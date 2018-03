Stiri pe aceeasi tema

- Dupa vremea deosebit de rece, temperaturile incep sa creasca treptat, astfel incat in ultimele zile din martie si in primele zile ale lunii aprilie ser vor atinge maxime cuprinse intre 16 si 22 de grade in majoritatea zonelor tarii.

- Prognoza meteo 28 martie. Vremea se va incalzi fața de intervalul precedent. In jumatatea de nord a țarii vor fi innorari temporare și local vor cadea precipitații slabe, mixte la munte și mai ales sub forma de ploaie in zonele mai joase. Prognoza meteo 28 martie. In restul teritoriului cerul va fi…

- In urmatoarele trei zile, vom asista la o usoara crestere a temperaturii aerului, dar vremea se mentine cu mult sub valorile termice normale ale perioadei. Inclusiv in Bucuresti valorile minime se vor mentine in jurul pragului de inghet. Duminica, in cea mai mare parte a țarii valorile termice vor fi…

- Vremea pe 24 martie 2018 in Bucuresti va fi geroasa anunta ANM. Prognoza meteo anunta temperaturi record si duminica, insa, de luni, va fi o usoara incalzire.In noaptea de vineri spre...

- Prognoza meteo 23 martie. Vremea de menține in continuare rece, cu temperaturi minime. Va fi ninsoare viscolita in toata țara. In Capitala, se va depune un strat consistent de zapada. Rafalele vantului vor fi de 45…50 km/h si temporar peste 55 km/h, viscolind zapada si diminuand vizibilitatea. Prognoza…

- Va continua sa ninga, vineri, in judetul Alba. Vremea fi tot rece, doar duminica va urca cu cateva grade. Cerul va ramane acoperit de nori, sambata si duminica. Abia saptamana viitoare vor fi sanse sa ne bucuram de vreme frumoasa de primavara. In acest weekend, vor fi minime cuprinse intre -1 și -8…

- Prognoza meteo pentru perioada 19 martie – 1 aprilie indica faptul ca mercurul din termometre va crește pana la valori mai mari, dar ploile vor cadea in cantitați semnificative. Prognoza meteo pentru perioada 19 martie – 1 aprilie, data publicitații de ANM indica un regim termic in care temperaturile…

- Frig, vant, ploaie și chiar ninsoare. Baba Dochia iși mai scutura odata cojocul și nu ne lasa sa ne bucuram de primavara. Iarna nici ea nu vrea sa plece ușor și ne va ține inca vreo patru-cinci zile cu haine groase și centralele pornite. Vine o saptamana in care temperaturile sunt sub limitele normale…

- Vremea se raceste accentuat in Bucuresti, maxima termica se va situa in jurul valorii de -1 grad Celsius, iar precipitatiile sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile,...

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va prezenta innorari temporare in majoritatea zonelor; va ploua local in regiunile din vestul, sud-vestul si nordul tarii si pe spatii restranse in rest. In Carpatii Orientali, dar si in restul zonei montane la peste 1700 m altitudine precipitatiile vor fi si sub forma…

- Prognoza meteo 15 martie. Nu scapam nici azi de ploi! Vremea ramane capricioasa in urmatoarea perioada. Vor fi precipitații semnificative și, treptat, temperaturile vor scadea. Valorile termice diurne din 15 martie vor fi mai scazute decat cele din ziua anterioara, in special in jumatatea nordica a…

- Vremea va fi in continuare calda pentru aceasta data din an, chiar daca valorile termice diurne vor fi mai scazute decat cele din ziua anterioara, indeosebi in jumatatea nordica a tarii, informeaza ANM.

- Prognoza meteo. Ploile vor bate in retragere in orele urmatoare, dar temperaturile ridicate vor continua sa topeasca zapada de la munte, asa ca pericolul de inundatii nu a trecut inca. Vremea se va incalzi și mai mult in urmatoarele zile, dar un nou val de frig va ajunge duminica in Romania, provocand…

- Primavara autentica ne rasfata cu soare din belsug in urmatoarele zile, vremea fiind deosebit de calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii, insa din peisaj dar nu vor lipsi ploile.

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 grade, in Moldova, si 19 grade, in sudul Munteniei. Si in Capitala, cerul va avea innorari temporare, mai accentuate spre seara…

- ANM a estimat vremea de Paste, asa ca trebuie sa ne asteptam la temperaturi sub medie, exceptie facand regiunile sudice. Perioada 8 aprilie - 10 aprilie va surprinde prin vreme usor instabila.

- Vremea pe 7 martie 2018 se incalzește substanțial. Prognoza meteo ANM arata temperaturi ridicate și pe 8 martie, dar și pe 9 martie. In noaptea de marti spre miercuri, vremea va fi in general inchisa si va ploua in cea mai mare parte a tarii, transmite ANM. La munte se vor semnala precipitatii mixte…

- Primavara vine cu adevarat. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) prognozeaza pana pe 18 martie o incalzire accentuata a vremii, cu temperaturi care vor fi mai ridicate decat normalul perioadei, mai ales in jurul datei de 11 martie. Precipitatiile insa nu vor lipsi din peisaj, fiind afectatea…

- Dupa frigurile naprasnice care le suportam astazi, mult prea aspre pentru inceputul verii, pana la sfarșitul saptamanii, vom avea vreme frumoasa și chiar +16 grade Celsius in termometre.

