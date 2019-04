Mihai Voropchievici: Schimbări uluitoare pentru 5 zodii în 2019 Zodii care se transforma decisiv TAUR – Ai incredere in tine, ieși din starea din confort și adapteaza-te. CAPRICORN – Este atat de introvertit, niciodata nu se exteriorizeaza, are nevoie sa puna lucrurile pe tava pentru ca altfel nu va reuși. Trebuie sa-și recunosca slabiciunile și fricile pentru ca altfel nu vor inainte. Trebuie sa discutati acum vreți nu vreți despre lucrurile care nu va plac, sa faceți un dialog cu cei din jur și sa va detensionați. Anul acesta puteți emapata cu cei din jur, deși sunteți foarte selectiv, trebuie sa aflați ce va lipsește. Cazanul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

