- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Europa nu intelege implicatiile unei posibile desfasurari de rachete americane in cazul in care SUA se vor retrage efectiv din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) si a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect…

- Autoritațile din Statele Unite au impus joi sancțiuni impotriva a doua companii din Singapore, acuzate ca spalau bani pentru Coreea de Nord prin sistemul financiar american, au anunțat reprezentanții Departamentului Trezoreriei, relateaza Associated Press, informeaza Mediafax.Departamentul de Justiție…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA și preluat de agerpres. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice,…

- John Bolton exercita presiuni ca Donald Trump sa retraga Statele Unite din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), incheiat cu Rusia in 1987, in timpul Razboiului Rece, in pofida opozitiei altor membri ai administratiei si unor aliati, potrivit unor surse la curent cu acest demers, dezvaluie…

- Acuzatiile impotriva Rusiei facute de mai multe tari occidentale privind atacurile cibernetice globale nu se bazeaza pe dovezi concrete si sunt "cu caracter general", au transmis luni oficialii de la Kremlin. Purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dimitri Peskov, a transmis ca nu exista planuri…

- Statele Unite ale Americii au lasat sa se inteleaga joi ca s-ar putea retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), datand din perioada Razboiului Rece, daca Rusia va continua sa 'incalce' acest acord vechi de 30 de ani, relateaza France Presse. Administratia americana denunta de…

- Statele Unite ale Americii au acuzat joi Moscova de modificarea unui raport independent al Natiunilor Unite pentru a ascunde faptul ca unele companii ruse au incalcat sanctiunile internationale care vizau Coreea de...

- Statele Unite au introdus sanctiuni impotriva unor firme din Rusia si China, care sunt acuzate de Washington ca ar fi interactionat cu nave nord-coreene si ar fi exportat alcool si tutun in Coreea de Nord, incalcand astfel regimul sanctiunilor impotriva Phenianului.