- Chiar daca incepe sa se incalzeasca usor in cea mai mare parte a tarii, exista conditiipetnru formare poleiului si a lapovitei. De luni, vremea se va incalzi, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zona montana si local in sud-vestul, sudul si estul teritoriului. La sfarsit de saptamana,…

- In intervalul 2-3 martie vor fi precipitații mixte in sud și sub forma de ninsoare in nord, iar in 04.03 vor fi precipitații mixte doar in sudul extrem. Apreciem faptul ca precipitațiile vor fi ceva mai consistente in nord. Temperatura aerului va deveni pozitiva ziua, cu maxime de 5 °C in vest, iar…

- ANM a emis o actualizare privind prognoza meteo pentru zilele de 1 martie, 2 martie si 3 martie 2018. Vremea va fi geroasa, cu temperaturi de pana la minus 26 de grade Celsius. Vremea, joi, 1 martie 2018.Vremea va fi in continuare geroasa, mai ales dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a tarii,…

- Vremea va fi geroasa dimineața și noaptea, la inceput cu precadere in jumatatea de nord, apoi și in restul teritoriului, iar intensificarile temporare ale vantului vor amplifica senzația...

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza estimativa pentru urmatoarele trei luni, mai exact pana in luna mai 2018. Potrivit ANM, in lunile martie si aprilie vor fi precipitatii excedentare. Si luna mai va fi o luna cu precipitatii abundente, exceptie facand partea de sud-est…

- Prognoza meteo pentru intervalul 23-25 februarie, data publicitații de ANM, arata ca vremea va fi in general inchisa, cu precipitații in aproape toata țara, atat sub forma de ninsoare, cat și de ploi. In perioada 23025 februarie vremea va fi inchisa, se vor semnala precipitatii, mai ales spre seara…

- Temperaturile din Sud si Sud-Est vor fi cuprinse intre -1° C si 3° C, minima fiind atinsa in Ploiesti, iar maxima in Giurgiu. Vom avea parte de ploaie ușoara. Viteza vantului va ajunge pana la 24 km/h. Cerul va fi plin de nori. Vremea se va menține in general inchisa, cu innorari persistente indeosebi…

- Doar un pic ne fenteaza iarna , așa, sa ne dea impresia ca vrea sa plece… La inceputul saptamanii viitoare vremea se mai incalzeste puțin iar soarele va miji ușor, dandu-ne speranța ca vom scapa de iarna. Dar, la sfarșitul saptamanii frigul se intoarce cu minime de – 15 grade la Abrud și Arieșeni. Maximele…

- Meteorologii anunta o noua schimbare a vremii de duminica. Se anunta lapovita si ninsori in mare parte din tara, iar temperaturile vor scadea brusc pana la limita gerului saptamana viitoare. Cum va fi insa vremea in martie si aprilie. Saptamana viitoare, vremea va fi in general inchisa. Vor fi precipitații…

- Vremea se schimba radical de duminica, ninsorile si lapovita cuprinzand cea mai mare parte din tara, iar temperaturile vor scadea brusc pana la limita gerului saptamana viitoare. Inceputul primaverii aduce vreme calda, dar precipitatii din belsug in majoritatea regiunilor.

- Vremea continua sa fie mohorata, cu precipitatii in toate regiunile tarii, iar trecator vor fi conditii de polei. Ninsoarea si lapovita nu ne slabesc in zilele urmatoare, in timp ce temperaturile vor fi unele normale pentru aceasta perioada.

- In cea mai mare parte a tarii, vineri, regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul mediilor multianuale, exceptand regiunile sudice si sud-vestice, unde se vor inregistra temperaturi diurne usor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta data din an, potrivit ANM.

- Vremea se mai incalzeste usor in urmatoare zile, in judetul Alba. Maximele ajung pana la 5 grade, respectiv 6-7 grade, in weekend. Vor fi insa cateva zile in care sunt posibile ploi sau ninsori. De asemenea, pe timp de noapte, va fi in continuare frig, cu minime sub zero grade. La munte, temperaturile…

- in Bucuresti, cerul va fi in mare parte senin, dar va fi ”soare cu dinti”. Minima zilei va fi de -3 grade Celsius, iar maxima de 7 grade Celsius. Vantul va sufla slab, cu 14 km/h. Desi nu vor fi precipitatii, nivelul de umiditate va fi ridicat, de 70%. In zona montana precipitatiile mixte vor favoriza…

- PROGNOZA METEO. Marți, 6 februarie 2018, minima zilei va fi de -1 grad Celsius, maxima de 8 grade. Cațiva nori iși vor face apariția, dar in cea mai mare parte a zilei, soarele va fi prezent. Vantul sufla slab, cu 10 km/h, iar umiditatea este crescuta, 73%. PROGNOZA METEO. VREMEA in București Miercuri,…

- Vremea calda si neasteptat de frumoasa pentru aceasta perioada se schimba radical. Ninsorile, ploile si vantul vor pune pe intreaga tara, iar temperaturile vor inregsitra o scadere abrupta. ...

