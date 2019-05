Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciornolutki a indicat ca a depus joi o cerere in acest sens la noua administratie prezidentiala de la Kiev si intreprinderi demersuri intense pentru ca Saakasvili sa se poata intoarce in Ucraina. La sfarsitul lunii aprilie, fostul presedinte georgian a anuntat ca a facut demersuri pentru ca sa-i fie ridicata interdictia de intrare in Ucraina, instituita dupa ce intrase in tara la 10 aprilie 2017 dinspre Polonia, fara a trece controlul la frontiera de partea ucraineana. La 12 aprilie, el a fost expulzat in Polonia, dupa ce a fost arestat la Kiev.