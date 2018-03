Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 10 persoane au fost ranite și 50 au fost arestate, sambata in Kiev, in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP citat de Agerpres. Dintre persoanele ranite, șase au fost manifestanți…

- 10 oameni - protestatari si politisti - au fost raniti si cel putin 50 arestati sambata, la Kiev, in timpul ciocnirilor dintre politisti si protestatarii anticoruptie care au infiintat o tabara in apropierea Parlamentului, relateaza AFP. Zeci de sustinatori ai Mihail Saakasvili, fostul presedinte georgian…

- Ucraina i-a interzis, timp de trei ani, intrarea pe teritoriul sau fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili, devenit opozant la Kiev si expulzat pe 12 februarie in Polonia, a anuntat miercuri serviciul de frontiera ucrainean.

- Saakasvili a primit interdictie de intrare pe teritoriul ucrainean din ordinul comandantului responsabil de sectiunea de frontiera pe care ex-liderul georgian a trecut-o ilegal in luna septembrie, a declarat, pentru AFP, purtatorul de cuvant al autoritatii de frontiera, Oleg Slobodian.Comandantul…

- Saakasvili a primit interdictie de intrare pe teritoriul ucrainean din ordinul comandantului responsabil de sectiunea de frontiera pe care ex-liderul georgian a trecut-o ilegal in luna septembrie, a declarat, pentru AFP, purtatorul de cuvant al autoritatii de frontiera, Oleg Slobodian.Comandantul…

- Cateva mii de sustinatori ai fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili au manifestat duminica pe strazile din Kiev, capitala Ucrainei, pentru a cere demisia presedintelui ucrainean Petro Porosenko, relateaza dpa preluat de agerpres. Conform estimarilor, 2.500 de persoane au luat parte la…

- Cateva mii de sustinatori ai fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili au manifestat duminica pe strazile din Kiev, capitala Ucrainei, pentru a cere demisia presedintelui ucrainean Petro Porosenko, relateaza dpa. Conform estimarilor, 2.500 de persoane au luat parte la demonstratia de duminica din…

- Pe fundalul limitarii din partea Kievului a afacerilor cu regimurile separatiste din estul Ucrainei și Crimeea anexata, companiile ucrainene continua sa fac bani din export spre „Transnistria”, - o regiune separatista din estul altei țari , - Moldova, se spune în investigația jurnalistica…

- CHIȘINAU, 13 feb — Sputnik. Momentul reținerii lui Mihail Saakașvili, fost președinte al Georgiei, fost guvernator al regiunii Odesa din Ucraina și lider al „Mișcarii forțelor noi", în restaurantul „Suluguni" din Kiev, a fost înregistrat de camerele de supraveghere.…

- 'Continuam lupta', a spus Saakasvili dupa sosirea din Polonia, sugerand ca intentioneaza sa ramana in Olanda, tara de origine a sotiei sale.Mihail Saakasvili a fost arestat luni intr-un restaurant din centrul Kievului si trimis imediat in Polonia la bordul unui avion, punandu-se capat unui…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, expulzat din Ucraina si trimis in Polonia saptamana aceasta, a sosit miercuri in Olanda, unde este hotarat sa-si „continue lupta“, a declarat el miercuri pentru AFP.

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, expulzat din Ucraina si trimis in Polonia in aceasta saptamana, a sosit miercuri in Olanda, unde este hotarat 'sa-si continue lupta', a declarat el pentru AFP. 'Continuam lupta', a spus Saakasvili dupa sosirea din Polonia, sugerand ca intentioneaza…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili se afla in Olanda dupa expulzarea sa din Ucraina la inceputul acestei saptamini, a informat miercuri agentia de stiri olandeza ANP, relateaza Reuters. Ministerul de Externe olandez nu a putut fi contactat pentru a confirma aceasta informatie. Opozantul si…

- Cabinetul de Miniștri a intreprins și anterior eforturi pentru soluționarea conflictului armat din Ucraina. De cuvintele fostului președinte al Georgiei și fostul guvernator al regiunii Odesa, Mihail Saakașvili, referitoare la situația politica din Ucraina, a luat act Guvernul Germaniei. {{271357}}De…

- Fostul presedinte georgian devenit lider al protestelor in Ucraina, Mihail Saakasvili a cerut marti Uniunii Europene si cancelarului german, Angela Merkel, in special sa-l sprijine in campania sa anticoruptie impotriva presedintelui ucrainean Petro Porosenko, informeaza dpa.Porosenko distruge…

- Mihail Saakașvili a anunțat despre intenția sa de a se intoarce in Ucraina in mod legal. Fost guvernator al regiunii Odesa și ex-președinte georgian, Saakasvili a declarat ca nu va cere azil politic in Polonia. La o conferința de presa susținuta la Varșovia, politicianul a mai spus ca nu are alta cetațenie…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, unul din liderii opozitiei ucrainene, a fost deportat luni in Polonia de autoritatile din Ucraina, informeaza site-ul agentiei Reuters. "Aceasta persoana intrase ilegal pe teritoriul ucrainean, prin urmare, conform procedurilor legale, a fost retrimisa in…

- Politia de frontiera poloneza a anuntat ca Saakasvili a sosit in Polonia si i s-a permis sa intre in tara. El a intrat in Ucraina in septembrie 2017, venind tot dinspre Polonia. Autoritatile ucrainene au incercat atunci sa impiedice patrunderea sa in tara pe la frontiera terestra, dar actiunea…

- Mihail Saakasvili, fost presedinte Georgian și lider de opozitie in Ucraina, a fost arestat la Kiev, de trupele speciale, in timp ce lua masa la un restaurant. A fost dus imediat la aeroport, unde a fost imbarcat intr-un avion avion cu destinatia Polonia.