- Vremea continua sa fie anormal de calda pentru luna februarie, insa incepand de sambata dupa-amiaza ploile vor cuprinde mai multe regiuni, iar la munte se anunta lapovita si ninsori. De duminica, valorile termice vor marca o scadere.

- PROGNOZA METEO FEBRUARIE 2018: Temperaturile medii vor avea valori mai ridicate decat media climatologica in regiunile sudice, estice si local in cele vestice si apropiate de normal in rest. PROGNOZA METEO FEBRUARIE 2018: In aceasta luna, precipitațiile vor fi apropiate de normal, cu excepția regiunilor…

- PROGNOZA METEO pentru 29 și 30 ianuarie indica temperaturi care vor ajunge chiar și la 15 grade Celsius, cu mult peste maximul perioadei. PROGNOZA METEO data publicitații de ANM arata ca vremea va fi cu mult mai calda decat ar fi in mod normal la aceasta data, in special, in regiunile vestice, sud-vestice…

- Vremea va fi cu mult mai calda decat ar fi in mod normal la aceasta data, in special, in regiunile vestice, sud-vestice si de sud, iar in primele ore si in vest, innorarile vor persista si, pe arii restranse, vor cadea precipitatii slabe, predominant sub forma de ploaie.

- Vremea se mai incalzeste in urmatoarele zile si se anunta zile cu soare si nori. Temperaturile maxime urca pana la valori de 6-7 grade, in judetul Alba, in acest weekend. Pe timp de noapte vor fi in continuare valori negative. La munte, minimele vor cobori pana la -7 grade Celsius. Va prezentam conditii…

- ANM a emis prognoza pentru urmatoarele trei luni de zile. Se pare ca vremea va fi din ce in ce mai buna, dar vom avea parte și de precipitații abundente. Vremea in FEBRUARIE 2018 Luna februarie este a treia și ultima luna de iarna in care temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal. Daca media…

- Cum va fi VREMEA de Paște 2018. Prognoza meteo pentru urmatoarele 3 luni, publicata de ANM. Potrivit ANM, lunile februarie si martie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi mai ridicate in regiunile sudice si estice si apropiate de normal in restul teritoriului, in timp ce in luna aprilie, temperaturile…

- PROGNOZA METEO 23 ianuarie, ORA 20 - 24 ianuarie, ORA 08 IN TARA Vremea va fi rece pentru aceasta data, chiar geroasa spre sfarșitul nopții in cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, iar izolat și in restul teritoriului. Temperaturile minime se vor situa intre -16 și -6 grade, mai scazute…

- Ninsorile se mai domolesc, dar gerul naprasnic loveste Romania. Un val de aer polar aduce temperaturi de minus 20 de grade, urmand sa se incalzeasca usor de joi, insa noptile si diminetile vor fi deosebit de reci. In urmatoarele 10 zile, iarna aduce precipitatii in toate regiunile.

- Vremea se va mentine rece in majoritatea zonelor, geroasa dimineata si noaptea in nord, nord-est si centru si local in dealurile sudice. LUNI Innorarile vor fi mai persistente in regiunile din sudul si sud-vestul tarii unde local si temporar vor fi ninsori slabe. In restul teritoriului cerul va fi variabil…

- Vremea se va mentine mai calda decat in mod obisnuit, in vestul, nord-vestul si centrul tarii, dar si in extremitatea de sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 12 grade, iar cele minime intre -2 si 7 grade, usor mai scazute in estul Transilvaniei.

- Incet, incet, iarna incepe sa isi intre in drepturi, cu temperaturi scazute si precipitatii ce pot lua forma de ninsori. Scaderea temperaturilor nu se va face brusc, lasandu-ne sa ne pregatim, macar psihic, pentru o iarna ca la carte. PROGNOZA METEO BANAT Media regionala a temperaturilor maxime va marca…

- Vremea a inceput sa fie fitoasa! Cand vrem soare nu ne da, cand vrem zapada, nu avem! Astazi avem parte de o zi de ianuarie minunata, de parca am fi in luna martisorului, nu in mijlocul iernii. In loc sa ne dam cu sania, ne plimba prin parc sub razele soarelui! Maxima zilei este de 14 grade, iar minima…

- Dupa cea mai calduroasa noapte de Revelion, cu maxime de 11 grade, vremea incepe sa se raceasca. Vor aparea precipitatii, iar temperaturile scad simtitor, insa nici vorba de ger, asa cum e traditia de Boboteaza.

- Vremea se va mentine calda si marti in majoritatea zonelor tarii, cu temperaturi maxime de 11-12 grade, dar cu probabilitate mare de precipitatii. La munte vremea se raceste, iar temperaturile medii vor ajunge sa fie negative si in timpul zilei, iar de miercuri vor scadea usor in toata tara, insa spre…