasca. Cum altfel? Incercand sa ințeleg ce se intampla cu partidul Bratienilor, am ajuns la concluzia ca PNL se afla in pericol. Acolo se intampla ceva rau. Boala s-a facut simțita imediat dupa debarcarea lui Crin Antonescu de la conducerea partidului, moment in care Klaus Iohannis…

- Naționala feminina de handbal tineret, la Campionatul Mondial 2018. Turneul de calificare a inceput vineri, la Cluj-Napoca. Naționala de tineret se lupta pentru calificarea la Mondiale! Romania, Ucraina, Croația și Georgia iși disputa calificarea la Sala Polivalenta! Turneul de calificare are loc intre…

- Omul de afaceri Cristian Țanțareanu a ajuns, din nou, la spital. Veștile medicilor nu sunt deloc bune. Omul de afaceri, care in aprilie va implini 74 de ani, nu se simte deloc bine. El a fost diagnosticat in 2011 cu cancer la colon. Boala a recidivat și a fost supus tratamentului cu morfina. Cristian…

- DASO ofera servicii de asistența sociala persoanelor varstnice fara locuinta pe baza unor anchete sociale, cu acceptul rudelor sau in lipsa acestora. Serviciul social se refera la supraveghere temporara si/sau ajutor partial in realizarea unor activitati sociale și sprijin in desfasurarea…

- Duminica, 18 martie, Liga a IV-a revine in atentia amatorilor fotbalului, odata cu inceperea returului de campionat. Amanata de doua ori (4 si 11 martie), din cauza vremii nefavorabile, prima etapa propune o partida pe muchie de cutit (Cimentul Bicaz-Bradu Borca) si alte trei meciuri cu castigatoare,…

- Foto de la cititori Plombele asfaltice turnate saptamana trecuta peste craterele din podul spre Aninoasa au inceput sa se desprinda. Post-ul Furie printre șoferi! Plombele asfaltice de pe podul spre Aninoasa au ținut cateva zile „” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consiliul Concurenței iși face sistem de depistare a cartelurilor din achizițiile publice Consiliul Concurentei din Romania (CCR) a demarat un proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pentru implementarea unui sistem informatic bazat pe o platforma de tip Big Data care va permite o identificare…

- E vorba despre votul pe care europarlamentarii PSD l-au dat in favoarea Poloniei și s-au poziționat impotriva votului pe care social-democrații europeni l-au acordat pentru sancțiuni. Excepție au facut Catalin Ivan și Daciana Sarbu care au votat impotriva Poloniei, la fel ca și social-democrații…

- “Fiecare crestin trebuie sa discute aceste probleme cu indrumatorul spiritual, sa isi faca un examen de constiinta, pentru un bun discernamant asupra modului de a posti. Sunt atatea devotiuni, mijloace prin care ne putem apropia de Dumnezeu! Postul trebuie sa fie si o educatie la bine, la rugaciune.…

- FIRST JOB SCHOOL in parteneriat cu GO TO JOB SCHOOL si FPIMM Brasov anunta conferinta de lansare a proiectului ”Noi oportunitati pentru antreprenori”, cod MYSMIS 106360. Conferinta va avea loc in data de 05.03.2018, ora 17 la Hotel Kronwell sala S III, etaj 2, Brasov. Proiectul se desfasoara in perioada…

- Un cuplu a facut o descoperire macraba in pereții casei pe care au cumparat-o: ayu gasit ramașițele unei femei care fusese data disparuta acum trei ani. Descoperirea a fost facuta de un cuplu care se mutase recent intr-o casa din Texas.

- Spaniolul Rafael Nadal, in varsta de 31 de ani, a anuntat, vineri seara, ca va lipsi din circuitul ATP toata luna martie, din cauza faptului ca s-a reaccidentat la soldul drept, in aceeasi zona in care a acuzat probleme si in timpul Australian Open-ului. Rafa va rata, astfel, primele doua turnee…

- Dupa episodul de ger cumplit, este foarte posibil sa ne confruntam zilele viitoare cu fenomenul de "ploaie inghetata", pe masura ce precipitatiile vor fi tot mai mult de ploaie si lapovita. Ploaia inghetata va transforma strazile intr-un urias patinoar. Mare atentie! Ploaia inghetata se formeaza atunci…

- „Vreau sa le mulțumesc celor de la Voința Lupac pentru ca au venit sa joace acest amical, dupa ce formația din Serbia cu care aveam programat un joc de pregatire, nu a mai reușit sa vina. A fost un joc bun, impotriva unei echipe din Liga a IV-a care incearca sa promoveze. Mi-aș fi dorit sa…