- Opozantul Mihail Saalkasvili, acuzat ca a urzit o "lovitura de stat" in Ucraina si caruia i s-a retras cetatenia ucraineana in vara, a fost arestat si expluzat catre Polonia, au anuntat autoritatile ucrainene. "Aceasta persoana se afla pe teritoriul ucrainean ilegal, de aceea (...) ea a fost trimisa…

- UPDATE: Autoritatile ucrainene au anunțat ca opozantul Mihail Saalkasvili, acuzat ca a urzit o ”lovitura de stat” in Ucraina si caruia i s-a retras cetatenia ucraineana in vara, a fost arestat si expluzat catre Polonia, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Aceasta persoana se afla pe teritoriul ucrainean…

- Fostul presedinte georgian, Mihail Saakasvili, devenit lider de opozitie in Ucraina, a fost arestat luni la Kiev de fortele speciale in timp ce lua masa la un restaurant din Kiev, de unde a fost dus la aeroport si expulzat in Polonia, a anuntat un purtator

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a fost arestat luni la Kiev. Anuntul a fost facut de asociatul sau, David Sakvarelidze, citat de unian.net, scrie Unimedia.md . Mihail Saakasvili a fost retinut in timp ce lua masa intr-un restaurant din Kiev. UPDATE: Autoritatile ucrainene au anuntat, luni,…

- Mihail Saakasvili, liderul PartiduluI Miscarea Noilor Forte din Ucraina, a fost retinut, luni, la Kiev, a anuntat Tatiana Bagranovskaia, purtatorul de cuvant al fostului presedinte georgian, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Mihail Saakasvili a fost rapit din interiorul restaurantului…

- Fostul presedinte georgian, Mihail Saakasvili, devenit lider de opozitie in Ucraina, a fost 'rapit' luni la Kiev de persoane necunoscute. Așa cum reiese din imaginile de mai jos, indivizi neidentificati care purtau costume de camuflaj verzi si aveau fetele acoperite cu masti l-au luat cu forta pe…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, care a devenit un cunoscut opozant in Ucraina, a fost „rapit“ luni la Kiev de catre barbati mascati, au anuntat purtatoarea sa de cuvant si apropiati, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Cateva mii de oameni au demonstrat duminica la Kiev, cerand demisia presedintelui Petro Porosenko. Liderul protestatarilor, fostul presedinte georgian devenit politician in Ucraina, Mihail Saakasvili, a spus ca protestul ar pune inceputul unui efort de „demontare a unui sistem putred si corupt”.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a protestat joi impotriva adoptarii in Polonia a unei legi 'inacceptabile' ce vizeaza sa apere imaginea tarii si permite urmarirea in justitie a celor care neaga crimele nationalistilor ucraineni comise intre 1925 si 1950, informeaza AFP. …

- Un tribunal de la Tbilisi l-a condamnat vineri – in contumacie – la trei ani de inchisoare pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care l-a gasit vinovat de ”abuz de putere” in dosarul asasinatului unui tanar bancher georgian, Sandro Girgvliani, in 2006, in timpul presedintiei sale, relateaza…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, implicat in politica din Ucraina, a declarat joi ca Vladimir "Putin pur si simplu nu poate uita de mine", dupa ce liderul de la Kremlin a spus despre el ca "scuipa in fata poporul georgian si poporul ucrainean", relateaza DPA. In comentarii postate pe…

- Un tribunal din Kiev l-a eliberat aseara pe opozantul Mihail Saakașvili, arestat sâmbata, respingând astfel solicitarea Parchetului, care ceruse în acest caz consemnare la domiciliu cu brațara electronica pentru fostul președinte georgian, transmite Agerpres. Saakașvili…

- Un tribunal din Kiev l-a eliberat luni seara pe opozantul Mihail Saakașvili, arestat sambata, respingand astfel solicitarea Parchetului, care ceruse in acest caz consemnare la domiciliu cu brațara electronica pentru fostul președinte georgian, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. Saakașvili și susținatorii…

- Mihail Saakașvili a fost eliberat. Un tribunal din Kiev l-a eliberat luni seara pe opozantul Mihail Saakașvili, arestat sambata, respingand astfel solicitarea Parchetului, care ceruse in acest caz consemnare la domiciliu cu brațara electronica pentru fostul președinte georgian, transmite Agerpres .…

