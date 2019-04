Stiri pe aceeasi tema

- Nikolai Gorbaciov s-a nascut pe 15 mai 1948 in orasul Rogacev, din regiunea Gomel, si a fost singurul campion olimpic din Belarus care s-a nascut, a crescut, a trait si a lucrat in acelasi oras. Campion olimpic la canoe K2-1000 metri, la JO 1972, de la Munchen, Nikolai Gorbaciov a primit in…

- Autoritatile electorale au pregatit 10.720 de centre de votare din toata tara si inca 96 pentru ambasadele si consulatele statului evreu din strainatate. Sunt 6,3 milioane de votanti eligibili in Israel, potrivit comisiei electorale a tarii. Peste 40 de partide politice candideaza pentru…

- Parlamentul algerian se va reuni marti la orele 08.00 GMT pentru a desemna presedintele interimar, a anuntat sambata seara Consiliul Natiunii, camera superioara a Parlamentului, Constitutia prevazand ca aceasta responsabilitate revine presedintelui Consiliul Natiunii, Abdelkader Bensalah, relateaza…

- Fiica presedintelui Parlamentului, Andrian Candu, isi sarbatoreste, astazi, ziua de nastere. In acest context, seful Legislativului a venit cu un mesaj pentru Vera, cea care a implinit frumoasa varsta de 7 anisori.

- Orașul olandez Utrecht este in doliu, dupa atacul din tramvai in care au murit 3 oameni și 5 au fost raniți. Suspectul este interogat de poliție. Numele lui este Gokmen Tanis, are 37 de ani și este nascut in Turcia. Inca nu a dezvaluit motivele care au stat in spatele atacului.

- Majoritatea PSD-ALDE nu va face nicio modificare la legea bugetului, așa cum cere președintele Klaus Iohannis, și ii va retrimite acestuia legea inapoi cat mai urgent, pentru a arata forța și capacitatea majoritații și pentru a fi obligat sa o promulge in zece zile, a declarat deputatul PSD Florin Iordache.

- 'In buget sunt masuri economice si sociale foarte importante. Presedintele ce a ales sa faca? Ati vazut, este o sicanare evidenta a Guvernului. Eu nu-mi aduc aminte ca vreun presedinte in trecut sa fi trimis bugetul la Curtea Constitutionala pentru ca bugetul este, cu precadere, un apanaj al Executivului…

- Parlamentul egiptean a aprobat joi amendamentele constituționale care îi permit președintelui în vigoare, Abdel Fattah al-Sisi, sa ramâna la putere pâna în 2034, acesta sporindu-și puterea de control și asupra sistemului judiciar.Amendamentele presupun modificarea mandatului…