- 'Raportul pe care domnul ministru Tudorel Toader l-a prezentat astazi in fata presei a fost unul extrem de profesionist, bazat pe lege, cu argumente foarte clare, solide si de netagaduit. Concluzia pe care a tras-o era fireasca, ca urmare a acestui raport. Era fireasca de altfel si ca urmare a evolutiei…

- Primaria Baia Mare demareaza procedurile de cautare a unor terenuri in vederea realizarii acelui obiectiv socio-cultural-sportiv si de agrement despre care s-a vorbit in urma cu ceva vreme. “In conformitate cu prevederile HCL 34/2018, Autoritatea Publica Locala a Municipiului Baia Mare solicita oferte…

- Parca ieri a fost ziua din vara in care Lucian Becali a pus ochii pe bruneta… Au trecut mai bine de șase luni de atunci, iar cei doi se iubesc la fel de intens! Nedesparțite le sunt mainile atunci cand ies din casa, iar in priviri li se poate citi dragostea! Și totuși, se mai […] The post Nepotul lui…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dolj participa la implementarea proiectului INTESPO – Inregistrarea Tinerilor in Evidențele Serviciului Public de Ocupare, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este creșterea numarului…

- In cadrul cercetarii publicata in jurnalul BMJ Open, expertii au analizat informatii privind starea de sanatate a 60.000 de persoane cu diabet din Japonia, care au fost supuse unor consultatii regulate intre anii 2008 si 2013.

- Discovery anunța audiențe record pentru primele zile ale Jocurilor Olimpice de iarna . Conform masuratorilor realizate prin metoda “Total Video”, peste 212 milioane de utilizatori au urmarit Jocurile Olimpice pe toate ecranele, iar vizionarile video s-au apropiat de un miliard. Pyeongchang, Vineri,…

- Ziua Indragostiților a venit cu o surpriza pentru dejeni. Comedia „Amantul inșelat” a umplut pana la refuz sala Centrului Cultural Arta și, datorita jocului impecabil al actorilor, a provocat rasul și simpatia spectatorilor.

- Oamenii legii spun ca media apelurilor la 112 a fost de 33,99 pe zi, fata de 31,46 in 2016. Grav e ca 23,8% dintre apeluri nu se confirma. „Pe urgente, situatia apelurilor se prezinta astfel: in cazul a 84,75% dintre apeluri intervenția a fost efectuata pana la zece minute, in cazul in a…

- Unul dintre cei mai prolifici atacanti din fotbalul romanesc din ultimii ani, Costin Curelea s-a apucat de antrenorat la doar 33 ani. Fostul golgheter al SportuluiStudentesc ( 86 goluri) este antrenor secund si jucator la Academica Clinceni in Liga 2. Curelea nu a renuntat la visul de reveni…

- Intr-un oras din SUA oamenii nu au voie sa foloseasca telefoanele, conexiuni Bluethooth sau Wi-Fi. De fapt, sunt interzise aproape toate dispozitivele care emit radiatii electromagnetice deoarece in Green Bank se afla un radiotelescop important si extrem de puternic care este folosit pentru a cerceta…

- Daca ai stomacul sensibil trebuie sa urmezi un regim alimentar, recomandat de obicei de medic, pentru a evita complicațiile. Stomacul sensibil este foarte pretențios, reacționand imediat daca a primit ceva ce nu i-a placut.

- Primarul Municipiului Aiud anunța semnarea contractului care va permite introducerea rețelei de apa potabila la Magina. Proiectul ”Alimentare cu apa potabila in localitatea Magina” cu valoare totala de 1.920.648,69 lei din care contribuția locala este de 103.994,47 lei intra in linie dreapta. Obiectivul…

- Criptomonedele, in special Bitcoin, Ethereum si Monero, sunt folosite din ce in ce mai mult de infractorii cibernetici. Acestea constituie in prezent principala modalitate de plata folosita pentru operatiunile pietelor dezvoltate in Darknet si pentru incasarea rascumpararilor in cazurile de santaj online.…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs marca inregistrata, in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania!

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si „situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar si lupta impotriva…

- [caption id="attachment_39848" align="alignleft" width="427"] Imagine: Cetațenii italieni pot sesiza un fals la un click distanța. Sursa: Commissariatodips.it[/caption] Germania are deja o lege care interzice diseminarea știrilor false și a discursului de ura in mediul online, iar autoritațile din Franța…

- Starul argentinian al Barcelonei, Lionel Messi, crede ca echipa catalana se afla pe "calea cea buna" in acest sezon in perspectiva unei noi triple La Liga-Cupa Regelui-Liga Campionilor, obiectivul pentru aceasta primavara este "sa castigam tot". "Obiectivul este acelasi in fiecare sezon,…