- Un tribunal din Kiev l-a eliberat luni seara pe opozantul Mihail Saakașvili, arestat sambata, respingand astfel solicitarea Parchetului, care ceruse in acest caz consemnare la domiciliu cu brațara electronica pentru fostul președinte georgian, transmite AFP. Saakașvili și susținatorii…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a fost dus luni in fata unei instante din Kiev, sub acuzatia ca a adunat sustinatori pentru a rasturna puterea din Ucraina, relateaza DPA. Instanta urmeaza sa decida in legatura cu o posibila incarcerare a fostului presedinte al Georgiei, devenit intre…

- Instanța urmeaza sa decida in legatura cu o posibila incarcerare a fostului președinte al Georgiei, devenit intre timp politician in Ucraina.El a fost reținut in weekend inainte de a putea sa conduca un marș de protest prin centrul Kievului pentru a cere suspendarea din funcție a președintelui…

- Instanța urmeaza sa decida in legatura cu o posibila incarcerare a fostului președinte al Georgiei, devenit intre timp politician in Ucraina. El a fost reținut in weekend inainte de a putea sa conduca un marș de protest prin centrul Kievului pentru a cere suspendarea din funcție a președintelui…

- Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili a fost dus luni in fața unei instanțe din Kiev, sub acuzația ca a adunat susținatori pentru a rasturna puterea din Ucraina, relateaza DPA. Instanța urmeaza sa decida în legatura cu o posibila încarcerare a fostului președinte…

- Mai multe mii de susținatori ai lui Mihail Saakașvili, opozant fața de puterea din Ucraina, s-au strans duminica in centrul Kievului pentru a cere eliberarea fostului președinte georgian și destituirea șefului statului ucrainean, Petro Poroșenko, relateaza AFP. Manifestanții au defilat pe strazi purtand…

- Cateva mii de persoane au protestat, duminica, in centrul capitalei ucrainene Kiev impotriva arestarii fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili, un lider marcant al opozitiei ucrainene, si au cerut suspendarea presedintelui Petro Porosenko, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Mii de persoane au manifestat, duminica, la Kiev, pentru fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili si impotriva liderului ucrainean Petro Porosenko, scrie news.ro.Manifestantii au defilat cu bannere antiguvernamentale si anticoruptie, dar si cu pancarte reprezentandu-l pe Porosenko in spatele…

- Mai multe mii de partizani ai lui Mihail Saakașvili, opozant fața de puterea din Ucraina, s-au strans duminica in centrul Kievului pentru a cere eliberarea fostului președinte georgian și destituirea șefului statului ucrainean, Petro Poroșenko, relateaza AFP. Manifestanții au defilat…

- Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili, devenit opozant al guvernului președintelui ucrainean, Petro Poroșenko, a fost arestat vineri la Kiev de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), dupa ce marți acesta scapase din mainile polițiștilor veniți sa-l aresteze, transmite EFE. "Agenții…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat vineri ca este gata sa implice experti internationali in ancheta asupra presupusei finantari ruse a activitatilor adversarului sau politic, fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care il acuza ca este in solda Moscovei, informeaza AFP. "Daca…

- 'Nu va fie frica. Armata este de partea noastra', le-a spus el susținatorilor sai care l-au scapat din mainile poliției și au inceput sa ridice baricade in jurul locuinței sale, unde poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții veniți sa-l sprijine.Serviciul de Securitate…

- Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili a sfidat marți puterea președintelui ucrainean Petro Poroșenko și a chemat la un nou 'Maidan' dupa ce a fost arestat la Kiev și apoi eliberat de susținatorii sai, care s-au confruntat cu poliția, transmite de la Kiev agenția EFE. 'Nu va fie frica.…

- Incidente grave au avut loc dupa ce fostul presedinte al Georgiei, Mihail Saakasvili a fost retinut. Zeci de sustinatori ai politicianului au inceput sa protesteze impotriva retinerii acestuia si chiar au blocat trecerea automobilului Serviciului de Securitate al Ucrainei și au cerut chiar si inițierea…

- Fortele de securitate din Kiev au efectuat perchezitii la locuinta fostului presedinte georgian Mihail Saakașvili, in prezent lider al Miscarii Fortelor Noi – a anuntat David Sakvarelidze, asociat al lui Sakasvili, informeaza Radio Romania. Totodata, acesta a facut apel la simpatizantii fostului…

- Fostul guvernator al regiunii Odesa, Mihail Saakasvili, a fost arestat la Kiev. Deocamdata nu se cunoaste ce acuzatii i se aduc, scrie meduza.io. De dimineata, opozantul a amenintat politistii ucraineni ca se va arunca in gol de pe acoperisul edificiului unde locuieste. Gestul vine dupa ce fortele de…

- UPDATE // Inainte de a fi reținut, Saakașvili a indemnat toți ucrainenii sa iasa in strada și sa protesteze impotriva guvernarii de la Kiev. UPDATE // Fostul guvernator al regiunii Odesa a fost reținut și urcat intr-o mașina a serviciilor speciale. Simpatizanții sai impiedica mașina sa se deplaseze.…