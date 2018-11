Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte sovietic Mihail Gorbaciov a avertizat joi Rusia si Statele Unite in privinta relatiilor tensionate, adaugand ca acestea pot duce la reinceperea Razboiului Rece, lucru „nedorit la nivel global”, relateaza Associated Press.

- El a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect ca in interiorul NATO si UE sa se desfasoare o dezbatere pe acest subiect, transmite agentia EFE. 'In privinta rachetelor cu raza scurta si medie de actiune, avem impresia ca nu toti in Europa inteleg ca aceasta decizie va avea consecinte…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage unilateral SUA din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) este o greseala, a apreciat duminica fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov, cosemnatar al INF, potrivit agentiei ruse Interfax, preluata de Reuters si AFP, informeaza…

- Informația ca Statele Unite se retrage din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF) a fost confirmata, sambata, de presedintele american. „Rusia a incalcat acordul. Il incalca de multi ani”, a declarat președintele Trump sambata, la Elko, in Nevada, unde a participat la un miting. „Iar noi…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, iar ulterior…

- „Rusia a incalcat prevederile tratatului. Le-au incalcat de mulți ani și nu știu de ce președintele Obama n-a negociat sau nu a retras țara din tratat. Nu ii vom lasa sa incalce un acord nuclear și sa produca arme pe care noi n-avem voie sa le producem. Noi am respectat acordul, insa Rusia nu a facut-o,…

- Statele Unite ale Americii au lasat sa se inteleaga joi ca s-ar putea retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), datand din perioada Razboiului Rece, daca Rusia va continua sa 'incalce' acest acord vechi de 30 de ani, relateaza France Presse. Administratia americana denunta de…

- "Europa nu se mai poate baza numai pe Statele Unite in privinta securitatii. Ne revine astazi responsabilitatea de a garanta securitatea si, prin urmare, suveranitatea europeana", a afirmat Emmanuel Macron intr-o alocutiune rostita cu ocazia conferintei anuale a ambasadorilor, la Paris."Trebuie…