- Romania, la Curtea de Justitie a UE pentru neimplementarea normelor privind infrastructura de combustibili alternativi Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Malta si Romania in fata Curtii de Justitie a UE pentru neindeplinirea obligatiei de a notifica cadrele nationale de politica referitoare…

- Marius Șumudica s-a agitat in permanența pe marginea terenului la partida pierduta de echipa sa cu Galatasaray, scor 1-3. (DETALII AICI) Fostul antrenor al Astrei a fost scos din minți in repriza a doua din cauza a doi infirmieri. Vazand ca doi infirmieri au scapat targa la margine, Șumi a inceput…

- Inițiativa liberalilor de ieșire a Republicii Moldova din CSI ar reprezenta un vis, iar acest proiect de lege nu va aprobat pana la alegerile parlamentare. Concluzia aparține președintelui RM, Igor Dodon.

- Începând cu anul acesta, Guvernul suedez va începe sa trimita din nou locuitorilor sai un manual despre cum ar trebui sa procedeze în cazul unui razboi, la 30 de ani dupa ultima publicare a unui astfel de ghid, ce a început sa fie difuzat în timpul celui de-al…

- Multi dintre noi prefera alimentele prajite, iar acest lucru nu este o noutate. Fie ca le mancam des si nu tinem cont de faptul ca acestea sunt, dupa cum bine stim cu totii, nesanatoase, fie ca le mancam rar, tocmai din acest motiv, alimentele prajite se regasesc in alimentatia multora dintre

- Primaria Cirligele a scos la licitație proiectul de investitii „Pod din beton armat peste paraul Dalhauți, punct Chiru, comuna Cirligele, județul Vrancea“. Investiția are o valoare de 2,1 milioane de lei și este asigurata prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa…

- In Austria s-au inregistrat anul trecut 24.296 de cereri de azil, in scadere cu 43% de la 42.285 in 2016, a informat joi Biroul Federal pentru Imigrare si Azil (BFA). Datele preluate de Xinhua arata ca in acelasi timp au avut loc 11.974 de repatrieri din Austria. Seful BFA, Wolfgang Taucher,…

- In caz ca-l gasiți pe Prințul Harry mai stilat decat de obicei, in ultimele lui apariții publice, exista o explicație. Iar aceasta explicație poarta numele Meghan Markle, logodnica lui. Domnul și doamna Șic Nu puțini critici de moda au observat ca, de cand și-a oficializat relația cu fosta actrița americana,…

- Prima caracteristica a lui 2018 este aceasta: 2018 este despre tine! Sau este despre fiecare dintre noi in parte, la nivel profund sufletesc si de individualitate. Ca sa intelegem ce ne asteapta anul acesta, este foarte important sa avem perspectiva a ceea ce s-a intamplat in 2017. Anul…

- Obiectivul lui Filipe Teixeira pentru 2018 este caștigarea campionatului cu FCSB. Fotbalistul portughez a declarat, duminica seara, la finalul Galei AFAN, ca el si colegii sai trebuie sa fie mai buni in 2018 deoarece in momentul de fata formatia ros-albastra ocupa doar locul 2 in clasamentul Ligii I.…

- Procurorul general al Romaniei a declarat, vineri, inainte de sedinta CSM in care se va alege conducerea Consiliului pentru anul in curs, ca cel mai important obiectiv al magistratilor care vor fi in fruntea institutiei ar trebui sa fie apararea independentei magistraturii. "Eu am convingerea ca toti…

- Cititorul ne-a trimis aceste imagini dupa ce a fost zilele trecute prin cladirea Clinicii de Oftalmologie din zona Pieței 700 din Timișoara. Pereții sunt degradați, ușile la fel, iar in multe locuri se vede zugraveala cazuta și spații atacate de igrasie. Reprezentanții Spitalului Municipal…

- Cercetatorii au calculat in cadrul unui nou studiu zona locuibila din jurul unei stele neutronice. Acestea sugereaza ca in jurul unui pulsar ar putea exista planete cu apa lichida, la aceeasi distanta precum cea dintre Pamant si Soare.

- S.C. AUTOVIC COMPANY SRL a semnat un contract de finanțare nerambursabila prin POR 2014-2020, prin care iși va dezvolta activitatea. Proiectul ,,DEZVOLTAREA SOCIETATII S.C. AUTOVIC COMPANY S.R.L. PRIN ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”, finanțat prin Regio – Program Operațional Regional 2014-2020,…

- Nutritionistii recomanda ca, in perioada sarbatorilor, oamenii sa fie cumpatati in consumarea preparatelor culinare si a bauturilor alcoolice, la fel cum recomanda si consumarea produselor traditionale din carne de porc in locul celor pe baza de oua, potrivit Agerpres. „Cuvantul magic pentru sarbatori…