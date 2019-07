Stiri pe aceeasi tema

- Editia de luni seara a emisiunii "Dragoste fara secrete" s-a incheiat cu cateva decizii surprinzatoare. Cristi si Alexandra, femeia care a venit pentru a-l recastiga, formeaza un nou cuplu. De asemenea, Madalina a cerut sa plece din competitie.

- Rozy a fost condusa in camera, dupa ce i s-a facut rau in direct, la Dragoste fara secrete. Concurenta se reface, ușor ușor, iar intre timp, au fost difuzate imagini din apartamentul in care sta alaturi de Alexandru, iubitul ei, filmate in urma cu cateva ore.

- Carmen de la „Dragoste fara secrete” trece printr-o perioada extrem de grea, așa ca Bianca Sarbu i-a pregatit concurentei o surpriza. Pentru ca este ziua de naștere a mamei sale, doamna Lucia, mama lui Carmen a intrat in legatura directa prin telefon, la „Dragoste fara secrete”.

- Surpriza pentru telespectatorii "Dragoste fara secrete". Un nou cuplu a intrat in aceasta seara in competitie. Cei doi tineri care au venit sa se cunoasca mai bine, dar si sa castige marele premiu sunt Maia si Florin.

- Supriza pentru telespectatorii emisiunii "Dragoste fara secrete", de la Antena Stars, emisiune ce poate fi urmarita in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 12:00 si seara, de la 18:45, dar si sambata, de la 18:45, cand acestia pot urmari o gala retrospectiva, cu cele mai importante momente ale…

- Dupa ce cuplurile Flory-Andrei si Rozalia-Valentin au parasit concursul "Dragoste fara secrete", era primordial ca golul lasat de ei sa fie rapid umplut, cu oameni la fel de frumosi, dar poate mai doritori "sa lupte" pentru marele premiu, apartamentul.

- Chiar daca a fost eliminat din cadrul concursului "Dragoste fara secrete", Andrei a declarat pe retelele de socializare ca si-ar dori foarte mult sa revina in concurs si sa lupte, asa cum a promis, pentru fericirea unei familii nevoiase.

- Un scandal de proportii a avut loc in apartamentul unui cuplu din "Dragoste fara secrete". Madalin si Nicoleta s-au certat foarte tare, incat tanara vrea sa se desparta de el, fara sa ii mai acorde vreo sansa.