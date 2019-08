Mihăiţă îşi ia viluţele şi pleacă. Cu ce rămân ieşenii? De altfel, cetitorii nostri fideli stiu ca noi ne-am exprimat dubiile in privinta faptului ca Mihaita chiar mai vrea un mandat (desi nu l-ar refuza daca i-ar pica din cer) inca de acum un an sau chiar doi, si ca a pus in mod cert in prim plan capatuiala concentrata pe un mandat, pe spinarea jongleriilor imobiliare, dupa care trai nineaca pan" la pensioara pe banii fraierilor de ieseni care l-au ales, dar si ai celorlalti, evident. Nu mai intrebam iar, (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

