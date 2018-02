Stiri pe aceeasi tema

- Afirmatii extrem de grave la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Marele ei dusman a facut dezvaluiri incredibile in direct la Antena 3. Mihaiela Iorga Moraru a facut devoalari incredibile din dosarul Microsoft, dar a atacat si politica lui Kovesi de a conduce DNA.DEZVALUIRI despre razboiul…

- Presedintele Senatului despre revocarea sefei DNA: Toader nu m-a informat Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privința…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Noi dezvaluiri facute de jurnalistul Dan Andronic in serialul Noi suntem Statul. Fostul tensiman Dinu Pescariu s-ar fi intalnit cu Laura Codruta Kovesi in 2013 chiar in biroul acesteia din DNA.„Era Sf. Ilie, 20 iulie 2013. Locația este una din vilele RAPPS, iar ofițerii SPP va pot da mai multe…

- Fostul președinte Traian Basescu critica în termeni duri o presupusa întâlnire între Laura Codruța Kovesi și principalul denunțator din dosarul Microsoft, Dinu Pescariu, în 2013, conform unei dezvaluiri recente din

- Razboiul total dintre Traian Basescu si cei din PSD pare fara sfarsit. Actualul senator PMP nu rateaza nicio ocazie sa-i atace pe social-democrati. De aceasta data, Basescu face afirmatii extrem de grave la adresa lui Liviu Dragnea. Basescu spune ca Dragnea dicta mai multe condamnari de oameni politici…

- Modul in care Laura Codruța Kovesi incearca sa scape de raspunderea prescrierii unor fapte din dosarul Microsoft și sa arunce totul in carca procuroarei Mihaela Iorga Morar este in totala contradicție cu desfașurarea reala a evenimentelor. Așa cum le-am reconstituit pe parcursul documentarii.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca problema coruptiei in Romania nu va putea fi rezolvata doar arestand inculpati, trimitand functionari in judecata sau obtinand condamnari, adaugand ca efortul investigativ al procurorilor trebuie dublat de masuri de prevenire.

- Procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, referindu-se la dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii pentru ca faptele s-au prescris, ca, dincolo de faptul ca in acest dosar procurorii au facut patru rechizitorii si au trimis in judecata mai multe…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, la o dezbatere privind frauda in achizitii publice, referitor la clasarea dispusa in Microsoft, ca interventia prescriptiei nu este doar vina procurorilor, mentionand ca parchetul a fost sesizat la 9 ani dupa comiterea faptelor.

- Laura Codruța Kovesi nu numai ca se spala pe maini de prescrierea faptelor din dosarul Microsoft, ba chiar il asmute pe Augustin Lazar asupra Mihaielei Iorga Moraru, procuroarea care a instrumentat cauza, data afara abuziv din DNA de Kovesi. Nu așa proceda șefa DNA și cu dosarul ICA. In iunie 2014,…

- Prima iesire publica a Laurei Codruța Kovesi dupa declansarea scandalului Microsoft. Șefa DNA participa la dezbatere cu tema ,,Frauda și corupția în domeniul achizițiilor publice''.

- Este cu neputința sa mai existe vreun concetațean cât de cât bine intenționat și care sa nu constate astazi caracterul politic al unora dintre cele mai importante operații DNA. Mega escrocheria Microsoft a debutat politic sub aspectul anchetelor penale și s-a stins lamentabil, tot politic.…

- Anuntul de prescriere a infractiunilor in dosarul Microsoft continua sa provoace speculatii asupra motivului, pe masura ce ies la iveala noi date, care par sa intareasca afirmatia articolului din Evenimentul Zilei de ieri, conform careia cercetarea s-a inchis pentru a nu se ajunge la Monica Macovei…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca seful statului, Klaus Iohannis, ar trebui sa o schimbe pe Laura Codruta Kovesi cat mai repede, daca tine la DNA, sau sa o pastreze cu mandatul de a indrepta ceea ce a stricat la DNA si de a scapa de procurorii slugi. El a spus, la Romania TV, ca Kovesi administreaza…

- Ingrid Mocanu, intr-o noua postare pe contul personal de socializare, scoate in evidenta cateva aspecte despre dosarul Microsoft, aratand totodata unde „minte” sefa DNA, Laura Codruta Kovesi: „Iorga Moraru nu putea cere singura ridicarea imunitații, ci numai Kovesi putea semna adresa: deci cel puțin…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga, in cazul careia DNA a sesizat Inspectia Judiciara in legatura cu instrumentarea dosarului Microsoft, in care pentru sapte ministri a fost dispusa clasarea cauze, a declarat, vineri seara, la B1 TV, ca regreta ca nu s-a retras mai devreme din acest dosar, intrucat ar…

- "Da, probabil ca a fost cea mai simpla metoda de a explica esecul acestui dosar. Eu merg in continuare pe ideea ca poate a fost o interpretare gresita sau o necunoastere a legii, pentru ca este clar ca momentul consumarii infractiunii este corect determinat si in functie de un moment al consumarii infractiunii…

- Mihaiela Iorga, procurorul DNA care a instrumentat dosarul Microsoft, sustine a avut discutii privind problema interventiei prescriptiei in cauza, inca din 2014, cu Laura Codruta Kovesi si cu adjunctul sau, Calin Nistor, stabilit ca ancheta poate inainta.

