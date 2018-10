Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, vineri seara, la Parchetul General. El a spus ca a fost chemat in calitate de martor si ca spera sa fie vorba despre dosarul privind violentele din 10 august din Piata Victoriei. Liviu Dragnea a ajuns la Parchetul General dupa ora 18.00.El le-a spus jurnalistilor…

- 90 de ani de la sfintirea Crucii de pe Caraiman Foto: wikipedia.org. La Busteni, au loc, astazi, mai multe evenimente, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la sfintirea Crucii de pe Caraiman, dedicata eroilor cazuti pe front, în Primul Razboi Mondial. Despre aceste manifestari -…

- Trei proiectile și 164 de cartușe provenind din Primul Razboi Mondial au fost gasite, vineri, in Poiana lui Mihai, din comuna Schela, munitia fiind descoperita de un cetațean care cauta comori, cu un detector de metale. Acesta a sunat la 112. „Un cetațean a semnalat faptul ca, in comuna…

- La 14 august 2018 se implinesc 102 ani de la intrarea Romaniei in Primul Razboi Mondial, decizie care nu a fost luata cu inima usoara. Participarea tarii noastre la acest razboi mondial trebuie inteleasa ca o fila a istoriei framantate a Europei la inceputul secolului al XX-lea. Pana la data intrarii…

- Caz socant in Constanta. Un copil de aproape un an a fost lasat singur in masina incuiata cel putin o jumatate de ora, pe o caldura sufocanta. Autoturismul, inmatriculat in Suceava, era parcat in statiunea Mamaia.

- Casa memoriala ”Mihail Sadoveanu” din comuna Vanatori-Neamt, se afla pe Dealul Vovidenia, in imediata vecinatate a Schitului Vovidenia, la 1 km de Manastirea Neamt. Cladirea a fost ridicata in anul...

- Peste doua sute de spectatori, multi dintre ei turisti aflati pe litoral, au vizionat duminica seara, pe un ecran gigant amplasat in Piata Ovidiu din municipiul Constanta, filmul documentar "Marea Unire - Romania, la 100 de ani", realizat si prezentat de Agentia Nationala de Presa AGERPRES. Documentarul…

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a prezentat luni, 16 iulie, bustul de bronz al geografului francez Emmanuel de Martonne, ce va fi amplasat in proximitatea Monumentului Unirii din municipiu. Geograful francez, care a trait intre anii 1873-1955, este cunoscut pentru meritul avut in trasarea granițelor…