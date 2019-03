Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a implinit sambata 88 de ani inconjurat de familie si fara acte oficiale pe agenda, informeaza EFE. "Nu are nimic programat (pentru sambata), dar, evident, isi va sarbatori ziua de nastere. A invitat rude si prieteni", a declarat pentru agentia RIA…

- Ultimul presedinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a lansat un apel Statelor Unite ale Americii sa reia 'un dialog serios' cu Rusia in problema armelor nucleare si a avertizat impotriva 'tendintelor distructive periculoase' din politica mondiala, intr-un articol publicat miercuri…

- Tratatul INF, semnat in 1987 de catre presedintele american de la acea vreme, Ronald Reagan, si liderul sovietic Mihail Gorbaciov, interzice utilizarea unei serii intregi de rachete cu raza de actiune variind intre 500 si 5.000 de km. Rusia sustine ca insa scutul anti-racheta de la Deveselu ar incalca…

- "NATO nu are nicio intentie sa desfasoare noi arme nucleare in Europa", a declarat Stoltenberg intr-un interviu acordat din capitala Norvegiei. "Nu trebuie sa reflectam ceea ce face Rusia. Dar in acelasi timp trebuie sa ne asiguram ca mentinem o descurajare credibila si eficienta", a spus…

- Transnistria este 'mica Rusie' si niciodata nu a fost separata de Rusia, a declarat Aleksei Puskov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus), la inaugurarea marti la Moscova a Fundatiei 'Transnistria' pentru…

- ''Suntem de parere ca Rusia poate salva acordul'', a declarat Heiko Maas intr-o intalnire cu omologul sau rus Serghei Lavrov, desfasurata la Moscova. Lavrov a descris acuzatiile americane drept un pretext pentru retragerea SUA din acest tratat. Luna trecuta, Washingtonul a dat…