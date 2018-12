Mihail – Cel mai difuzat artist international pe radio-urile din Italia in 2018!

Stiri pe aceeasi tema

- Topul celor mai bune scoli europene de afaceri a ramas aproape neschimbat fata de anul trecut, London Business School (LSB) fiind numarul unu pentru al cincilea an consecutiv, conform clasamentului realizat de publicatia britanica The Financial Times (FT). LBS continua sa beneficieze de gama…

- Piata de e-commerce din Romania creste de la an la an si acest lucru se vede cel mai bine in vanzarile pe care retailerii online le inregistreaza cu ocazia evenimentului Black Friday. Totusi, suntem in urma Poloniei si a Cehiei in ceea ce priveste comertul transfrontalier, o componenta unde Vladimir…

- Mihail a devenit in ultimii ani unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, iar ultima lui piesa „Dorul ma ia” se anunța un nou mare succes! Artist intru totul, Mihail face totul din pasiune – tocmai de aceea a fost recrutat și de magazinul online de surprize cu scop caritabil iwonder.ro . Astfel,…

- Mihail, unul dintre cei mai iubiți artiști din Moldova, lanseaza piesa „Dorul ma ia” – o melodie despre dragostea de viața și despre momentele de nostalgie prin care trecem cu toții. Așa cum și-a obișnuit publicul, artistul impletește versuri emoționale cu un sound aparte și de data aceasta, astfel…

- Concertul anual de Craciun de la Vatican a ajuns la cea de-a 26-a editie, iar evenimentul a gazduit de-a lungul anilor artisti precum Patti Smith, Bryan Adams, Al Bano, Tom Jones si Lauryn Hill. Mihail a cucerit piata muzicala din Italia, unde a avut mai multe concerte în aceasta vara,…

- Unul din cei mai in voga cantareți și-a deschis sufletul pentru Libertatea. Mihail ne-a marturisit ca se simte insurat cu muzica și ca acum, la 27 de ani, nu are timp de iubire, iar viața lui personala e foarte plictisitoare. Dupa 30 de ani insa, se va gandi sa se așeze la casa lui. „Viața personala…

- Cantarețul de origine basarabeana Mihail a fost invitat la concertul anual de Craciun de la Vatican, care va avea loc anul acesta pe 15 decembrie, scrie Mediafax.Concertul anual de Craciun de la Vatican a ajuns la cea de-a 26-a ediție, iar evenimentul a gazduit de-a lungul anilor artiști precum…

- Unul dintre artistii cu cea mai spectaculoasa ascensiune a ultimilor ani, Mihail, impresioneaza prin performantele atinse in domeniul muzical, intr-un timp foarte scurt. Artistul care a avut un parcurs uimitor s-a bucurat in acest an de un binemeritat succes international. El a cucerit piata muzicala…