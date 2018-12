Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice, a salutat rolul pe care George H.W.Bush, decedat vineri, l-a avut in a pune capat razboiului rece si cursei inarmarii dintre SUA si URSS, informeaza sambata dpa, potrivit Agerpres. Gorbaciov a facut aceasta declaratie dupa ce mass-media…

- ”Sper ca o cursa a inarmarii sa poata sa fie oprita si sa putem continua dezarmarea nucleara” pe care a lansat-o impreuna cu fostul presedinte american Ronald Reagan, a declarat Gorbaciov. Ultimul presedinte al Uniunii Sovietice a facut aceasta declaratie dupa ce a participat, la Moscova,…

- Autor: Stelian ȚURLEA Dupa cele doua volume monumentale despre istoria politica și militara a Romaniei in perioada Razboiului Rece (”Ferește-ma, Doamne, de prieteni” și ”Cei dintai vor fi cei din urma”) istoricul american Larry Watts ”ofera publicului o noua lucrare in care analizeaza evenimentele…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Europa nu intelege implicatiile unei posibile desfasurari de rachete americane in cazul in care SUA se vor retrage efectiv din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) si a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect…

- Retragerea SUA din tratatul INF ar putea afecta grav securitatea Europei, avertizeaza Serghei Soigu, ministrul rus al apararii. Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Europa nu întelege implicatiile unei posibile desfasurari de rachete americane în…

- 'Presedintele Trump va fi foarte bucuros sa va intalneasca la Paris, in marja comemorarii a 100 de ani de la semnarea Armistitiului', a spus Bolton la inceputul intrevederii sale cu Vladimir Putin la Moscova. Putin i-a spus lui Bolton ca Rusia este uneori surprinsa de masurile, in opinia…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA și preluat de agerpres. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice,…

- Principala etapa a Exercitiului militar Vostok-2018, cel mai amplu efectuat de armata rusa in ultimele decenii, a avut loc joi in Poligonul Tugol, situat in regiunea Trans-Baikal, informeaza site-ul agentiei Tass preluat de mediafax. Vostok-2018 este cel mai mare exercitiu efectuat de armata…