- Mihaiela Iorga Moraru, procuroarea pe care Laura Codruța Kovesi o acuza ca din cauza ei a fost clasat dosarul Microsoft și i-a facut plangere la Inspecția Judiciara, spune ca șefa ei știa tot ce se intampla in dosar. Mai mult, Moraru a declarat, la B1 TV, ca a fost o ședința cu conducerea Direcției…

- DNA a anunțat, ieri, ca dosarul Microsoft a fost finalizat și ca a fost clasata cauza fața de șapte foști miniștri: Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu. Laura Codruța Kovesi reacționeaza și anunța ca nu iși da demisia…

- Nu imi dau demisia de la conducerea DNA! Este reactia procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, care a explicat, in direct la Digi24, cum s-a ajuns in situatia in care sase fosti ministri investigati pentru afacerea Microsoft au scapat de ancheta, pentru ca faptele lor erau...

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef DNA, a reacționat, vineri, pentru prima data in scandalul declansat de dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii dupa ce faptele s-au prescris. Aceasta a declarat, la Digi 24, ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu pentru Ziare.com, la o zi dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca faptele din dosarul Microsoft s-au prescris, ca “Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 ministri ...

- Laura Codruța Kovesi spune ca de vina pentru ca a trebuit sa claseze dosarul Microsoft e Inspecția Judiciara! Conform șefei DNA, care a evitat, la intrebarile Digi 24, daca are vreo vina in acest caz, ca IJ este cea care ar fi trebuit sa vada, la controalele pe care le-a efectuat la Direcție, ca…

- DNA a anunțat, ieri, ca dosarul Microsoft a fost finalizat și ca a fost clasata cauza fața de șapte foști miniștri: Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu.

- Parchetul General informeaza ca a sesizat Inspecția Judiciara inca din septembrie 2017 in privința procurorului DNA Mihaela Iorga Moraru, care a instrumentat dosarul Microsoft inainte de a fi data afara de la DNA de Laura Codruța Kovesi, dupa ce șase miniștri au fost scoși de sub urmarirea penala…

- Cristian Tudor Popescu spune ca Laura Codruta Kovesi trebuie sa iasa si sa explice cum a fost posibila o asemenea eroare in ancheta Microsoft, care sa duca la situatia in care sapte fosti ministri sa scape de acuzatii pe motivul prescrierii faptelor."O asemenea fapta afecteaza clar imaginea…

- Decizie incredibila in dosarul Microsoft! Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare dupa ce infractiunile s-au…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu dupa ce DNA a dispus clasarea cauzei fata de mai mulți foști ministri care erau cercetati pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft.Digi24: Laura Codruta Kovesi trebuie sa iasa si…

- Pe 12 ianuarie, Inspectia Judiciara a anuntat ca a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al DNA, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea mai multor abateri disciplinare. Dupa o perioada de tacere, Kovesi spune ca totul a inceput…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze."Lucrez…

- Ambasada SUA in Romania transmite, prin vocea adjunctei lui Klemm, un mesaj despre lupta anticorupție, intr-o perioada in care Laura Codruța Kovesi așteapta o decizie a ministrului justiției cu privire la o posibila propunere de revocare.Romania este "un exemplu in regiune in ceea ce priveste…

- Codruta Kovesi acuzata de ”canibalism inchizitorial” de procurorul Mihaiela Iorga. Șefei DNA i se cer despagubiri de 10.000 de euro Procurorul Mihaiela Iorga a cerut, in instanta, despagubiri de 10.000 de euro de la Laura Codruta Kovesi, Marius Iacob si institutia procurorului sef al DNA, pentru perioada…

- Procurorul Mihaiela Iorga a cerut, in instanta, despagubiri de 10.000 de euro de la Laura Codruta Kovesi, Marius Iacob si institutia procurorului sef al DNA, pentru perioada de dupa revocarea din functia de procuror al Directiei.

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a declarat, în aceasta seara, la Antena 3, ca vor urma alte documente care probeaza faptul ca DNA și SRI au înființat echipe mixte care au lucrat în dosare penale în așa fel încât sa strânga cât mai multe informații…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustine ca, in cazul in care vor fi adoptate propunerile de modificare si completare a Codurilor penale, in unele situatii orice ancheta va fi deschisa va fi fara eficienta, iar lupta cu coruptia nu va mai fi aceeasi."Atunci cand doresti sa ai eficienta…