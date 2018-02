Mihail Saakaşvili: Nu voi cere azil în Polonia Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, unul dintre liderii cei mai vocali ai opozitiei ucrainene, a declarat marti pentru postul de televiziune ucrainean Newsone ca in prezent 'se afla sub protectia politiei poloneze', adaugand ca a informat Ministerul de Interne polonez ca nu va cere azil in Polonia, relateaza agentia de presa PAP.



Intrebat despre posibilitatea extradarii sale din Polonia in Georgia, fostul presedinte georgian a minimalizat aceasta eventualitate, sustinand ca autoritatile de la Tbilisi se tem de el.



'Am spus inca de la inceput ca, daca…

Sursa articol: agerpres.ro

